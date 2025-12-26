Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Volkswagen-Technikvorstand: "Wer die Batterie beherrscht, der beherrscht das Auto."

VW-ID.-Polo- Der VW-Konzern stellt künftig erstmals Batteriezellen für Serien-Elektroautos selbst her. Damit will man unabhängiger von China werden. Mehr »

EnBW-Manager: "Das E-Fahrzeug muss kompromisslos erstfahrzeugfähig sein"

EnBW Das Angebot EnBW mobility+ bekommt einen neuen Chef. Martin Roemheld sprach mit dem Portal Electrive über seine Sicht auf die E-Mobilität. Mehr »

Überblick: Zulassungen von Elektroautos seit 2015 mit regionalen Unterschieden

Elektroauto-Zulassungen-seit-2015-interaktiv Ein neuer „Atlasbeitrag“ des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) zeigt, wie sich die Elektroauto-Zulassungen seit 2015 entwickelt haben. Mehr »

Tesla hat das Model X über die Jahre fast 180 Kilogramm leichter gemacht

Tesla-Model-X Tesla hat sein großes Elektro-SUV Model X in den letzten zehn Jahren immer weiter aufgerüstet, dabei aber dessen Gewicht reduzieren können. Mehr »

Dacia Spring zum Modelljahr 2026 mit neuen Motoren und neuer Batterietechnologie bestellbar

Dacia-Spring-2025-7 Dacia nimmt ab Ende 2025 Bestellungen für das überarbeitete Elektroauto Spring mit stärkeren Motoren und Lithium-Eisenphosphat-Batterie an. Mehr »

ADAC-Vergleich: Wann sich Elektroautos mit der neuen Kaufprämie rechnen

VW-ID7 Auch mit der neuen staatlichen Kaufprämie bleiben Elektroautos teurer in der Anschaffung, holen aber bei den Gesamtkosten teils deutlich auf. Mehr »

Bundesrat gibt grünes Licht: Elektroautos bis 2035 von der Kfz-Steuer befreit

Opel-Astra-Electric Der Bundestag hat beschlossen, die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos deutlich zu verlängern. Der Bundesrat gab nun grünes Licht dafür. Mehr »

Renault 4 E-Tech elektrisch Advance mit vergrößertem Laderaum bestellbar

Renault-4-E-Tech-elektrisch-Advance-2025-1 Der Renault 4 E-Tech elektrisch ist als kleiner Transporter mit N1-Zulassung für Fahrzeuge unter 3,5 t mit vergrößertem Laderaum bestellbar. Mehr »

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

