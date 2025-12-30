BMW bekräftigt: X5 mit Wasserstoff-Antrieb kommt 2028 auf den Markt

BMW hält an der Wasserstoff-Brennstoffzelle als weitere Antriebstechnologie der Zukunft fest. Wasserstoff werde als Energiespeicher eine wachsende Bedeutung erhalten, erklärte Joachim Post, Entwicklungsvorstand des Unternehmens, im Gespräch mit der Zeitschrift Auto Motor und Sport.
„Unserer Ansicht nach ist mehr als eine Technologie nötig, um den Verkehr zu dekarbonisieren“, so Post. „Zudem machen wir uns mit Wasserstoff geopolitisch unabhängiger von bestimmten Rohstoffen und Wertschöpfungsketten. Wasserstoff wird in der Industrie eine entscheidende Rolle spielen. Schon deshalb, weil sich damit grüne Energie speichern lässt.“
Die Ausbaupläne für die Wasserstoff-Infrastruktur seien bereits erkennbar. Post verweist auf Entwicklungen in Japan, Korea und Kalifornien, wo sich „gerade viel“ tue. Vor diesem Hintergrund bekräftigt der Manager die Produktion des ersten Serienmodells der Bayern mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb: Das SUV iX5 Hydrogen gehe 2028 in Serie. Flankierend wird der X5 als Elektroauto, Plug-in-Hybrid und reiner Verbrenner angeboten.
Ob weitere Wasserstoff-Baureihen folgen, sei noch offen.„Das ist noch unklar. War es aber bei der Elektromobilität anfangs auch. Zumindest, als wir den ersten i3 auf den Markt gebracht haben“, so Post mit Blick auf das von BMW erste in Großserie gebaute Elektroauto. „Lösungen für die Zukunft gibt’s nur durch Innovationen – und manchmal braucht es dafür eben einen langen Atem.“
Langfristige Investitionen in neue Technologien seien notwendig, um künftige Abhängigkeiten zu vermeiden, betonte Post. „Im Zweifelsfall sind die Kosten, die durch eine spätere Rohstoff-Abhängigkeit von Dritten entstehen, höher als zuvor getätigte Investitionen in eine neue Technologie.“ BMW sei überzeugt, dass es mit seiner Strategie der Technologieoffenheit „goldrichtig“ liegt.
Kommentare
Halber Akku meint
Leut, beruhigt euch wieder. Alles null Problemo. Für die gegenüber eines reinen E-Antriebes rund vierfach benötigte Strommenge stellt Herr Oiwonger im Land der Wurstfluencer bis 2028 die vierfache Menge an Windrädern auf. Alles bestens!
Holger meint
Solange keine weiteren Steuergelder eingesetzt werden, kann BMW vor mir aus auch Wasserstoff direkt verbrennen. Gerne dürfen sie auch den Wasserstoff selbst herstellen und die dazugehörigen Tankstellen bauen.
Wenn sie also von ihrem Produkt überzeugt sind und darin die Zukunft sehen, dann einfach wie Tesla machen. Ansonsten kann der Kääs für PKW´s weg.
Duesendaniel meint
Und täglich grüßt das Murmeltier. Schade, dass man Söder und Aiwanger nicht verantwortlich machen kann für diese enorme Steuergeldverschwendung.
Yupi meint
Das muss BMW machen weil vom Forschungsministerium dazu Steuermittel für diesen Unsinn zur Verfügung gestellt wurden und werden.
Jensen meint
Da hat der BMW-Mann gut aufgepasst: (Grüner) Wasserstoff wird in der Industrie dringend benötigt und deswegen entsprechend zum Einsatz kommen.
Im strassengebundenen Verkehr dürfte nur sehr wenig Platz dafür sein. Die lange Liste der Nachteile gegenüber dem batterieelektrischen Antrieb sind ja ohnehin bekannt.
Powerwall Thorsten meint
Das wird sicher ein Kassenschlager – dieses Mal klappt es ganz bestimmt.
Brain hat bestimmt schon einen vorbestellt.
brainDotExe meint
– Niemand zwingt dich den zu kaufen
– Du kannst auch einfach einen iX5 nehmen
– Ich habe keinen vorbestellt, was will ich damit? Viel zu teuer im Betrieb.
– Ist doch toll wenn es das Angebot gibt, Vielfalt ist gewünscht
Frank von Thun meint
BMW mit Wasserstoff!?!
Viel Spaß bei der Tankstellensuche.
Ja, Knallgas bzw Wasserstoff steht seit 200 Jahren kurz vor dem Durchbruch….Grins
Werner Mauss meint
Schon wieder.