Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Mit Toyotas befristeter „Deutschland-Prämie“ lässt sich besonders viel sparen beim Leasing des vollelektrischen Mittelkasse-SUV bZ4X. Mehr »

Auch im Jahr 2026 kommen auf die Autofahrer Änderungen zu. Sowohl in Deutschland als im Ausland gibt es einige Dinge, die man wissen sollte. Mehr »

Hyundai startet den Verkauf des neuen Nexo, der zweiten Generation des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromers des südkoreanischen Herstellers. Mehr »

Dacia gibt ein neues Förderprogramm bekannt: Das kleine Elektro-SUV Spring kostet mit „5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus“ nur noch 11.900 Euro. Mehr »

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand hat in einem Interview zum Jahresende 2025 über seine Sicht auf die Elektromobilität gesprochen. Mehr »

Renault hat Ende 2025 den neuen Twingo als Elektroauto eingeführt. Partner Nissan bringt auf dessen Basis 2027 einen eigenen E-Kleinstwagen. Mehr »

Der schon länger auf sich warten lassende neue Tesla Roadster wird laut CEO Elon Musk ein sehr potentes, aber nicht unbedingt sicheres Auto. Mehr »

Laut dem Produktionschef bereut Sportwagenbauer Porsche die einstige Entscheidung zum zeitnahen Umstieg auf fast nur noch E-Autos nicht. Mehr »