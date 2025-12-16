T&E warnt vor vielen Plug-in-Hybriden nach 2035

Die Automobilindustrie und auch Politiker – insbesondere in Deutschland – hoffen auf eine Aufweichung der von der EU geplanten Emissionsvorgaben. Im Raum steht als CO2-Ziel der EU-Kommission ab 2035 eine Reduktion der Emissionen um 90 Prozent. Welche Auswirkungen diese Zahl haben kann, rechnet Sebastian Bock von der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) vor.

Eine Emissionsreduzierung von 90 Prozent für Autos klinge nach einem vernünftigen Kompromiss – bis man sich die Details ansehe, so Bock. „Dann wird klar, dass dies bedeuten könnte, dass nach 2035 fast jedes zweite Auto einen Verbrennungsmotor haben könnte.“

Eine Reduzierung der Emissionen um 90 Prozent bedeute, dass die Automobilhersteller bis 2035 ein Emissionsziel von 11 g/km für ihre gesamte Flotte erreichen müssten. Wenn man davon ausgehe, dass Plug-in-Hybride bis dahin einen offiziellen Emissionswert von 25 g/km haben werden und dass der Nutzfaktor so abgeschwächt wird, wie es die Automobilindustrie und die Bundesregierung fordern, könnten die Autobauer bis zu 46 Prozent Plug-in-Hybride verkaufen und dennoch ihre Ziele erreichen.

Eine Analyse von T&E der realen Fahr-Emissionen von mehr als 100.000 Plug-in-Hybriden zeige, dass die tatsächlichen Emissionen fast fünfmal höher sind als die offiziellen Emissionen, die zur Berechnung der Zielerreichung eines Unternehmens herangezogen werden. „Mit anderen Worten: Ein Ziel von 90 Prozent für 2035 mag vernünftig erscheinen, könnte jedoch katastrophale Folgen für das Klima haben (und die Industrie auf den falschen Weg bringen, da sie weiterhin in eine technologische Sackgasse investieren müsste)“, warnt Bock.

Es wird erwartet, dass die EU-Kommission in Kürze vorschlägt, zumindest Autos mit doppeltem Antrieb aus Elektro- und Verbrennungsmotor eine Zukunft über 2035 hinaus zu verschaffen. Statt um 100 Prozent soll der Ausstoß von Neuwagen 2035 nur noch um 90 Prozent verglichen mit 2021 sinken. So hat es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei Manfred Weber (CSU) zugesagt.

Bisher war geplant gewesen, dass ab 2035 keine fossil betriebenen Pkw mehr neu zugelassen werden dürfen. Das würde in der Praxis die Umstellung auf Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge bedeuten, deshalb wird oft vom EU-„Verbrenner-Aus“ gesprochen. Die erwartete Kehrtwende ist mit einer Bedingung verknüpft: Der Autosektor muss insgesamt genauso viel Emissionen einsparen wie mit einem Verbrenner-Verbot. Das können sie durch die Nutzung von klimafreundlichem grünen Stahl in der Produktion oder den Antrieb mit Biokraftstoffen erreichen.

Nicht erlauben will von der Leyen der FAZ zufolge, dass nach 2035 noch Neuwagen zugelassen werden, die nur einen Verbrennungsmotor haben. Die Bundesregierung, die deutschen Ministerpräsidenten wie auch die Industrie hatten dafür eine eigene Kategorie für „hocheffiziente Verbrenner“ gefordert. Unklar ist noch, was für eine Zukunft Autos mit Verbrennungsmotor nach 2040 haben. Laut Medien ist geplant, dass die Flottengrenzwerte 2035 nochmals überprüft werden.