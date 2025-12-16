Ionity gewährt Zugang zu Ladestationen von Fastned, Electra und Atlante

Nach Electra bietet nun auch das Schnelllade-Joint-Venture Ionity in Europa Zugang zu den Ladesäulen der „ChargeLeague“-Mitglieder Fastned, Electra und Atlante. Je nach Tarif, Anbieter und Land unterscheiden sich die Kilowattstundenpreise.

Die Lade-Allianz ChargeLeague (ehemals Spark Alliance) hat bei der Gründung im April angekündigt, dass Kunden eines Anbieters künftig ohne App-Wechsel bei allen anderen laden können. Im Juli folgte die erste Stufe der Integration: Seitdem zeigen die vier Gründungsmitglieder neben den eigenen Ladepunkten in ihren Apps auch die der anderen Ladesäulenbetreiber an.

In den kommenden Monaten wollen Ionity, Fastned, Electra und Atlante damit beginnen, die Nutzung ihrer Lade-Abonnements auf das gesamte ChargeLeague-Netzwerk auszuweiten. Electra hat als erster der vier Schnellladeanbieter den Zugang zu den Ladesäulen der übrigen ChargeLeague-Mitglieder ohne App-Wechsel ermöglicht. Nun folgt Ionity.

Das Schnelllade-Joint-Venture bietet für die Nutzung der eigenen Ladepunkte weiterhin die Tarife „Ionity Go“ ohne Grundgebühr sowie „Ionity Motion“ für 5,99 Euro und „Ionity Power“ für 11,99 Euro im Monat. Bei jährlicher Zahlung reduzieren sich die Grundgebühren der beiden kostenpflichtigen Tarife, je nach Tarif gelten zudem unterschiedliche Kilowattstundenpreise an den Ionity-Ladesäulen.

Auch beim Laden an den Stationen der drei anderen ChargeLeague-Mitglieder über die Ionity-App und -Ladekarte variieren die Preise je nach Tarif, Land und Betreiber. In Deutschland ruft Ionity ohne Abo beim Laden an Fastned-Ladesäulen 83 Cent pro Kilowattstunde auf. Mit dem Tarif „Ionity Motion“ sinkt der Preis auf 75 Cent, mit „Ionity Power“ auf 65 Cent. An Electra-Ladepunkten werden 70, 49 oder 42 Cent pro Kilowattstunde fällig, abhängig vom gewählten Tarif. Atlante betreibt hierzulande noch keine Ladestationen.

Bei Electra kostet das Stromziehen an den Ladepunkten von Ionity, Fastned und Atlante über den Tarif „Electra+“ für 9,99 Euro im Monat hierzulande einheitlich 64 Cent pro Kilowattstunde. Ohne Abo wird über die Electra-App der jeweilige Ad-hoc-Preis des Ladesäulenbetreibers fällig. Wann Fastned und Atlante nachziehen und wie deren Preisgestaltung aussehen wird, bleibt abzuwarten.