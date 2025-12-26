Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der VW-Konzern stellt künftig erstmals Batteriezellen für Serien-Elektroautos selbst her. Damit will man unabhängiger von China werden. Mehr »

Das Angebot EnBW mobility+ bekommt einen neuen Chef. Martin Roemheld sprach mit dem Portal Electrive über seine Sicht auf die E-Mobilität. Mehr »

Ein neuer „Atlasbeitrag“ des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) zeigt, wie sich die Elektroauto-Zulassungen seit 2015 entwickelt haben. Mehr »

Tesla hat sein großes Elektro-SUV Model X in den letzten zehn Jahren immer weiter aufgerüstet, dabei aber dessen Gewicht reduzieren können. Mehr »

Dacia nimmt ab Ende 2025 Bestellungen für das überarbeitete Elektroauto Spring mit stärkeren Motoren und Lithium-Eisenphosphat-Batterie an. Mehr »

Auch mit der neuen staatlichen Kaufprämie bleiben Elektroautos teurer in der Anschaffung, holen aber bei den Gesamtkosten teils deutlich auf. Mehr »

Der Bundestag hat beschlossen, die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos deutlich zu verlängern. Der Bundesrat gab nun grünes Licht dafür. Mehr »

Der Renault 4 E-Tech elektrisch ist als kleiner Transporter mit N1-Zulassung für Fahrzeuge unter 3,5 t mit vergrößertem Laderaum bestellbar. Mehr »