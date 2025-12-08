Electra bietet Lade-Abo mit Einheitspreis im Charge-League-Netz

Der europäische Schnelllade-Anbieter Electra hat im Dezember das Lade-Abonnement Electra+ gestartet. Die Kunden können zwischen zwei Abomodellen wählen und laden damit an allen Stationen der „Charge League“ (ehemals Spark Alliance) zu Preisen ab 0,39 Euro/kWh.
Diese Abo-Optionen werden geboten: Electra+ mit einem monatlichen Grundpreis von 9,99 Euro zum Schnellladen für 0,39 Euro/kWh sowie Electra+ für 1,99 Euro pro Monat zum Schnellladen für 0,49 Euro/kWh. Beide Abos sind monatlich kündbar. Für App-Nutzer ohne Electra+ gilt seit dem 1. Dezember ein Preis von 0,54 Euro/kWh, der Kreditkartenpreis (Ad-hoc-Preis) direkt an der Ladestation liegt seither bei 0,69 Euro/kWh.
„Electra+-Mitglieder profitieren zusätzlich davon, dass sie ab dem 8. Dezember an allen Ladesäulen der Charge League (ehemals Spark Alliance) – Electra, Fastned, Atlante und Ionity – zum einheitlichen Preis von 0,64 €/kWh laden können“, erklärt das Unternehmen. Für alle Kunden, die die Electra-App nutzen, aber kein Electra+-Abo abgeschlossen haben, gilt der jeweilige App-Preis des Charge-League-Anbieters, an dessen Station geladen wird. Eine weitere App, um beispielsweise an einer Ionity-Station zu laden, ist nicht notwendig.
„Anders als an klassischen Tankstellen herrschen beim Laden von E-Fahrzeugen in Europa meist noch undurchsichtige Preisstrukturen. Der Wandel hin zu fossilfreier Mobilität sollte aber nicht daran scheitern, dass E-Autofahrer vom Tarifdschungel überfordert sind. Mit unserem neuen europaweiten Electra+ Abo und der Einführung eines einheitlichen Preises an allen Ladesäulen der Charge League schaffen wir Transparenz und Planbarkeit. Nutzerfreundliches, bezahlbares und entspanntes Schnellladen ist schon heute möglich“, so Paul Tonini, Country Manager von Electra Deutschland.
„Das starke Wachstum des Electra-Ladenetzes und die erfolgreiche Expansion nach Deutschland ermöglichen es dem Unternehmen, bereits weniger als ein Jahr nach Inbetriebnahme der ersten Station eine bundesweite Abo-Lösung einzuführen“, heißt es weiter. „Damit treibt Electra sein Ziel weiter konsequent voran, E-Autofahrern in Deutschland bezahlbares und entspanntes Schnellladen zu ermöglichen. Möglich wird dieser Schritt durch strategische Partnerschaften, ein smartes Standortkonzept und bewährte Technologie aus einer Hand.“
Nach dem Markteintritt Anfang des Jahres baut Electra sein Schnellladenetz in Deutschland aus. Das europaweite Netz des französischen Unternehmens umfasst laut einer Mitteilung mit Stand Juli über 500 Standorte mit mehr als 3.000 Ladepunkte in neun Ländern. Bis 2030 sollen es 2.200 Standorte mit 15.000 Ladepunkten werden – „strategisch platziert in urbanen Zentren, an Verkehrsknotenpunkten, in Geschäftsvierteln und entlang stark befahrener Straßen“.
Kommentare
South meint
Die überteuerten AdHoc Preise sind ein rein künstliche Marktbarriere. Bei 39ct vs. 0,69ct sowas gehört ganz offen verboten. Stellt euch mal den Aufschrei bei Diesel vor, wenn man anstatt 1,50€ für den Liter Diesel + eine Grundgebühr von 12€ im Monat zahlen müsste oder man mal locker flockig Adhoc 2,65€ zahlen müsste…
Es geht dem Anbieter hier nicht nur um das reine Geldverdienen, denn die 144€ sind ja nur ein Bruchteil der Kosten im Jahr. Er will den Kunden binden und zwar nicht für einen kleinen Rabatt (sowas ist üblich), sondern es soll dem Kunden richtig weh tun, woanders zu laden. Es geht ihm um Marktmacht in einem Markt mit wenig Anbietern.
