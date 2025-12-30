Autokosten steigen: Verbrenner deutlich teurer, Elektroautos moderat

Eine Untersuchung des ADAC Südbayern zeigt, dass die Kosten für individuelle Mobilität in den vergangenen fünf Jahren stark angestiegen sind. Vor allem bei Pkw-Neuwagen gibt es teils gewaltige Unterschiede.
Besonders deutlich erkennbar werden die gestiegenen Kosten für Autofahrer bei einem Blick auf die Bruttolistenpreise für Neuwagen. Bei einem der beliebtesten Fahrzeuge in Deutschland, dem VW Golf, wurden die Preise ausstattungsbereinigt um ungefähr 22 Prozent erhöht. So kostete beispielsweise ein VW Golf 2.0 TDI in der Ausstattungsvariante Style im Oktober 2025 laut Konfigurator 42.275 Euro, das vergleichbare Modell war im Oktober 2020 noch für 34.424,72 Euro zu haben. Dies entspricht einem Anstieg von über 22 Prozent. Im Schnitt ergab sich bei vier überprüften Golf-Modellen (1.5 TSI und 2.0 TDI) ein Preisanstieg von 22,74 Prozent.
Beim Vollhybrid Toyota Corolla 5-Türer wurden die Preise je nach Ausführung um 14 bis 20 Prozent angehoben, im Schnitt waren es zwischen September 2020 und Juli 2025 16,59 Prozent. Besonders deutlich fiel der Anstieg beim Familien-Van VW Touran aus: Durchschnittlich stiegen die Preise bei den untersuchten Modellen um bis zu 33 Prozent. Auch beim 4er-BMW stiegen die Preise für Diesel und Benziner zwischen 2021 und 2025 (mit 2025 vergleichbare Varianten erst ab 2021 im Handel) spürbar an, allerdings liegt die Erhöhung im Schnitt bei nur rund zehn Prozent.
Elektroautos mit geringerem Anstieg
Die Autohersteller haben auch die Bruttolistenpreise von Elektroautos angepasst. Im direkten Vergleich fielen die Erhöhungen laut der Auswertung aber deutlich moderater aus. Beim batterieelektrischen VW-Kompaktwagen ID.3 stiegen demnach die Preise zwischen 2020 und 2025 bei den Modellen Pro und Pro S ausstattungsbereinigt im Schnitt um rund vier Prozent. Allerdings wurden in der Zwischenzeit die Akkupakete bei beiden Modellen minimal optimiert, was den Unterschied noch weiter relativiert.
Ähnlich sieht es beim BMW i4 aus: Der vollelektrische Ableger des BMW 4er wurde in der Variante eDrive40 von 2021 auf 2025 um durchschnittlich 3,84 Prozent teurer. „Ein Hauptgrund für die moderateren Erhöhungen bei vollelektrischen Modellen kann die geringere Nachfrage sein“, so der ADAC Südbayern.
Teurer Unterhalt
Der Kaufpreis macht nur einen (wenn auch großen) Teil der Kosten für ein Fahrzeug aus. Auch der Betrieb und die damit entstehenden Unterhaltskosten fallen über die Jahre stark ins Gewicht. Zuallererst ist hier die Kfz-Versicherung zu nennen, deren Beiträge für Endverbraucher seit Jahren ansteigen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) ermittelt hat, wurde die Kraftfahrzeugversicherung allein zwischen 2020 und 2024 um 43,6 Prozent teurer. Für 2025 liegt noch keine abschließende Ermittlung vor, auch in diesem Jahr sind die Preise allerdings nochmals deutlich gestiegen. Wachsender Kostendruck auf die Versicherer (unter anderem durch teurere Ersatzteile und gestiegene Werkstattkosten, aber auch häufiger auftretende Unwetter) lässt kein Ende dieser Entwicklung absehen.
Besonders deutlich werden die Kosten der Mobilität im Alltag an der Zapf- und Ladesäule: Kostete ein Liter Super im Oktober 2020 bundesweit durchschnittlich noch 1,255 Euro, waren es 2025 bereits 1,672 Euro – ein Plus von knapp 42 Cent oder 33 Prozent. Noch dramatischer ist die Entwicklung beim Diesel: Hier stieg der Durchschnittspreis eines Liters von 1,111 Euro auf 1,594 Euro und damit um über 43 Prozent.
