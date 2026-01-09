BMW Group verkauft 442.072 Elektroautos im Jahr 2025 (+3,6 %)

Im Jahr 2025 lieferte die BMW Group insgesamt 2.463.715 Fahrzeuge an Kunden aus und damit mehr als im Vorjahr (+0,5 %). Der Konzern konnte im Gesamtjahr mit 642.087 ausgelieferten elektrifizierten Fahrzeugen einen Absatzzuwachs von +8,3 Prozent erzielen. Bei den vollelektrischen Modellen verzeichnete die BMW Group weltweit mit 442.072 Einheiten ein leichtes Wachstum (+3,6 %). Vor allem in Europa konnte man einen deutlichen Zuwachs von +28,2 Prozent bei den Elektroautos erzielen.

„Die BMW Group hat in 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Vor allem bei unseren elektrifizierten Modellen konnten wir eine starke Nachfrage erzeugen. Europa zeigte dabei ein besonders starkes Wachstum – mit einem BEV-Anteil von rund einem Viertel am Gesamtabsatz, während der kombinierte Anteil von BEV und PHEV in Europa sogar bei über 40 % liegt. Damit sind wir weiterhin voll auf Kurs, unser CO₂-Flottenziel in der EU für 2025 zu erreichen“, so Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb.

Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am weltweiten Gesamtabsatz der BMW Group beläuft sich im Gesamtjahr 2025 auf 26 Prozent. Die vollelektrischen Fahrzeuge machen rund 18 Prozent des Gesamtabsatzes aus.

Die Marke BMW lieferte im Jahr 2025 insgesamt 2.169.761 Fahrzeuge an Kunden aus (-1,4 %). Die Bayern erzielten in den Vertriebsregionen Europa, Amerika und Teilen Asiens Absatzzuwächse, womit die gedämpfte Nachfrage in China weitgehend ausgeglichen wurde. Die BMW M GmbH erreichte mit 213.457 ausgelieferten Fahrzeugen im Gesamtjahr einen neuen Absatzrekord (+3,3 %).

Die Marke Mini blickt zurück auf ein Jahr 2025 mit 288.290 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Zuwachs von +17,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere die vollelektrischen Fahrzeugen kommen laut dem Mutterkonzern bei den Kunden weltweit gut an. 2025 habe mehr als jeder dritte Mini einen vollelektrischen Antrieb gehabt.

Die Marke Rolls-Royce lieferte im Gesamtjahr 5.664 Einheiten an Kunden aus (-0,8 %). Wie viele Exemplare des Elektroautos Spectre darunter waren, wird nicht verraten.