Der Staat schaut zu… warum, weil er es mit E Autos nicht mehr so eilig hat. Wäre sowas bei Verbrenner der Fall, da wäre Revolution angesagt…
Jörg2 meint
Mir hat hier wochenlang jemand erzählt, dass solche Preise (49Cent/kWh plus monatlich das Äquivalent von 4kWh als Monatsgebühr) nicht deckend sein können; Unternehmen sich den Ruin herbeiorganisieren….
Ich vermute: Auch diese Preise haben eine positive Marge.
eBikerin meint
Da brauchst du nicht vermuten – bei den Preise gibt es eine positive Marge – aber eben nur für den Bestand. Für die weiteren Investitionen reicht es noch nicht.
Aussage ist nicht von mir sondern von EnBW. Selbiges kann man übrigens auch im Fastned Geschäftsbericht lesen.
Jörg2 meint
eBikerin
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, fast flächendeckend, durch fast alle Marktteilnehmer.. der Markt mit nichtdeckenden Preisen geflutet wird.
eBikerin meint
Naja dann lies mal den Fastned Geschäftsbericht. Ausbau ist halt sehr teuer.
Die Preise sind sehr wohl deckend – aber eben nur für den Betrieb der bestehenden Infrastruktur. Die soll aber ja noch riesig anwachsen, was man immer so liest. Und dafür braucht es eben mehr Geld als das Geschäft abwirft.
Die Schere schliesst sich zwar langsam aufgrund der steigenden Auslastung, aber für die aktuelle Expansion reicht der Gewinn aus dem Betrieb eben nicht.
Und natürlich machen das alle Anbieter, weil sich ja jeder sein Stück vom Kuchen sichern will.
Jörg2 meint
eBikerin
Möchtest Du nochmal lesen, was Du in Deinen beiden Beiträgen geschrieben hast?
Du schwankst „etwas“ zwischen deckend und nichtdeckend und ziehst eine schwammige Linie zwischen Bestandsgeschäft und Investition.
eBikerin meint
Nein ich ziehe keine schwammige Linie.
Also einfach: Das Geschäft mit dem Bestand ist positiv. Ohne weiteren Ausbau würden die Anbieter also Gewinn machen.
Da aber alle Anbieter weiter ihr Netz ausbauen, benötigen sie mehr Geld als der Gewinn aus dem Ladegeschäft abwirft.
War das nun einfach genug?
Jörg2 meint
eBikerin
Ich kann das so in den Geschäftsberichten nicht finden.
Thomas Wagner meint
Darauf hat niemand gewartet 🤷
Noch ein zu teurer Anbieter mehr !
ID.alist meint
IONITY hat einen ähnlichen ABO für die Charge League.
IONITY Power (11,99€) 0,39€/kWh (IONITY) 0,42€/kWh (CL)
IONITY Motion (5,99€) 0,49 €/kWh (IONITY+CL)
Das sind die Preise in Deutschland, in andere Länder sind die kWh-Preise unterschiedlich.
Beide auch als 365 (nur 10 Monatsgebühren) zu haben.
TomTom meint
Schade, Ziel verfehlt…
1 x Grundgebühr 9,99 und dann bei allen ChargeLeague-Partnern 0,39 für die Kwh wäre eine Innovation gewesen und hätte Sinn gemacht.
So bleibt doch jetzt genau wieder alles beim alten.
Bei jedem der Anbieter muss man eine Grundgebühr hinblättern um günstigere Preise zu bekommen….
Thorsten 0711 meint
Die „Charge League“ ist uninteressant wenn ich mit EWEgo für 2 Cent/kWh günstiger laden kann.
Der 39 Cent Tarif für 9,99€ geht in die richtige Richtung.