Besitzer eines Elektroautos müssen ebenfalls tiefer in die Tasche greifen, auch wenn die Erhöhungen hier wieder nicht ganz so hoch ausfielen. Die Durchschnittskosten für eine Kilowattstunde (kWh) Haushaltsstrom (für das Laden an der heimischen Wallbox) stieg von 30,43 Cent 2020 auf 38,25 Cent an. Das entspricht einem Plus von 26 Prozent. Beim Schnellladen zeigen einzelne Tarifvergleiche ein ähnliches Bild. So kostete die Kilowattstunde am DC-Lader von EnBW 2020 noch 49 Cent (im Ladetarif ohne monatliche Grundgebühr), Ende 2025 waren es 56 Cent – ein Anstieg von 14,29 Prozent.
Zum Vergleich: Zwischen 2020 und 2025 stieg der Verbraucherpreisindex in Deutschland um durchschnittlich 23 Prozent an.
Mobilität soll bezahlbar bleiben
„Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass individuelle Mobilität für immer mehr Menschen zu einer großen finanziellen Belastung wird“, kommentiert Alexander Kreipl, verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher des ADAC Südbayern. Setze sich dieser Trend weiter fort, werde bald ein großer Teil der Bevölkerung von der individuellen Mobilität ausgeschlossen.
„Gerade in einem Flächenland wie Bayern kann das dramatische Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und alle Bürger haben“, betont Kreipl. „Daher fordert der ADAC Südbayern alle Akteure auf, ihren Beitrag dazu zu leisten, dass Mobilität auch künftig bezahlbar bleibt.“
Kommentare
Marcel meint
Listenpreise gut und schon, aber: id polo: 27k / Polo: 17 k
Ob der eine geschmeidiger beschleunigt als der andere dürfe bei 10+ Jahren Amortisation kaum jemanden jucken.
Deshalb hat doch nicht mal jeder 5. Neuwagen keinen Auspuff.
F. K. Fast meint
Zeig mir den neuen Polo für 17k.
Marcel meint
Wenn du den auf Deutschlands größter Autobörse nicht selbst zu finden imstande bist, erklärt das auch warum du das Bev für günstiger hältst. Autos kauft man nicht zum Listenpreis. Links darf man hier nicht posten.
Mobile de
Volkswagen polo
„“Neu“
Deutschland
Preis aufsteigend.
17.490€
War das jetzt so schwer?
Duesendaniel meint
Geht das auch mal ohne diesen ätzenden Sarkasmus?
mipu meint
Äpfel und Birnen … Polo =\= id3, der Polo ist leider eine hatte Kategorie unterhalb des id3 angesiedelt. Und die 10k€ hast du bei VW bei Reparaturen schnell raus, geplatzte Motoren, gelängte Steuerketten, Defekte beim DSG, usw. irgendwas war ja immer bei denen, und Kulanz oder Kundenservice = 0
Duesendaniel meint
Wer rechnen kann, fährt elektrisch. Dass die meisten Menschen da eine Schwäche haben, weil sie nur den Neuwagenpreis sehen, ist ja nix Neues.
mipu meint
Sorry, gerade erst gesehen, dass du ja den noch nicht erschienen zukünftigen id Polo meintest. Aber egal, das mit den VW-Problemen hat ja trotzdem Bestand
eBikerin meint
„Wer rechnen kann, fährt elektrisch“
Dann rechne mir doch mal vor wie ich als Laternenparkerin die 10K Differenz rein fahren könnte?
Marcel meint
Düsendaniel, wenn man so provokant fragt wie fk geht es nicht ohne Sarkasmus. Oder will der mir erzählen, dass er noch nie von Rabatten gehört hat?
Fakt ist: für 15-20k hast du eine Riesenauswahl voll langstrecken- und z.t. familientauglicher neuer Verbrenner. Legst du 10k-15k drauf, bekommst du irgendwas mit 40-50kwh. Das ist lächerlich. Die 0,25% Versteuerung für elektrische Dienstwagen halt das e Auto in Deutschland künstlich am Leben. Im Rest Europas sieht es ja noch deutlich düsterer aus. Wie lange wollt ihr an eurem elektrischen Traum festhalten?
Wir haben gerade null Grad, wäre es so schlimm wenn stattdessen 2 Grad wären?
Marcel meint
Mipu, na dann Kauf doch eine mg 3 für 14.500 neu, da haste 7 Jahre Garantie.
Daniel, kannst ja mal vorrechen wie schnell der sich rechnet oder nicht. Aber auch da kommt keine konkrete Rechnung, immer nur Gelaber.
