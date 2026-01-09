VW ID.7 2025 beliebtestes Elektroauto in Deutschland

Der VW ID.7 belegte mit 2.934 Neuzulassungen im Dezember 2025 Platz eins unter den Elektroautos in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Auch im Gesamtjahr war das als Limousine und Kombi erhältliche Modell der meistzugelassene Vollstromer in Deutschland.
Mit 54.774 neu zugelassenen elektrischen Autos entfiel im Dezember 2025 mehr als jede fünfte Pkw-Neuzulassung auf ein Fahrzeug mit rein elektrischem Antrieb. Allein der VW ID.7 kam auf 2.934 Neuzulassungen, was einen Marktanteil unter den E-Autos von rund 5,4 Prozent ergibt. Damit sicherte sich das Modell im Dezember den ersten Platz in der Elektroauto-Rangliste des KBA. Dahinter folgt mit etwas Abstand das kompakte SUV Skoda Elroq, von dem 2.895 Exemplare neu auf die Straßen kamen. Knapp dahinter findet sich der Kompaktwagen VW ID.3 mit 2.844 Neuzulassungen.
Das kompakte SUV BMW iX1 erreichte mit 2.604 Neuzulassungen Rang vier. Der als Limousine und Kombi gebaute Audi A6 e-tron kam auf 2.137 Neuzulassungen. Für das Mittelklasse-SUV Skoda Enyaq wurden 1.999 Neuzulassungen registriert.
|Rang
|Modell
|Dezember 2025
|1
|VW ID.7
|2.934
|2
|Skoda Elroq
|2.895
|3
|VW ID.3
|2.844
|4
|BMW iX1
|2.604
|5
|Audi A6 e-tron
|2.137
|6
|Skoda Enyaq
|1.999
|7
|Cupra Tavascan
|1.853
|8
|Audi Q6 e-tron
|1.714
|9
|Mini Electric
|1.696
|10
|Mercedes-Benz CLA
|1.572
Der Crossover Cupra Tavascan belegte im Dezember mit 1.853 Neuzulassungen den siebten Platz. Dahinter folgten das große SUV Audi Q6 e-tron und seine Coupé-Version mit 1.714 Neuzulassungen. Die beiden letzten Plätze in den Top Ten belegten Modelle von Mini 1.696 Neuzulassungen, die das KBA nicht weiter aufschlüsselt, sowie die Mittelklasse-Limousine Mercedes-Benz CLA mit 1.572 neuen Fahrzeugen.
VW ID.7 2025 vorn
Mit 545.142 Neuzulassungen haben Elektroautos 2025 in Deutschland nach dem Rückgang im Vorjahr ein Rekordjahr erreicht. Auf Jahressicht konnte der VW ID.7 seinen Vorsprung weiter ausbauen und seine Position als meistverkauftes E-Auto verteidigen. Insgesamt 34.563 Neuzulassungen als Limousine und Kombi weist das KBA für das letzte Jahr aus. Dahinter folgen der VW ID.3 mit 31.938 Neuzulassungen von Januar bis Dezember sowie das Mittelklasse-SUV VW ID.4 und seine Coupé-Version ID.5 mit 26.550 Neuzulassungen.
Auch die nächsten beiden Platzierungen gingen an den Volkswagen-Konzern: Der Skoda Elroq kam 2025 auf insgesamt 25.426 Neuzulassungen, der größere Enyaq auf 25.383. Danach folgte mit dem BMW iX1, der im vergangenen Jahr 18.957 Neuzulassungen schaffte, ein nicht vom Volkswagen-Konzern gebautes E-Auto. Auf dem siebten Platz findet sich dann wieder ein Modell der Volkswagen-Gruppe: Der Kompaktwagen Cupra Born mit 18.847 Neuzulassungen. Die letzten drei Plätze in den Top Ten gingen an Mini (15.495), den Crossover Cupra Tavascan (14.036) und den Audi A6 e-tron (13.778).
