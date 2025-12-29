IG-Metall-Chefin Benner vermisst „echte Krisenmanager“

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert von der Bundesregierung im kommenden Jahr tiefgreifende Reformen, berichtet die Welt. Angesichts anhaltender wirtschaftlicher Schwäche warnt er vor einer Dauerkrise und bezeichnet die Lage als die längste Krise seit Gründung der Bundesrepublik.

Nach zwei Rezessionsjahren in Folge wird für dieses Jahr allenfalls ein Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts erwartet, auch für das Folgejahr rechnen Ökonomen nicht mit einem spürbaren Aufschwung. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat wiederholt tiefgreifende Reformen angekündigt. Dazu zählt eine eingesetzte Rentenkommission, die bis Mitte 2026 Vorschläge vorlegen soll, darunter auch zur Frage eines späteren Renteneintrittsalters.

Dulger verlangt einen deutlichen Bürokratierückbau, der Unternehmen und Bürgern mehr Freiheit verschaffen solle. Zudem fordert er mehr Netto vom Brutto und spricht sich angesichts steigender Sozialausgaben für kostensenkende Reformen des Sozialstaats aus. Ziel sei ein System, das treffsicherer und gerechter funktioniert.

Arbeit müsse deutlich attraktiver werden als Nicht-Arbeit. Dulger betont, dies erhöhe die Attraktivität Deutschlands für Investoren aus dem In- und Ausland und verweist auf langfristige Effekte: Investitionen in den 2020er-Jahren könnten Wachstum in den 2030er-Jahren ermöglichen.

„Extreme Herausforderungen“ für die deutsche Wirtschaft

Die IG Metall sieht auch die Industrie in der Verantwortung, gemeinsam mit Politik und Belegschaften aus der Krise zu finden. Die Erste Vorsitzende der Gewerkschaft Christiane Benner verweist auf Belastungen durch US-Zölle, Chinas Aufholjagd und hohe Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs und warnt, das deutsche Exportmodell sei in Gefahr. „Es sind schon extreme Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft.“

Benner plädiert für gezielte europäische Investitionen in Digitalisierung und Zukunftstechnologien wie Batterietechnik. Sie kritisiert Werksschließungen und die Verlagerung von Forschung und Entwicklung nach Asien oder Osteuropa und warnt vor nachhaltigen Schäden an industriellen Strukturen.

Zudem fordert sie schnellere Entscheidungswege in Unternehmen. Nach Angaben aus den Betriebsräten verfüge etwa die Hälfte der Unternehmen über keine Zukunftsstrategie. „Wir brauchen echte Krisenmanager. Statt Strategien gibt es Mimimi über den Sozialstaat“, so die Chefin der größten deutschen Gewerkschaft.

Die Unternehmen und ihre Verbände fordert Benner auf, die Dauerkritik am Sozialsystem einzustellen. „Die Politik hat ja durchaus geliefert: Was die Energiekosten anbelangt, was die Förderung von Elektromobilität anbelangt, bessere Abschreibemöglichkeiten. Ja, es ist noch viel zu tun. Aber diese Entlastungssignale werden nicht ausreichend wertgeschätzt.“ Wenn stattdessen immer weitere Sozialreformen verlangt würden, richte sich das auch gegen die Beschäftigten. „Allen Sozialabbau, alle Kommentare über zu faule oder zu kranke Beschäftigte, nehmen die Menschen gegen sich selbst wahr.“