Ökonomen warnen vor Aufweichung des EU-„Verbrenner-Aus“

Führende Ökonomen kritisieren die absehbare Lockerung der EU-CO₂-Vorgaben für Neuwagen scharf. Die Abkehr vom geplanten „Verbrenner-Aus“ löse weder die strukturellen Probleme der Autohersteller noch sichere sie Industriearbeitsplätze in Deutschland, sagt die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer.
In der Süddeutschen Zeitung warnt Schnitzer, eine Verschiebung des Verbrenner-Aus könne sogar gegenteilige Effekte haben: „Würde man diese Arbeitsplätze retten, wenn man das Verbrenner-Aus jetzt verschiebt? Ich fürchte, das Gegenteil ist der Fall.“ Die Industrie brauche Planungssicherheit, nicht politische Kehrtwenden.
Bisher war geplant, dass ab 2035 in der EU keine fossil betriebenen Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden dürfen. Ausnahmen sollte es für mit synthetischen Kraftstoffen betriebene Verbrenner geben, sogenannte E-Fuels sind bislang aber kaum verfügbar und sehr teuer. Bald will die EU-Kommission ihre Pläne vorstellen, welche Autos ab 2035 noch zugelassen werden dürfen. Dass es das bisher geplante Verbot von klassischen Verbrennern geben wird, gilt schon länger als unwahrscheinlich – insbesondere auch die Bundesregierung hatte sich für Lockerungen dafür eingesetzt.
Schnitzer kritisiert die widersprüchlichen Signale an die Industrie, zumal viele Unternehmen längst in neue Technologien investiert hätten. „Wenn es jetzt also heißt, die Deutschen hätten bei den Verbrennern einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, kann ich nur sagen: kurzfristig vielleicht“, so Schnitzer. „Aber heute nutzt auch niemand mehr ein Tastenhandy.“
Auch andere Ökonomen äußern sich skeptisch. Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft bezeichnet die Debatte als Symbolpolitik: „E-Autos und Plug-in-Hybride werden bis 2035 für die allermeisten Anwendungen sowieso das bessere Produkt sein.“
Sebastian Dullien vom IMK sieht das Kernproblem deutscher Hersteller nicht im Verbrenner-Aus, sondern im technologischen Rückstand, etwa bei Batteriezellen. Er stellt die Frage, ob Manager kurzfristige Gewinne über langfristige Interessen von Industrie und Beschäftigten stellten.
Anita Wölfl vom Ifo-Institut kritisiert eine zu lange verfolgte Doppelstrategie aus Elektro- und Verbrennerfahrzeugen. Diese rechne sich nicht dauerhaft. Viele Hersteller investierten bereits nicht mehr in Benzin- und Dieselmotoren – neue Verbrenner-Modelle seien daher kaum zu erwarten.
Kommentare
Jeff Healey meint
Ich möchte all diesen Aussagen im Artikel beipflichten. Besonders hervorheben würde ich folgende Aussage:
„Sebastian Dullien vom IMK sieht das Kernproblem deutscher Hersteller nicht im Verbrenner-Aus, sondern im technologischen Rückstand, etwa bei Batteriezellen. Er stellt die Frage, ob Manager kurzfristige Gewinne über langfristige Interessen von Industrie und Beschäftigten stellten.“
Future meint
Die Öko-Ökonomen sollten sich mal angucken, wie Ungarn das so macht. Orban gilt ja nicht als Grüner, aber er subventioniert die Ansiedlung der Grünen Zukunftsindustrien massiv und baut gleichzeitig EE im großen Stil aus. Ich vermute, dass im sein Kumpel XI das empfohlen hat, denn Autokratien müssen für eine florierende Wirtschaft sorgen, damit sie sich an der Macht halten können. Klar, dass auch BMW mit seinem supermodernen Werk nach Ungarn gegangen ist.
brainDotExe meint
Orban ist vollkommen egal, ob die Industrien „grün“ sind. Der will einfach Arbeit und Industrie ins Land holen.
Wenn das mit „grüner“ Technik am günstigsten geht, dann ist das der logische Weg.
Merke: Umweltschutz ist kein Selbstzweck!
Future meint
Orban erinnert mich bei seiner Wirtschaftspolitik an Habeck. Ohne Ironie. Orban hat nur den Vorteil, dass er das einfach alles als Autokrat so durchziehen kann und sein Land so zukunftsfähig macht. Die Grünen Zulunftsindustrien mögen diese Klarheit und kommen gerne nach Ungarn.
Futureman meint
Immer wieder merkwürdig, wie Zukunftsenergien immer mit Grün in Verbindung gebracht werden und damit für einige automatisch schlecht sind. Wenn Blau teuren Atom- und Kohlestrom haben will, ist es für die aber kein Problem.
Zum Glück ist die Zukunftsenergie (meine Anlage ist übrigens eher schwarz, hat aber nichts mit der gewählten Farbe zu tun) inzwischen so günstig, das jeder der etwas anderes will, Geld aus anderen Quellen (Steuern) benötigt, damit es sich rechnet.
Die Zukunft kann man als einziges ändern, der Vergangenheit kann man nur nachtrauern.
brainDotExe meint
Die „grünen“ Industrien sehen die günstigen Preisen und Subventionen und kommen deswegen.
Logisch oder?
MrBlueEyes meint
Problem an der Aufweichung ist, dass dann die Kanalisierung der Entwicklungsgelder Richtung E-Mobilität aufgeweicht wird und dies zu Geldverschwendung führt…
Es wird sicher kein Hersteller denken, dass der Kelch „BEV“ an ihnen vorüber geht… E-Autos sind die Zukunft… und das ist wie mit kleinen Kindern, manchmal muss man auch die Hersteller zu ihrem Glück „zwingen“…
Jeder Euro in Verbrenner jetzt noch investiert, ist ein verlorener und unrentabler Euro… das „Verbrenner-Aus“ soll dies eigentlich verhindern… die Ewiggestrigen erweisen der Industrie damit einen Bärendienst, werden aber in 10 Jahren mit „Das konnte ja keiner wissen“ (doch, konnte man) jede Verantwortung für Ihre Fehlentscheidungen von sich weisen…
(Zur Not bleibt immer noch „Die Grüüüüünen“ 🤷♂️)
Mäx meint
Ne noch eindeutiger…Habeck…im Alleingang.
MichaelEV meint
Beim „Verbrennerverbot“ war halt immer der tiefere Sinn, dass mit dem Kommittent Fokus, Entwicklung und Geld effizient auf das zukünftige Produkt kanalisiert werden kann und möglichst wenig verschwendet wird.
Mittlerweile geht es aber nicht mehr darum, wie gut man 2035 dasteht, sondern ob man bis dahin überhaupt durchsteht. Und dafür wird jeder Euro aus dem Verbrenner gequetscht. Und da ist die Verunsicherung der Kunden willkommen, denn damit greifen sie eher zum Altbekannten…
Wenn der Fokus erhalten bleibt, können damit Arbeitsplätze gesichert werden. Wenn dabei aber der Fokus auf BEVs verloren geht, gehen die Arbeitsplätze mit noch höherer Wahrscheinlichkeit verloren.