|Rang
|Modell
|Gesamt 2025d
|1
|VW ID.7
|34.563
|2
|VW ID.3
|31.938
|3
|VW ID.4 (inkl. ID.5)
|26.550
|4
|Skoda Elroq
|25.426
|5
|Skoda Enyaq
|25.383
|6
|BMW iX1
|18.957
|7
|Cupra Born
|18.847
|8
|Mini Electric
|15.495
|9
|Cupra Tavascan
|14.036
|10
|Audi A6 e-tron
|13.778
Volkswagen war im zurückliegenden Jahr mit einem Marktanteil von 18,77 Prozent die mit Abstand führende Marke bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland. Insgesamt kamen 102.339 neue Vollstromer der Wolfsburger auf die Straßen, das entspricht einem Zuwachs von rund 64,8 Prozent gegenüber 2024 (62.108 Neuzulassungen).
Auf den Plätzen zwei und drei landeten 2025 BMW mit 9,5 Prozent Marktanteil und 51.878 Neuzulassungen (+23,3 %) sowie Skoda mit 50.823 Neuzulassungen (+100,82 %) und einem Marktanteil von 9,3 Prozent. Elektroautopionier Tesla erreichte 2025 mit 19.390 Neuzulassungen nur noch einen Marktanteil von 3,56 Prozent, das ist ein Rückgang um 48,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (37.574).
Kommentare
South meint
Mja, lustig. Ihr werdet es ahnen. Den ID.7 bin ich auch kürzlich Probegefahren. ;-)
Allgemein bei ID ist der Innenraum echt großzügig. Das war schon beim ID.3 wirklich schön und ist bei ID.7 echt eine Hausnummer. Serienmäßig HeadUp, finde ich auch Klasse und man muss sagen, bei der Software hat VW jetzt endlich mal was brauchbares. Übersichtlicher, kein Gedenksekunde beim Tippen und allgemein ist der Innenraum auch wertiger geworden und zumindest haben sie den Mini Bildschirm mal integrieren können. Auch gut ist, dass man aufgrund der Leasingrückläufer so ein Modell 1 Jahr gebraucht, gut ausgestattet für so um die 45T bekommt.
Ok. Aber ich mag keine hingeklatschten Monitore, ein Unding, auch bei Tesla und sogar beim iX3. Der WLTP von 620 ist mir für die Klasse zu wenig und die Ladeleistung von knapp 30 Min. deutlich zu lange.Bei mir kommt noch hinzu, nachdem ich schon fünf Jahre ID fahre, es ist mir Innendrin echt fad. Ich will was Neues.
Also ganz ehrlich. Wer ein solides wirklich großes Auto, Innen wie Aussen sucht, wer aber mit den beschränkten Reichweite und Ladeleistung leben kann, der hat mit dem ID.7 nix falsch gemacht… für mich ist er leider nix… wenn ich soviel Geld ausgebe, dann will ich bessere Technik…
South meint
Sorry,… und um Gottes Willen, der Klavierlack und die Tasten… wenn sich mal jemand bei VW erbarmen könnte… , und die Fahrassistenzsysteme finde ich gut, die Ladeplanung soll deutlich besser sein (ich bin ehrlicher keine Langstrecke gefahren) und man kann nur hoffen, dass das Navi den aktuellen Verkehrfluss berücktsichtigt und nicht am Brenner aufhört. Beim ID.3 war das damals ein Graus, da fahre ich, kein Witz, mit GoogleMaps…(was man zumindest verbinden kann)…
CaptainPicard meint
Vielleicht ganz interessant, vom Passat wurden nur 10.000 Stück mehr verkauft als vom ID.7. Das könnte in den nächsten 2-3 Jahren das erste Modell werden wo das Elektroauto das Verbrenner-Gegenstück bei den Verkaufszahlen überholt.
EVrules meint
Ich nehme an, dass sich das sehr leicht erklären lässt: Die 0,25% Regelung.
