VW ID.7 2025 beliebtestes Elektroauto in Deutschland

Der VW ID.7 belegte mit 2.934 Neuzulassungen im Dezember 2025 Platz eins unter den Elektroautos in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Auch im Gesamtjahr war das als Limousine und Kombi erhältliche Modell der meistzugelassene Vollstromer in Deutschland.

Mit 54.774 neu zugelassenen elektrischen Autos entfiel im Dezember 2025 mehr als jede fünfte Pkw-Neuzulassung auf ein Fahrzeug mit rein elektrischem Antrieb. Allein der VW ID.7 kam auf 2.934 Neuzulassungen, was einen Marktanteil unter den E-Autos von rund 5,4 Prozent ergibt. Damit sicherte sich das Modell im Dezember den ersten Platz in der Elektroauto-Rangliste des KBA. Dahinter folgt mit etwas Abstand das kompakte SUV Skoda Elroq, von dem 2.895 Exemplare neu auf die Straßen kamen. Knapp dahinter findet sich der Kompaktwagen VW ID.3 mit 2.844 Neuzulassungen.

Das kompakte SUV BMW iX1 erreichte mit 2.604 Neuzulassungen Rang vier. Der als Limousine und Kombi gebaute Audi A6 e-tron kam auf 2.137 Neuzulassungen. Für das Mittelklasse-SUV Skoda Enyaq wurden 1.999 Neuzulassungen registriert.

Rang Modell Dezember 2025 1 VW ID.7 2.934 2 Skoda Elroq 2.895 3 VW ID.3 2.844 4 BMW iX1 2.604 5 Audi A6 e-tron 2.137 6 Skoda Enyaq 1.999 7 Cupra Tavascan 1.853 8 Audi Q6 e-tron 1.714 9 Mini Electric 1.696 10 Mercedes-Benz CLA 1.572

Der Crossover Cupra Tavascan belegte im Dezember mit 1.853 Neuzulassungen den siebten Platz. Dahinter folgten das große SUV Audi Q6 e-tron und seine Coupé-Version mit 1.714 Neuzulassungen. Die beiden letzten Plätze in den Top Ten belegten Modelle von Mini 1.696 Neuzulassungen, die das KBA nicht weiter aufschlüsselt, sowie die Mittelklasse-Limousine Mercedes-Benz CLA mit 1.572 neuen Fahrzeugen.

VW ID.7 2025 vorn

Mit 545.142 Neuzulassungen haben Elektroautos 2025 in Deutschland nach dem Rückgang im Vorjahr ein Rekordjahr erreicht. Auf Jahressicht konnte der VW ID.7 seinen Vorsprung weiter ausbauen und seine Position als meistverkauftes E-Auto verteidigen. Insgesamt 34.563 Neuzulassungen als Limousine und Kombi weist das KBA für das letzte Jahr aus. Dahinter folgen der VW ID.3 mit 31.938 Neuzulassungen von Januar bis Dezember sowie das Mittelklasse-SUV VW ID.4 und seine Coupé-Version ID.5 mit 26.550 Neuzulassungen.

Auch die nächsten beiden Platzierungen gingen an den Volkswagen-Konzern: Der Skoda Elroq kam 2025 auf insgesamt 25.426 Neuzulassungen, der größere Enyaq auf 25.383. Danach folgte mit dem BMW iX1, der im vergangenen Jahr 18.957 Neuzulassungen schaffte, ein nicht vom Volkswagen-Konzern gebautes E-Auto. Auf dem siebten Platz findet sich dann wieder ein Modell der Volkswagen-Gruppe: Der Kompaktwagen Cupra Born mit 18.847 Neuzulassungen. Die letzten drei Plätze in den Top Ten gingen an Mini (15.495), den Crossover Cupra Tavascan (14.036) und den Audi A6 e-tron (13.778).

Rang Modell Gesamt 2025d 1 VW ID.7 34.563 2 VW ID.3 31.938 3 VW ID.4 (inkl. ID.5) 26.550 4 Skoda Elroq 25.426 5 Skoda Enyaq 25.383 6 BMW iX1 18.957 7 Cupra Born 18.847 8 Mini Electric 15.495 9 Cupra Tavascan 14.036 10 Audi A6 e-tron 13.778

Volkswagen war im zurückliegenden Jahr mit einem Marktanteil von 18,77 Prozent die mit Abstand führende Marke bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland. Insgesamt kamen 102.339 neue Vollstromer der Wolfsburger auf die Straßen, das entspricht einem Zuwachs von rund 64,8 Prozent gegenüber 2024 (62.108 Neuzulassungen).

Auf den Plätzen zwei und drei landeten 2025 BMW mit 9,5 Prozent Marktanteil und 51.878 Neuzulassungen (+23,3 %) sowie Skoda mit 50.823 Neuzulassungen (+100,82 %) und einem Marktanteil von 9,3 Prozent. Elektroautopionier Tesla erreichte 2025 mit 19.390 Neuzulassungen nur noch einen Marktanteil von 3,56 Prozent, das ist ein Rückgang um 48,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (37.574).