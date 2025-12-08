Electra bietet Lade-Abo mit Einheitspreis im Charge-League-Netz

Der europäische Schnelllade-Anbieter Electra hat im Dezember das Lade-Abonnement Electra+ gestartet. Die Kunden können zwischen zwei Abomodellen wählen und laden damit an allen Stationen der „Charge League“ (ehemals Spark Alliance) zu Preisen ab 0,39 Euro/kWh.

Diese Abo-Optionen werden geboten: Electra+ mit einem monatlichen Grundpreis von 9,99 Euro zum Schnellladen für 0,39 Euro/kWh sowie Electra+ für 1,99 Euro pro Monat zum Schnellladen für 0,49 Euro/kWh. Beide Abos sind monatlich kündbar. Für App-Nutzer ohne Electra+ gilt seit dem 1. Dezember ein Preis von 0,54 Euro/kWh, der Kreditkartenpreis (Ad-hoc-Preis) direkt an der Ladestation liegt seither bei 0,69 Euro/kWh.

„Electra+-Mitglieder profitieren zusätzlich davon, dass sie ab dem 8. Dezember an allen Ladesäulen der Charge League (ehemals Spark Alliance) – Electra, Fastned, Atlante und Ionity – zum einheitlichen Preis von 0,64 €/kWh laden können“, erklärt das Unternehmen. Für alle Kunden, die die Electra-App nutzen, aber kein Electra+-Abo abgeschlossen haben, gilt der jeweilige App-Preis des Charge-League-Anbieters, an dessen Station geladen wird. Eine weitere App, um beispielsweise an einer Ionity-Station zu laden, ist nicht notwendig.

„Anders als an klassischen Tankstellen herrschen beim Laden von E-Fahrzeugen in Europa meist noch undurchsichtige Preisstrukturen. Der Wandel hin zu fossilfreier Mobilität sollte aber nicht daran scheitern, dass E-Autofahrer vom Tarifdschungel überfordert sind. Mit unserem neuen europaweiten Electra+ Abo und der Einführung eines einheitlichen Preises an allen Ladesäulen der Charge League schaffen wir Transparenz und Planbarkeit. Nutzerfreundliches, bezahlbares und entspanntes Schnellladen ist schon heute möglich“, so Paul Tonini, Country Manager von Electra Deutschland.

„Das starke Wachstum des Electra-Ladenetzes und die erfolgreiche Expansion nach Deutschland ermöglichen es dem Unternehmen, bereits weniger als ein Jahr nach Inbetriebnahme der ersten Station eine bundesweite Abo-Lösung einzuführen“, heißt es weiter. „Damit treibt Electra sein Ziel weiter konsequent voran, E-Autofahrern in Deutschland bezahlbares und entspanntes Schnellladen zu ermöglichen. Möglich wird dieser Schritt durch strategische Partnerschaften, ein smartes Standortkonzept und bewährte Technologie aus einer Hand.“

Nach dem Markteintritt Anfang des Jahres baut Electra sein Schnellladenetz in Deutschland aus. Das europaweite Netz des französischen Unternehmens umfasst laut einer Mitteilung mit Stand Juli über 500 Standorte mit mehr als 3.000 Ladepunkte in neun Ländern. Bis 2030 sollen es 2.200 Standorte mit 15.000 Ladepunkten werden – „strategisch platziert in urbanen Zentren, an Verkehrsknotenpunkten, in Geschäftsvierteln und entlang stark befahrener Straßen“.