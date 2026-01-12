Fastned wächst auf 400+ Schnellladestationen in Europa

Das niederländische Unternehmen Fastned hat sein Netzwerk auf über 400 Schnellladestationen ausgebaut. Insgesamt sind nun mehr als 400 Fastned-Standorte in neun europäischen Ländern für Fahrer von Elektroautos geöffnet, darunter die Niederlande, Frankreich, Belgien, Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Dänemark sowie erstmals auch Spanien und Italien.

Im Laufe des zurückliegenden Jahres eröffnete Fastned 60 neue Schnellladestationen, darunter die ersten Standorte in Italien und Spanien. Im Juli feierte das Unternehmen die Eröffnung seiner 50. Schnellladestation in Frankreich, im Dezember folgten mit dem Überschreiten der 50-Stationen-Marke Belgien und Deutschland.

Neben dem quantitativen Ausbau seines Netzes hat Fastned 2025 auch sein Service- und Bewirtungskonzept weiterentwickelt. Im September präsentierte das Unternehmen mit einem neuen Flagship-Standort in Gentbrugge (Belgien) seine Vision einer vollständig elektrischen Raststätte. Im Juli eröffnete Fastned zudem seinen ersten Standort an einer deutschen Autobahn im Rahmen des „Deutschlandnetzes“. Darüber hinaus nahm man in Belgien erstmals Stationen in Betrieb, die speziell für das Laden von elektrischen Lkw konzipiert wurden.

Die erste Fastned-Schnellladestation wurde 2013 in Palmpol in den Niederlanden eröffnet. Im Juni 2019 folgte die 100., im Mai 2022 die 200. Station in Deutschland und im Januar 2024 die 300. Station in den Niederlanden. Bis 2030 plant das Unternehmen den Aufbau eines europaweiten Netzes mit 1.000 Schnellladestationen.

„2025 war erneut ein Rekordjahr für Fastned“, freut sich Michiel Langezaal, CEO und Gründer von Fastned. „Ich bin außerordentlich stolz darauf, dass wir inzwischen über 400 Stationen in neun Ländern betreiben – alle an erstklassigen A‑Lagen und mit einem erstklassigen Ladeerlebnis. Das ist eine beachtliche Leistung. Die Zukunft des europäischen Verkehrs ist elektrisch, und Fastned wird diesen Wandel weiter anführen, wenn wir nun auf ein weiteres großes Jahr 2026 blicken.“

2025 habe man die Grundlage für weiteres Wachstum im großen Maßstab gelegt, sagt Françoise Poggi, COO von Fastned. In diesem Jahr konzentriere sich das Unternehmen darauf, den Hochlauf zu optimieren. „Wir befähigen unsere Länderteams, sich innerhalb klarer Leitplanken schneller zu bewegen und kluge, langfristige Entscheidungen zu treffen, die einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Stationen und das Kundenerlebnis in ganz Europa haben – und festigen so Fastneds Rolle als führender Schnellladebetreiber und als wichtiger Impulsgeber für Thought Leadership in unserer Branche.“