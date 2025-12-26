Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Volkswagen-Technikvorstand: "Wer die Batterie beherrscht, der beherrscht das Auto."
Der VW-Konzern stellt künftig erstmals Batteriezellen für Serien-Elektroautos selbst her. Damit will man unabhängiger von China werden. Mehr »
EnBW-Manager: "Das E-Fahrzeug muss kompromisslos erstfahrzeugfähig sein"
Das Angebot EnBW mobility+ bekommt einen neuen Chef. Martin Roemheld sprach mit dem Portal Electrive über seine Sicht auf die E-Mobilität. Mehr »
Überblick: Zulassungen von Elektroautos seit 2015 mit regionalen Unterschieden
Ein neuer „Atlasbeitrag“ des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) zeigt, wie sich die Elektroauto-Zulassungen seit 2015 entwickelt haben. Mehr »
Tesla hat das Model X über die Jahre fast 180 Kilogramm leichter gemacht
Tesla hat sein großes Elektro-SUV Model X in den letzten zehn Jahren immer weiter aufgerüstet, dabei aber dessen Gewicht reduzieren können. Mehr »
Dacia Spring zum Modelljahr 2026 mit neuen Motoren und neuer Batterietechnologie bestellbar
Dacia nimmt ab Ende 2025 Bestellungen für das überarbeitete Elektroauto Spring mit stärkeren Motoren und Lithium-Eisenphosphat-Batterie an. Mehr »
ADAC-Vergleich: Wann sich Elektroautos mit der neuen Kaufprämie rechnen
Auch mit der neuen staatlichen Kaufprämie bleiben Elektroautos teurer in der Anschaffung, holen aber bei den Gesamtkosten teils deutlich auf. Mehr »
Bundesrat gibt grünes Licht: Elektroautos bis 2035 von der Kfz-Steuer befreit
Der Bundestag hat beschlossen, die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos deutlich zu verlängern. Der Bundesrat gab nun grünes Licht dafür. Mehr »
Renault 4 E-Tech elektrisch Advance mit vergrößertem Laderaum bestellbar
Der Renault 4 E-Tech elektrisch ist als kleiner Transporter mit N1-Zulassung für Fahrzeuge unter 3,5 t mit vergrößertem Laderaum bestellbar. Mehr »