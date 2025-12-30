Musk streicht „nachhaltig“ aus Tesla-Mission

Tesla hat seine Unternehmensmission offiziell angepasst: Der Elektroauto- und Energiekonzern verzichtet künftig auf den Begriff „nachhaltig“ und ersetzt ihn durch eine andere Formulierung: Statt von „Sustainable Abundance“ ist nun die Rede von „Amazing Abundance“.

Die Änderung wurde kurz vor Weihnachten von CEO Elon Musk auf seiner Plattform X verkündet. Der Tesla-Chef erklärte, dass die neue Formulierung „freudvoller“ klinge und besser zu der Vision des Unternehmens passe. Wenige Tage zuvor hatte er auf X verkündet: „Die Zukunft wird FANTASTISCH sein, denn KI und Roboter werden nachhaltigen ÜBERFLUSS für alle ermöglichen!“

Zunächst war das Leitbild von Tesla, den Übergang zu nachhaltigem Transport zu beschleunigen. Das wurde später auf die Einführung nachhaltiger Energie ausgeweitet, nachdem man in den Bereichen Solarenergie und Energiespeicherung aktiv wurde. Zuletzt war „Sustainable Abundance“ (nachhaltiger Überfluss) ein Kernbestandteil der Identität des Unternehmens. Mit „Amazing Abundance“ (großartiger Überfluss) setzt Tesla nun offenbar auf einen Ansatz, der nicht mehr explizit Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt.

Am changing the Tesla mission wording from: Sustainable Abundance To Amazing Abundance — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2025

Das US-Unternehmen ist als Elektroautobauer gestartet. Mit dem Ausbau der Produktpalette gewann das Thema Energie mit einem internationalen Schnellladenetzwerk sowie weiteren Produkten an Bedeutung. Mit einem ersten E-Lkw wurde Tesla zudem zum Hersteller von großen Nutzfahrzeugen. Nach Fortschritten beim Autonomen Fahren rückten zuletzt die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik in den Fokus.

Im September hatte Tesla mit seinem „Master Plan Part IV“ den aktuellen Stand der langfristigen Pläne des Konzerns veröffentlicht. Neben Elektrofahrzeugen und dem Energiebereich stehen nun vor allem auch KI und Roboter im Mittelpunkt der Strategie. „Das nächste Kapitel in der Geschichte von Tesla wird dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, die wir uns gerade erst vorstellen können, und zwar in einem Ausmaß, das wir noch nicht kennen. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die KI in die physische Welt bringen“, heißt es.

Tesla weiter: „Seit fast zwei Jahrzehnten arbeiten wir unermüdlich daran, durch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Energieprodukten und humanoiden Robotern die Grundlage für diese technologische Renaissance zu schaffen. Jetzt kombinieren wir unsere Fertigungskapazitäten mit unseren Kompetenzen im Bereich der Autonomie, um neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den globalen Wohlstand und das Wohlergehen der Menschen durch ein von allen geteiltes Wirtschaftswachstum beschleunigen werden. Wir vereinheitlichen unsere Hardware und Software in großem Maßstab und schaffen so eine sicherere, sauberere und angenehmere Welt.“