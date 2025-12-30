Tesla hat sein 9-millionstes Elektroauto produziert

Tesla meldet ganz kurz vor Jahresende noch einen Meilenstein: Der US-amerikanische Elektroautobauer hat in seinem chinesischen Werk in Shanghai das weltweit neunmillionste Fahrzeug produziert. Laut der entsprechenden Meldung auf X rollte am 30.12.2025 ein weißes Model Y vom Band. „Vielen Dank an unsere Besitzer und Unterstützer auf der ganzen Welt“, so der X-Account Tesla Asia.

Erst im Juni hatte Tesla verkündet, sein achtmillionstes Elektroauto hergestellt zu haben – ebenfalls ein Model Y, das damals im deutschen Werk in Brandenburg nahe Berlin entstand. Laut dem neuen, in China erreichten Meilenstein wurden innerhalb eines halben Jahres weitere eine Million Elektroautos von dem Konzern gebaut. Das siebenmillionste E-Auto hatte Tesla im Oktober 2024 gefertigt, die Marke von sechs Millionen gebauten Vollstromern war im April 2024 erreicht worden.

Neben den mittelgroßen Baureihen Model 3 und Model Y baut Tesla weiter die Oberklasse-E-Autos Model S und Model X für den Massenmarkt. Darüber hinaus gibt es den hierzulande nicht erhältlichen „Cybertruck“. Der Elektro-Lkw Semi soll später auch exportiert werden. Tesla hat zudem vor, Robo-Taxis in Großserie zu bauen. Das Unternehmen hat derzeit Fabriken in den USA, in Deutschland und in China.

Our 9 millionth vehicle globally has just rolled off the production line at Giga Shanghai 🎉

Thanks to our owners and supporters around the world ❤️ pic.twitter.com/D0nmZTqG62 — Tesla Asia (@Tesla_Asia) December 30, 2025

In Shanghai, wo jetzt der neunmillionste Tesla in Form eines Model Y vom Band lief, entsteht auch noch die Limousine Model 3. In dem Werk in der Volksrepublik baut das Unternehmen zudem bisher exklusiv mit dem Model Y L eine verlängerte Version seines Bestsellers. Der Standort ist damit auf die Mittelklasse-Reihen der Marke spezialisiert, die auch in andere Länder exportiert werden. So kommen unter anderem die Model 3 hierzulande aus China, während das Model Y für europäische Kunden im deutschen Tesla-Werk in Brandenburg nahe Berlin hergestellt wird.

Zwar konnte Tesla 2025 noch einen Meilenstein der Produktion erreichen, das Unternehmen hat in diesem Jahr jedoch mit Absatzproblemen zu kämpfen. Dafür gibt es mehrere Gründe: den Umstieg auf die erneuerte Generation des Model Y Anfang des Jahres, aber auch eine veraltete, relativ kleine Modellpalette, wachsenden Konkurrenzdruck, den Wegfall von Förderungen und einen stagnierenden Markt. Insbesondere in Europa hat das polarisierende politische Verhalten von CEO Elon Musk das Markenimage belastet und potentielle Kunden abgeschreckt.

Das Schwächeln von Tesla führt wohl dazu, dass der chinesische Stromer-Hersteller BYD in diesem Jahr erstmals weltweit so viele Elektroautos verkauft haben wird wie kein anderes Unternehmen. Bisherige Verkaufsdaten deuten an, dass die Chinesen 2025 weit am bisherigen Marktführer vorbeigezogen sind.