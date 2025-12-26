GWM führt Vollhybrid-SUV Haval H6 in Deutschland ein

Mit dem Haval H6 bringt der chinesische Autohersteller Great Wall Motor (GWM) seine SUV-Produktlinie GWM Haval auf den deutschen Markt. Der Auftakt markiert zugleich den Beginn einer Produktoffensive, die bis 2027 insgesamt neun neue GWM-Modelle nach Deutschland bringen soll.

Kern der neuen Produktstrategie sei nicht nur die Ausweitung des Modell- und Antriebsangebotes vom klassischen Verbrennern über Hybridantriebe bis hin zu rein elektrischen Fahrzeugen, sondern auch die Einführung von Fahrzeugen mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, heißt es. Ziel sei die dauerhafte Etablierung der Marke GWM auf dem deutschen und europäischen Markt.

Mit seiner fortschrittlichen Hybridtechnologie, einer umfassenden Serienausstattung und einem großzügigen Platzangebot verkörpere der H6 den Anspruch von GWM Haval, hochwertige Fahrzeuge für eine breite Zielgruppe zugänglich zu machen, so der Anbieter. Das Modell sei ab Januar 2026 in den Ausstattungslinien Premium und Luxury zu Preisen ab 31.990 Euro erhältlich. Durch einen Aktions-Rabatt von 3.000 Euro reduziert sich der Preis des Mittelklasse-SUVs auf 28.990 Euro.

„Mit dem Haval H6 bringt Great Wall Motor sein weltweit meistverkauftes Modell nun auch auf den deutschen Markt“, erklärt Johannes Brandenburger, Geschäftsführer der O! Automobile GmbH. „Dies unterstreicht, dass GWM seine neue Strategie konsequent umsetzt und sich klar zum europäischen Markt bekennt … Der Haval H6 verbindet bewährte Qualität mit einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit ein starkes Angebot im hart umkämpften Mittelklasse-SUV-Segment.“

4,7 Meter langes Mittelklasse-SUV

Mit 4,70 Metern Länge und 1,89 Metern Breite ordnet sich der H6 im Segment der Mittelklasse SUVs ein. Serienmäßig an Bord sind unter anderem der intelligente Fahrassistent, der Geschwindigkeit, Abstand und Spur automatisch reguliert. Hinzu kommen ein Abbiege- und Kurvenassistent, die in Kreuzungs- oder Kurvensituationen zusätzliche Sicherheit bieten sollen. Eine 360°-Kamera mit „Transparent Chassis“-Ansicht soll das Rangieren erleichtern und Hindernisse rund ums Fahrzeug deutlich sichtbar machen.

Darüber hinaus verfügt die Premium-Version über eine 2-Zonen-Klimaautomatik, Sitz- und Lenkradheizung, eine elektrische Heckklappe mit Fußsensor sowie ein Smart-Key-System. Alle Varianten werden serienmäßig in der Metallic-Lackierung Moonlight White angeboten und sind gegen Aufpreis auch in den drei weiteren Metallic-Farben Starry Black, Ayers Grey und Noble Gold erhältlich.

Im Innenraum finden sich Sitze in Ledernachbildung, ein beiger Dachhimmel und ein Cockpit mit 10,25 Zoll Digitaldisplay sowie 14,6 Zoll Touchscreen. Über das zentrale Display lassen sich Fahrzeug- und Komfortfunktionen bedienen, wobei Apple CarPlay und Android Auto für kabellose Smartphone-Konnektivität serienmäßig an Bord sind. Der Kofferraumvolumen fasst 560 Liter.

Vollhybrid mit 179 kW (243 PS) Systemleistung

Der H6 wird als Vollhybrid mit Frontantrieb angeboten und kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 110 kW (150 PS) und 230 Nm Drehmoment mit einem 130 kW (177 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse. Bei der Kraftübertragung auf die Vorderräder setzt Great Wall Motor auf ein 2-Gang-Hybrid-Getriebe „DHT“ (Dedicated Hybrid Transmission). Diese Kombination sorge für ein ausgewogenes Verhältnis aus Effizienz und Leistung und für ein komfortables Fahrerlebnis, wirbt das Unternehmen.

Die Systemleistung beträgt 179 kW (243 PS), das maximale Drehmoment 530 Nm. Damit beschleunigt der H6 in 8,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Eine im Heck verbaute Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 1,67 kWh ermöglicht im Stadtverkehr kurze Strecken rein elektrisch. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch nach WLTP liegt bei 5,9 l/100 km, die CO₂-Emissionen bei 134 g/km.

GWM gewährt serienmäßig 5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerlimit sowie 8 Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie (bis zu 160.000 km).