Future meint
@eBikerin: Ich lade seit Jahrn unter der Laterne für 29 Cent im Supermarkt und für 42 Cent an den Ladehubs in meinem Stadtviertel an AC. Ich bin noch nie so günstig unterwegs gewesen, da der Jahresverbrauch in meinem effizienten Elektroauto auch nur bei durchschnittlich 11,5 kWh/100 km beträgt – Ladeverluste kommen hinzu. Es geht also. Wer viel Fernstrecke fährt, zahlt natürlich etwas mehr.
Lataffa meint
Steuerkettenprobleme bei Modellen vor 2011, also auch schon wieder 15J her.
Scheint ne Nostalgieseite hier zu sein.
eBikerin meint
Die 29 cent gäbe es auch hier – nur so oft gehe ich nicht Einlaufen, damit ich da eine relevante Menge laden kann. Ich müsste also bei Aldi 47 cent zahlen.
Bei 12 kW wären dass also 5,64 Euro. Sagen wir der Polo braucht 7 Liter in der Stadt dann sind as aktuell 11,48 Euro. Runden wir dann spart das eAuto 6 Euro 100/km . Heisst um nur über den Sprit die 10k Differenz rein zu bekommen müsste ich über 160.000 km in der Stadt fahren. Sind bei einer durchschnittlichen KM Leistung von 12.300 km/Jahr (Quelle KBA) rund 13 Jahre. Natürlich wirst du sagen, dass keine Steuer anfällt und die Wartungskosten niedriger sind. Also runden wir auf 10 Jahre bis zum ROI.
So da ich aber 10K übrig habe, lege ich diese so an, dass ich rund 3% Netto Ertrag im Jahr habe. Sind in 10 Jahren 3000 Euro. Dafür kann ich Sprit für weiter 2 Jahre zahlen – dann ist der ROI also nach 12 Jahren erreicht. Nur nach 12 Jahren sind beide Autos nichts mehr wert – ich hätte dann aber noch meine 10K die ich angelegt habe übrig.
Ja eventuelle Preissteigerungen beim Benzin hab ich ignoriert, da keiner weiss wie sich der Preis entwickelt – auch nicht beim Ladestrom. Weiterhin habe ich die Wertsteigerung meiner Anlagen und die steigenden Dividenen ignoriert.
Ja laden wäre für mich bequem auf dem Heimweg bei zB Aldi möglich. Freundlicherweise habe ich für die Rechnung Aldi genommen und nicht e.ON – ich gehe normalerweise nicht zu Aldi aber bei Edeka wären e-ON HPCs
Favone meint
Machst noch einfacher kauf dir den Dacia Sandero als Verbrenner ab 12490 Euro.
Der ist dann 50 Prozent preiswerter als der ID Polo, wenn er denn mal für 25k Euro kommen sollte. Für 12500 Euro kannst eine Menge Benzin kaufen. Und die teurere Versicherung für den ID Polo von VW sowie als Mieter doe hohen Kosten fürs Laden in Ladeparks kannst dann noch dazu rechnen. Wann lohnt sich das BEV für den normalen Verbraucher? In 100 Jahren? Bis dahin ist der Akku Schrott
Halber Akku meint
Ich mache es mir noch einfacher. Fahrbereite VW Golf gibt`s auf Mobile De ab rund 500,– € das Stück. Kaufen, so lange fahren bis er nicht mehr fährt und dann weg damit und her mit dem nächsten. Anstelle eines neuen Dacia Sandero kann ich mir da rund 25 Stück nacheinander kaufen. Billiger kann man nicht Auto fahren, zudem wesentlich abwechslungsreicher (ständig ein anderes Fahrzeug), spannender (wie lange hält er diesmal durch?) und keine langen Werkstattaufenthalte (da direkte Entsorgung wenn was ist).
banquo meint
id polo 27k? Da stehen die Listenpreise noch nicht fest und du willst wissen wie hoch der Rabatt ist? Erst denken dann Vergleiche mit Verbrenner machen – ok?
eBikerin meint
Ist aber ein realistischer Preis wenn man den Bericht hier von gestern gelesen hat.
Yupi meint
Und für 27k Euro bis 30 k euro wird er ein Rohrkrepierer wie Dacia Spring, Hyundai Inster oder Renaul 4 und 5.
Kleinst und Kleinwagen will erstens niemand mehr und zweitens sind sie unattraktiv für Hersteller. Drittens sind die Preisabstände zum Kompaktwagen wie ID3 oder chinesische Kompaktwagen zu gering bzw gar nicht erst vorhanden.
Deshalb will Skoda vom ID 1 Lupo auch nichts wissen.