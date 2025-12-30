Nachfrage nach chinesischen Lithium-Batterien dürfte Anfang 2026 einbrechen

China dominiert den Markt für Elektroauto-Akkus. Im nächsten Jahr erwarten die Unternehmen der Branche Herausforderungen: Die Nachfrage nach chinesischen Lithium-Ionen-Batterien dürfte voraussichtlich Anfang 2026 deutlich zurückgehen, erklärte der Generalsekretär des chinesischen Pkw-Verbandes CPCA laut der Nachrichtenagentur Reuters. Als Gründe wurden der erwartete Einbruch der inländischen E-Fahrzeug-Verkäufe und rückläufige Batterieexporte genannt.

„Mit Blick auf das Jahr 2026 wird die Nachfrage nach neuen Energiebatterien gegenüber dem Jahresende drastisch zurückgehen, sodass Batteriehersteller ihre Produktion drosseln und eine Pause einlegen sollten, um mit den Schwankungen fertig zu werden“, sagte Cui Dongshu, Generalsekretär des Branchenverbands, Reuters zufolge in einem persönlichen Beitrag in den sozialen Medien.

China ist weltweit führend in der Herstellung und im Export von Batterietechnologie und profitiert von einem weltweiten Boom bei der Nachfrage nach Akkus für Elektrofahrzeuge und Stromnetze. Ein starker Rückgang der Nachfrage wird Batterieherstellern wie Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) schaden.

Der Absatz von „grünen“ Pkw wird laut Cui Anfang nächsten Jahres im Vergleich zum vierten Quartal mindestens um 30 Prozent zurückgehen, da die Steueranreize für Autokäufe schrittweise abgeschafft würden. Darüber hinaus würden Stromer für den gewerblichen Einsatz Anfang 2026 „definitiv“ einbrechen, nachdem Käufer bis zum Jahresende Fahrzeuge für Subventionen und Steuervergünstigungen gekauft hätten.

Der Rückgang der Binnennachfrage werde wahrscheinlich nicht durch Exporte ausgeglichen werden können, so Cui. Chinas Exporte von Lithium-Batterien in die Europäische Union, der größte Überseemarkt für das Land, stiegen nach Informationen von Reuters 2025 um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Exporte in die Vereinigten Staaten um 9,5 Prozent zurückgingen.

Der erwartete Rückgang der Lithium-Batterie-Exporte dürfte auch von den zunehmenden Bemühungen anderer Länder in dem Bereich getrieben werden. So hat Volkswagen kürzlich seine erste Fabrik für Batteriezellen in Salzgitter in Betrieb genommen, weitere sind geplant. Damit will Europas größter Autohersteller seien Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern reduzieren. Andere hiesige Autobauer setzen aber vor allem noch auf Akkus aus China, Japan und Korea und konzentrieren sich auf die Montage ihrer E-Auto-Batteriepakete.