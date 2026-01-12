Volvo meldet Absatzrückgang für 2025, aber wachsende Stromer-Nachfrage

Volvo Cars hat 2025 weltweit 710.042 Fahrzeuge verkauft. Gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahrs entspricht dies einem Rückgang von sieben Prozent. Allerdings betont der schwedische Premium-Automobilhersteller, im Jahresendspurt erneut eine wachsende Nachfrage nach Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeugen verzeichnet zu haben. Dadurch sei der weltweite Absatz im Dezember 2025 um zwei Prozent auf 75.049 Einheiten gestiegen. In der Gesamtjahresbilanz zählte Deutschland mit 59.380 Einheiten zu den fünf wichtigsten Märkten – neben China, den USA, Großbritannien und Schweden.

„Wir freuen uns, das Jahr dank der Absatzsteigerung unserer vollelektrischen und Plug-in-Hybridmodelle mit einem positiven Ergebnis in allen wichtigen Regionen abzuschließen“, sagt Erik Severinson, Chief Commercial Officer (CCO) bei Volvo Cars. „Trotz eines schwierigen Marktes, der weiterhin in vielerlei Hinsicht unter Druck steht, stimmen uns die wachsenden Auslieferungen unserer Elektroautos, allen voran des Volvo EX90 und des Volvo EX30, positiv. Die zunehmende Nachfrage nach dem Volvo XC70, unserem Plug-in-Hybrid mit großer Reichweite, unterstreicht darüber hinaus die Stärke des Fahrzeugs im schnell wachsenden Segment der elektrifizierten Modelle in China.“

Insgesamt sei 2025 ein herausforderndes Jahr für Volvo Cars und die gesamte Branche gewesen. „Aber wir haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um unseren Anteil in den schnell wachsenden Segmenten der Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge zu steigern. Am 21. Januar stellen wir den neuen Volvo EX60 vor.“

Der XC60 war im vergangenen Jahr mit 230.655 verkauften Fahrzeugen (2024: 230.853) einmal mehr das beliebteste Volvo-Modell. Der XC40 und sein vollelektrisches Pendant EX40 folgen mit 166.920 Einheiten (2024: 173.890) auf dem zweiten Platz vor dem XC90 mit 103.217 Fahrzeugen (2024: 108.621).

„Starker Jahresendspurt in allen Regionen“

In Europa wurden im Dezember 33.406 Fahrzeuge verkauft, was einen leichten Rückgang gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres bedeutet. Während der Gesamtmarkt für elektrifizierte Modelle um lediglich zwei Prozent zunahm, konnten die vollelektrischen Volvo-Modelle um 33 Prozent gegenüber Dezember 2024 zulegen. 65 Prozent und damit fast zwei Drittel aller verkauften Modelle verfügten über einen Stecker. Über das gesamte Jahr hinweg verzeichnete Volvo Cars einen europaweiten Absatzrückgang von zehn Prozent auf 332.667 Fahrzeuge.

Auch in den übrigen Regionen zeigt sich ein zweigeteiltes Bild: In den USA stagnierte der Markt im Dezember bei 14.193 Einheiten, was laut dem Unternehmen vorwiegend auf den rückläufigen Absatz elektrifizierter Modelle aufgrund gestrichener Subventionen zurückzuführen ist. Im Gesamtjahr 2025 konnte Volvo 121.607 Fahrzeuge absetzen, was einem Rückgang von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In China steht ein Minus von vier Prozent auf 149.549 Fahrzeuge. Im Dezember konnte Volvo Cars jedoch eine leichte Steigerung von einem Prozent auf 16.103 Einheiten vermelden. Der Absatz von elektrifizierten Modellen lag bei 5.690 Fahrzeugen, was einem Anstieg von 128 Prozent entspricht, bei den Plug-in-Hybriden steht ein Plus von 213 Prozent.