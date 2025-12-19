Fastned eröffnet 50. deutschen Schnellladestandort

Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned hat seinen 50. Ladepark in Deutschland eröffnet. Der Standort in Werl-Büderich in Nordrhein-Westfalen an der B1, nahe den Autobahnen A44 und A445 zwischen Dortmund und Soest, bietet zwölf schnelle Stromtankstellen mit bis zu 400 kW Leistung.

Der neue Standort ist im Rahmen des staatlich forcierten „Deutschlandnetzes“ entstanden. Wie an all seinen Deutschlandnetz-Standorten ruft Fastned einen Preis von 0,73 Euro/kWh auf, sowohl über die eigene App als auch per Ad-hoc mit EC- oder Kreditkarte. Noch bis Heiligabend kann vor Ort kostenlos geladen werden.

„Die Eröffnung unserer 50. Schnellladestation ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein für Fastned in Deutschland – sie steht exemplarisch für unseren Anspruch, Schnellladen dorthin zu bringen, wo es wirklich gebraucht wird: entlang der wichtigsten Verkehrsachsen der Region“, so Linda Boll, Country Director von Fastned Deutschland.

Mit den 50 Ladeparks betreibt Fastned hierzulande derzeit 300 Schnellladepunkte. In diesem Jahr hat das Unternehmen in Deutschland neun neue Ladestandorte in Betrieb genommen. Inklusive des Standorts in Büderich sollen diesen Monat sieben neue Ladeparks hinzukommen.

Bis Ende des kommenden Jahres will Fastned mehr als 20 weitere Schnellladestationen in Deutschland eröffnet haben. Konkret kündigen die Niederländer 75 Standorte bis Ende 2026 an. Zudem sollen bestehende Standorte um Shops oder Lounges erweitert werden.

In Europa will der Schnellladeanbieter in Kürze die Marke von 400 in Betrieb befindlichen Ladeparks erreichen. Perspektivisch sind 1.000 Standorte in Deutschland und Europa geplant.