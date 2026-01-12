VW spart laut Bericht bei Volumenmarken eine Milliarde Euro in der Produktion

Die Markengruppe Core ist der organisatorische Zusammenschluss der Volumenmarken des Volkswagen-Konzerns. Sie umfasst die Marken Volkswagen, Škoda, Seat/Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit einer neuen Markengruppen-Struktur will der Konzern in der Produktion bis zum Jahr 2030 eine Milliarde Euro sparen. Das erfuhr die Automobilwoche aus Konzernkreisen.

Die Pläne von Brand-Group-Core-Chef Thomas Schäfer sehen demnach vor, 600 Millionen Euro beim Personal und 400 Millionen in der Fertigung selbst einzusparen, etwa durch die gemeinsame Nutzung von Plattformen. Die Maßnahmen seien Teil der Performance-Programme der Marken.

Die neue Struktur sieht der Automobilwoche zufolge vor, dass die Werke regional gemanagt werden statt von den Marken. Fünf Weltregionen habe die Markengruppe dafür definiert: Mitteleuropa mit Deutschland, Iberische Halbinsel, Osteuropa/Indien, Nord- sowie Südamerika.

Um China kümmere sich der Konzern selbst. Begonnen habe der Umbau bereits in Spanien und Portugal. „Eine deutliche Steigerung der Synergie ist dringend erforderlich, um die Ziele zu erreichen“, sagte ein Insider der Branchenzeitung.

Die Markengruppe Core

Mit mehr als der Hälfte des Fahrzeugabsatzes des Konzerns und über 200.000 Mitarbeitern aus fünf Marken sei die länderübergreifende Markengruppe Core die Antwort auf viele der Herausforderungen, die dem Unternehmen derzeit begegnen, so Volkswagen offiziell. Innerhalb der Gruppe arbeiteten die Schwestermarken Volkswagen, Škoda, Seat/Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge eng zusammen, um gemeinsames Wachstum zu erzielen – und die Gesamteffizienz der fünf Marken deutlich zu steigern.

„Ermöglicht wird dies durch die konsequente Realisierung bestehender Synergie- und Skaleneffekte im Automobilbau, durch die markenübergreifende Kostenvorteile erzielt werden. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt dabei inhaltlich auf sechs gemeinsam vereinbarten Kern-Handlungsfeldern, den so genannten Core-Drivern“, erklärt Volkswagen. „Dazu gehören die Stärkung der E-Mobilität als Technologie, eine Harmonisierung der markenübergreifenden Vertriebsleistung, die generelle Reduktion der Fahrzeugkomplexität, eine deutliche Beschleunigung der Entwicklungsgeschwindigkeit neuer Modelle, die Optimierung der Herstell- und Vertriebskosten sowie die Stärkung der Zusammenarbeit im Sinne einer gemeinsamen Kultur.“

Ziel der Markengruppe Core sei es, Spitzentechnologie zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Auf diese Weise werde Mobilität für Kunden weltweit zugänglich, attraktiv und bezahlbar gemacht. Dabei gelte es, als starker und differenzierter Markenverbund nach außen aufzutreten – und gleichzeitig im Innenverhältnis effizient, abgestimmt und gemeinsam zu handeln.

Die Markengruppe Core lebe von der Zusammenarbeit und verfolge eine klare Strategie. „Sie profitiert von den individuellen Stärken, der Erfahrung und dem Wissen der Mitarbeiter in den Einzelmarken – die diese wiederum in die Markengruppe einbringen. Kompetenzen werden gebündelt, Problemlösungen gemeinsam erarbeitet – und so die Performance des Volkswagen Konzerns insgesamt verbessert.“