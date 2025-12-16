Citroën prüft 15.000-Euro-Elektroauto für neues EU-Fahrzeugsegment

Peugeot denkt vier Jahre nach dem Aus für den Verbrenner-108 über die Rückkehr in das Segment der Kleinstwagen mit einem Elektroauto nach. Auch die Stellantis-Konzernschwester Citroën könnte einen neuen kleinen Vollstromer anbieten. Die Überlegungen gehen auf die Pläne der EU für eine neue Fahrzeugkategorie für Elektroautos zurück, die den Bau kleiner, erschwinglicher Pkw wieder profitabel machen soll.

Citroën-Chef Xavier Chardon sagte gegenüber Autocar, die bald erwartete offizielle Bekanntgaben des neuen, mutmaßlich „E-Car“ heißenden EU-Fahrzeug-Segments würde wahrscheinlich den Weg für eine Rückkehr der französischen Marke in das A-Segment (Kleinstwagen) ebnen. Bei der Vorstellung des Entwurfs ELO für einen 4,1 Meter langen Elektro-Minivan mit sechs Sitzen erklärte Chardon, dass die Produktion eines solchen erschwinglichen Modells eine Möglichkeit sei.

Auf die Frage, ob das ELO-Konzept ein mögliches Serienmodell vorwegnimmt, sagte Chardon allerdings auch: „Für uns ist E-Car wichtiger im Hinblick darauf, ein Auto zu definieren, das unterhalb des C3 angesiedelt ist, ein Auto, das leichter zugänglich ist.“ Das ELO-Konzept seit zwar recht kompakt, könne mit seiner hohen Modularität und Flexibilität aber kein Einstiegsmodell der zukünftigen Palette von Citroën sein.

„Es ist legitim für die Marke Citroën, in dieses Segment einzusteigen, vorausgesetzt, die Europäische Union lässt uns hinsichtlich künftiger Vorschriften etwas Spielraum – das wissen wir noch nicht“, so der CEO. „Warum sind wir berechtigt? Weil dies Teil unserer DNA ist, und dafür muss man gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen.“

Klein(st)wagen bieten nur wenig Marge

Chardon verwies auf den historischen Erfolg früherer Citroën-Modelle des A-Segments – einer Familie, die bis zum 2CV zurückreicht und beliebte Kleinwagen wie den Saxo und in jüngerer Zeit den C1 umfasst. Letzterer wurde vor einigen Jahren vom Markt genommen, als auch der eng verwandte 108 der Schwestermarke Peugeot eingestellt wurde. Andere Hersteller haben sich ebenfalls von Kleinstwagen zurückgezogen, weil diese mit den immer strengeren gesetzlichen Vorgaben und hohen Produktionskosten kaum noch Marge bringen.

Bei Citroën ist aktuell der etwa vier Meter lange C3 der Einstieg. Chardon sagte Autocar, dass die erwarteten E-Car-Vorgaben der EU den Rahmen bieten könnten, um die Lücke im unteren Bereich der Produktpalette von Citroën wieder zu schließen. „Der C1 war ein recht erfolgreiches Auto. Er war mit 3,4 Metern recht kompakt, bot aber bis zu fünf Sitzplätze. Natürlich war es kein Auto, mit dem man von London nach Nizza pendeln würde, aber es war ein Auto, mit dem man außerhalb der Stadt fahren konnte.“

Der Manager hält es für erstrebenswert, zumindest in Europa wieder ein Auto für unter 15.000 Euro anzubieten. Der C3 kostet hierzulande als Benziner mindestens 16.670 Euro, als Elektroauto ab 19.990 Euro. Ein neues EU-Segment sei nicht der einzige Weg, um ein solches Modell zu verwirklichen, aber der wahrscheinlichste für ein erschwingliches und rentables Modell.

Das E-Car-Segment der EU dürfte die Sicherheits- und technischen Vorschriften lockern, die Kleinstwagen fast aus den Verkaufsräumen verdrängt haben. Die aufwändigere Technik macht sie zu teuer für einen Markt, in dem die Kunden vor allem einen möglichst niedrigen Preis suchen. Chardon wies darauf hin, dass es auch mit neuen EU-Regularien eine große Herausforderung sei, ein Elektroauto ohne Subventionen für 15.000 Euro anzubieten.