Ohne es geprüft zu haben, denke ich, dass die meisten Passats schlicht als Dienstwägen genutzt wurden und nun kostenseitig unattraktiv werden.
Haubentaucher meint
Jetzt müsste man mal die Dienstwagenanteil dazuschreiben.
M. meint
Sowas kann man dann aber gleich global machen.
Die Behauptung, Dienstwagen gäbe es nur in Deutschland, ist nämlich falsch, und kommt nur aus der Idee, damit den lokalen Erfolg bestimmter Modelle schlecht reden zu können.
Andi EE meint
Aber man kann gut mit dem internationalen Absatz des ID.7 vergleichen. Das gibt einen guten Eindruck, wieso es an dem einen Ort so viel mehr verkauft wurde.
M. meint
Ja, an anderen Orten werden andere Fahrzeuge bevorzugt.
Aber ich glaube, den Kern meiner Aussage hast du noch nicht verstanden.
Future meint
Die Vertreter müssen ihn halt nehmen, wenn der Arbeitgeber seine Nachhaltigkeitskriterien umsetzen muss. Das ist doch richtig so. Mal sehen, ob ihn dann 2 Jahre später auch die Gartenbesitzer als Gebrauchten kaufen werden. Die Tüten mit den Laubabfällen passen ja alle rein in den Kombi.
Tt07 meint
DW-Anteil liegt bei >85%.
Das bedeutet der ID7 muss nicht zwangsläufig das beliebteste EV in DE sein, sondern lediglich dass er (teilweise gezwungenermaßen) das meistgekaufte in 2025 war.
Rob meint
Und den Dienstwagenanteil separat auszuweisen ändert dann genau was an den Zahlen?
Es haben hier doch viele immer bemängelt das Dienstwagenfahrer nur auf dem Papier mit den PHEV umweltfreundlich unterwegs wären, aber in der Realität nie laden. Nun wird, so zumindest die Vermutung, auf reine Elektroautos umgestellt und das ist nun auch wieder nicht recht?
Tt07 meint
Und Dein Kommentar ändert genau was an der Tatsache, dass PHEV faktisch nie eine Steckdose sehen..?
Rob meint
Nichts, sollte er aber auch nicht.
War eher darauf bezogen, dass der Wandel vom PHEV hin zu einem reinen Elektroauto als Dienstwagen zu begrüssen ist.
eBikerin meint
Ist leider keine Tatsache. Hält sich aber hartnäckig weil diese Aussage daher kam weil man Rückläufer aus der Vermietung genommen hat.
Keine mehrere Leute mit Plug-In die den ganz regelmässig laden.
Ach übrigens kann man in so ziemlich alle Foren Kommentare lesen. dass die bösen Plug-Ins immer die Ladesäulen mit ihrem Schnarchgelade blockieren.
Oft merkwürdigerweise von den selben Leuten die behaupten dass die gar nie Laden.
Was aber aus meiner Blase bekannt ist – zwei meiner Bekannten laden tatsächlich nur zuhause – nie wenn sie auf Strecke sind. Und nun ratet mal was man bei beiden findet? Das Kabel in der Verpackung weil beide eine Wallbox mit Kabel haben. Ach der Plug-In der hier immer im Hof parkt hängt auch dauernd an der Wallbox.
CaptainPicard meint
Gibt es irgendwelche Zahlen/Schätzungen zum Verhältnis Limousine vs. Kombi beim ID.7?
eBikerin meint
Das fände ich tatsächlich interessant. Vom Passat sieht man ja gefühlt nur den Kombi.
CaptainPicard meint
Vom Passat gibt es auch nur noch den Kombi.
eBikerin meint
Tatsächlich – gut grad gelesen, dass es das Modell ab 2024 ist. Davor hat man aber irgendwie auch nur Kombis gesehen. Kann hier in der Gegend aber daran liegen, dass die alle rot sind und die Firmenwagen einer bekannten Werkzeugfirma sind. Fallen natürlich recht auf.