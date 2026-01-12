DUH wirft Regierung „Klimaschutzversagen“ in Verkehr und Gebäuden vor

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert „das Klimaschutzversagen“ der Bundesregierung und fordert deutliche Nachbesserungen für den Klimaschutz im Verkehrs- und Gebäudesektor. Die kürzlich veröffentlichte Treibhausgas-Bilanz der Denkfabrik Agora Energiewende belege, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehrs- und Gebäudesektor im letzten Jahr erneut deutlich verfehlt hat.

„Die Zahlen der Agora Energiewende sind ein weiterer Beleg für das vollständige politische Versagen im Verkehrssektor“, so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH. „Seit Jahren werden wirksame, sofort umsetzbare Maßnahmen wie ein Tempolimit oder der Abbau klimaschädlicher Subventionen blockiert und verschleppt. Dieses Nichtstun offenbart die Ignoranz und politische Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung gegenüber zukünftigen Generationen, die ein Recht auf ausreichenden Klimaschutz haben und ist ein klarer Verstoß gegen das Klimaschutzgesetz, da die Bundesregierung sehenden Auges das Verfehlen ihrer eigenen gesetzlichen Verpflichtungen in Kauf nimmt.“

„Die Bundesregierung lässt die Klimakrise weiterlaufen, während Menschen mit geringem Einkommen die Folgen ihrer Passivität ausbaden“, sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. „Anstatt endlich klare und gerechte Lösungen für klimafreundliche Heizungen und Sanierungen umzusetzen, wird weiter über das sogenannte Heizungsgesetz gestritten. Frau Reiche will es gleich ganz abschaffen. Die Konsequenz: Millionen Mieterinnen und Mieter sitzen in schlecht gedämmten Wohnungen und müssen im Winter mit teuren Heizungen gegen die Kälte ankämpfen. In den Hitzemonaten wiederum leiden die Menschen, weil ineffiziente Dämmung die Kühlung erschwert.“

„Diese politische Lethargie führt zu einer immer größeren Kluft: Wer ohnehin wenig hat, wird von den Klimakosten besonders hart getroffen. Soziale Ungleichheit bedeutet hier nicht nur Armut – sie bedeutet, dass die ärmsten Schichten durch die Untätigkeit der Politik die größten Lasten tragen müssen, während Besserverdienende von Klimaschutzmaßnahmen profitieren können. Klimaschutz im Gebäudebereich muss endlich konsequent, sozial gerecht und verlässlich umgesetzt werden“, so Metz weiter.