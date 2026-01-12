E-Pkw-Produktion 2025 auf Rekordkurs, Gesamtmarkt nur leicht im Plus

Die Pkw-Inlandsproduktion lag 2025 leicht über dem Vorjahresniveau: Es rollten im vergangenen Jahr 4,15 Millionen Pkw (+2 %) von den inländischen Fertigungsbändern. Damit lag die inländische Pkw-Produktion das dritte Jahr in Folge auf dem ungefähr gleichen Niveau. Das Vorkrisenniveau blieb weiterhin deutlich unterschritten: Die Produktion im zurückliegenden Jahr lag um 11 Prozent unter dem Wert des letzten Vor-Corona-Jahres 2019.
Im Monat Dezember wurden hierzulande 263.500 Pkw produziert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Zuwachs von 17 Prozent. Zur Einordnung allerdings: Der Vorjahresmonat war äußerst schwach und bot den niedrigsten Dezemberwert seit der Wiedervereinigung. Zudem hatte der Dezember 2025 einen Arbeitstag mehr als der Dezember 2024.
Produktion von E-Pkw
Es liegen nun auch die detaillierten Produktionsdaten (Aufschlüsselung nach Antriebsarten) für den Monat November vor. Sie zeigen: In diesem Monat wurden 162.500 Elektro-Pkw gefertigt, 5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dabei rollten 121.500 rein batterieelektrische Pkw (BEV) von den Produktionsbändern und 41.000 Plug-in-Hybride (PHEV). Damit wurden insgesamt in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 knapp 1,56 Millionen Elektro-Pkw in Deutschland hergestellt. Dies sind bereits jetzt – ohne den Monat Dezember – über 200.000 Einheiten mehr als im kompletten Jahr 2024, das bisher das Rekordjahr bei der Produktion von Elektro-Pkw darstellte.
VDA-Präsidentin Hildegard Müller: „Die deutsche Autoindustrie macht bei der E-Mobilität weiter Tempo und Deutschland festigt seinen Platz als weltweit zweitgrößter Produktionsstandort für E-Autos. Jetzt ist es entscheidend, dass die Politik die Rahmenbedingungen für die E-Mobilität weiter verbessert. Insbesondere braucht es mehr Lademöglichkeiten für E-Pkw und E-Nutzfahrzeuge, einen konsequenten Stromnetzausbau, günstigeren Ladestrom und einen verbesserten Zugang zu transformationskritischen Rohstoffen.“
Mit Blick auf den Export gilt: Im Gesamtjahr 2025 erreichten die Pkw-Ausfuhren mit insgesamt 3,17 Millionen Einheiten nahezu das Vorjahresniveau. Das Vorkrisenniveau 2019 aber wird weiterhin deutlich unterschritten: Das Delta zum Vorkrisenniveau beträgt 9 Prozent. Im vergangenen Monat Dezember übertraf der Export mit 217.900 Einheiten den Vorjahresmonat um 6 Prozent.
Die Auftragseingänge aus dem Inland gaben im Dezember um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat nach. Hintergrund ist vor allem die schwache gesamtwirtschaftliche Lage. Die Bestellungen aus dem Ausland lagen um 8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Insgesamt – die Eingänge aus dem Inland sowie dem Ausland zusammengenommen – wurden damit im Dezember 2025 gut 8 Prozent weniger Order registriert als im Dezember 2024. Im Gesamtjahr 2025 lagen die gesamten Auftragseingänge gut 2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.
Die Aussichten
Für die Pkw-Inlandsproduktion im Jahr 2026 erwartet der VDA einen leichten Rückgang um 1 Prozent auf 4,11 Millionen Einheiten. Weiter positiv soll sich aber die inländische Fertigung von Elektro-Pkw entwickeln. Beim Pkw-Export deutscher Hersteller aus deutschen Werken wird für 2026 insgesamt ein leichter Rückgang um 1 Prozent auf 3,14 Millionen Fahrzeuge prognostiziert. Die Auslandsproduktion deutscher Konzernmarken dürfte um 1 Prozent auf 9,2 Millionen Fahrzeuge steigen.
Bei den Pkw-Neuzulassungen geht der VDA für 2026 weiterhin von einem moderaten Plus von knapp 2 Prozent auf 2,90 Millionen Neuzulassungen aus. Der deutsche Pkw-Markt wird sich im Jahr 2026 damit nicht wesentlich erholen. Grund ist unter anderem die gesamtwirtschaftliche Schwäche.
Kommentare
Fabian Eiberger meint
Das Thema ist eigentlich recht einfach. Man muss die Benzinkosten vs. Strom- pro 100 km vergleichen.
Annahme
20 kWh Strom / 100 km
7 L Benzin / 100.
Strom/Benzin(lt. ChatGPT)
Vietnam = 0,32
Deutschland = 0,66
Norwegen = 0,27
Wenn der Strom billig wird im Verhältnis zum Kraftstoff dann werden Wärmepumpen und BEVs No-Brainer. Wenn der Strom teuer ist, dann nicht.
RudiFaehrtTesla meint
Mein Hausstrom kostet mich 24,5Cent. Daneben habe ich noch eine große PV-Anlage. Autostrom ausserhalb von zu Hause Dank SUC zwischen 25-47 Cent ohne Grundgebühr. Somit kommt für mich die Wärempumpe und mein BEV deutlich günstiger weg, als weiterhin mit Öl zu heizen oder weiterhin Verbrenner zu fahren.
Fabian Eiberger meint
Ja klar, dann lohnt sich. Ich – wie die Mehrheit in D – hat keine PV-Anlage.
Paule meint
Kauf dir doch einfach eine.
Paule meint
Darum hat es sich ja auch durchgesetzt, Strecken immer mit dem billigsten Verkehrsmittel zu bewältigen.
South meint
Es wird übersehen, dass wir uns in der EU und insbesondere in Deutschland zum Nachzügler der E Mobilität entwickeln. Viele Länder ziehen mit höheren E Autoquoten gleich oder schon vorbei, sogar Entwicklungsländer wie Vietnam, Uruguay, Thailand, Äthiopien… nun kann man natürlich einwenden, dass dies wahrlich nicht die Zielgruppe unserer Autoindustrie ist, aber es zeigt, dass wir klar keine Zeit mehr zu verschwenden haben…