Ökonomen warnen vor Aufweichung des EU-„Verbrenner-Aus“

Führende Ökonomen kritisieren die absehbare Lockerung der EU-CO₂-Vorgaben für Neuwagen scharf. Die Abkehr vom geplanten „Verbrenner-Aus“ löse weder die strukturellen Probleme der Autohersteller noch sichere sie Industriearbeitsplätze in Deutschland, sagt die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer.

In der Süddeutschen Zeitung warnt Schnitzer, eine Verschiebung des Verbrenner-Aus könne sogar gegenteilige Effekte haben: „Würde man diese Arbeitsplätze retten, wenn man das Verbrenner-Aus jetzt verschiebt? Ich fürchte, das Gegenteil ist der Fall.“ Die Industrie brauche Planungssicherheit, nicht politische Kehrtwenden.

Bisher war geplant, dass ab 2035 in der EU keine fossil betriebenen Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden dürfen. Ausnahmen sollte es für mit synthetischen Kraftstoffen betriebene Verbrenner geben, sogenannte E-Fuels sind bislang aber kaum verfügbar und sehr teuer. Bald will die EU-Kommission ihre Pläne vorstellen, welche Autos ab 2035 noch zugelassen werden dürfen. Dass es das bisher geplante Verbot von klassischen Verbrennern geben wird, gilt schon länger als unwahrscheinlich – insbesondere auch die Bundesregierung hatte sich für Lockerungen dafür eingesetzt.

Schnitzer kritisiert die widersprüchlichen Signale an die Industrie, zumal viele Unternehmen längst in neue Technologien investiert hätten. „Wenn es jetzt also heißt, die Deutschen hätten bei den Verbrennern einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, kann ich nur sagen: kurzfristig vielleicht“, so Schnitzer. „Aber heute nutzt auch niemand mehr ein Tastenhandy.“

Auch andere Ökonomen äußern sich skeptisch. Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft bezeichnet die Debatte als Symbolpolitik: „E-Autos und Plug-in-Hybride werden bis 2035 für die allermeisten Anwendungen sowieso das bessere Produkt sein.“

Sebastian Dullien vom IMK sieht das Kernproblem deutscher Hersteller nicht im Verbrenner-Aus, sondern im technologischen Rückstand, etwa bei Batteriezellen. Er stellt die Frage, ob Manager kurzfristige Gewinne über langfristige Interessen von Industrie und Beschäftigten stellten.

Anita Wölfl vom Ifo-Institut kritisiert eine zu lange verfolgte Doppelstrategie aus Elektro- und Verbrennerfahrzeugen. Diese rechne sich nicht dauerhaft. Viele Hersteller investierten bereits nicht mehr in Benzin- und Dieselmotoren – neue Verbrenner-Modelle seien daher kaum zu erwarten.