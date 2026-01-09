Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Toyota: Bis zu 12.300 Euro "Deutschland-Prämie" bei (Elektroauto-)Leasing

Toyota-bZ4X Mit Toyotas befristeter „Deutschland-Prämie“ lässt sich besonders viel sparen beim Leasing des vollelektrischen Mittelkasse-SUV bZ4X. Mehr »

Das ändert sich 2026 für (Elektro-)Autofahrer

Citroen-C3 Auch im Jahr 2026 kommen auf die Autofahrer Änderungen zu. Sowohl in Deutschland als im Ausland gibt es einige Dinge, die man wissen sollte. Mehr »

Hyundai startet Verkauf des neuen Nexo

Hyundai-Nexo-2026-22-10 Hyundai startet den Verkauf des neuen Nexo, der zweiten Generation des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromers des südkoreanischen Herstellers. Mehr »

Dacia bietet Spring mit 5.000-Euro-"Elektrobonus" ab 11.900 Euro an

Dacia-Spring Dacia gibt ein neues Förderprogramm bekannt: Das kleine Elektro-SUV Spring kostet mit „5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus“ nur noch 11.900 Euro. Mehr »

ADAC-Verkehrspräsident plädiert für niedrigeren Ladestrom- und höheren Spritpreis

Skoda_Octavia ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand hat in einem Interview zum Jahresende 2025 über seine Sicht auf die Elektromobilität gesprochen. Mehr »

Nissan bringt 2027 Elektro-Kleinstwagen auf Renault-Twingo-Basis auf den Markt

Renault-Twingo-E-Tech-Elektrisch-Mango-Gelb Renault hat Ende 2025 den neuen Twingo als Elektroauto eingeführt. Partner Nissan bringt auf dessen Basis 2027 einen eigenen E-Kleinstwagen. Mehr »

Musk über neuen Tesla Roadster: "Sicherheit ist nicht das Hauptziel"

Tesla-Roadster Der schon länger auf sich warten lassende neue Tesla Roadster wird laut CEO Elon Musk ein sehr potentes, aber nicht unbedingt sicheres Auto. Mehr »

Porsche korrigiert E-Strategie: "Wir waren mutig und sind es erneut"

Porsche-Cayenne-Electric Laut dem Produktionschef bereut Sportwagenbauer Porsche die einstige Entscheidung zum zeitnahen Umstieg auf fast nur noch E-Autos nicht. Mehr »

