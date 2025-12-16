Renault löst Mobilitätsmarke Mobilize auf, E-Kleinstwagen Duo wird eingestellt

Der Renault-Konzern löst seine 2021 ins Leben gerufene Mobilitätssparte Mobilize auf. Das bedeutet auch das Aus für zwei elektrische Kleinstfahrzeuge. Der Mobilitätsdienst Zity wird ebenfalls abgewickelt. Erhalten bleibt von Mobilize das Geschäft mit Ladedienstleistungen und Ladetechnik sowie der damit verbundene Finanzdienstleistungsbereich. Diese Bereiche werden in die Verwaltung der Renault-Gruppe überführt.

Geleitet werden diese Aktivitäten künftig von Renault-Markenchef und Gruppenvorstand für Wachstum (Chief Growth Officer) Fabrice Cambolive. Er sagte laut der Automobilwoche, die neue Organisation verbessere das Kundenerlebnis. Unklar ist dem Branchenportal zufolge, wie das Finanzdienstleistungs-Geschäft der Gruppe organisiert wird. Denn auch diese Sparte sei bei Mobilize integriert worden. Der Markenname Mobilize werde aber künftig für den Bereich Mobilize Financial Services genutzt.

Mobilize habe als bislang vierte Konzernmarke neben Renault, Dacia und Alpine seine Aufgaben erledigt, erklärte der französische Automobilkonzern. „Sie erfüllte ihre Rolle als Inkubator und Innovationsmotor, indem sie das Know-how der Gruppe in neuen Bereichen stärkte, vielversprechende Chancen identifizierte und entwickelte und weniger relevante Wege einstellte.“

Die meisten der von Mobilize entwickelten Aktivitäten werden nun eingestellt, „entweder weil sie nur begrenzte Rentabilitätsaussichten haben oder weil sie nicht direkt den strategischen Prioritäten der Gruppe dienen“. So werden der Duo als Nachfolger des elektrischen Kleinstfahrzeugs Renault Twizy und seine Nutzfahrzeug-Variante Bento sowie der Carsharing-Dienst von Zity in Mailand ersatzlos eingestellt. Auch die Aktivitäten von Zity in Madrid soll ab 2026 auslaufen.

Neben dem Geschäft mit Ladetechnik und Ladedienstleistungen wird das neue Geschäft mit Energieversorgern per bidirektionalem Laden (Vehicle to Grid) nun von Renault direkt vorangetrieben. „Das Energie-Geschäft bleibt eine Priorität für die Renault-Gruppe“, erklärte Cambolive. Dazu zählen nach Angaben des Unternehmens gut eine Million ausgebaute Ladepunkte in Europa und ein Kundenstamm von knapp 90.000 Nutzern.