Neuer BMW iX3 in Europa 2026 schon fast ausverkauft

BMW führt mit der neuen Batterieversion des X3 aktuell das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ein. Der iX3 kommt laut dem Unternehmen sehr gut am Markt an.

„Unser Auftragsbestand übertrifft die Erwartungen bei weitem. Betrachtet man allein den europäischen Markt, so decken die aktuellen Aufträge fast die gesamte Produktionskapazität für 2026 ab.“ Das sagte laut dem Portal 36kr der Chef von BMW Italien Massimiliano Di Silvestre im Dezember. Europäische Kunden, die jetzt einen iX3 bestellen, müssten möglicherweise bis nächstes Jahr auf die Auslieferung warten.

Der jüngste iX3 wird in BMWs neuer Fabrik im ungarischen Debrecen hergestellt. Diese hat dem Bericht zufolge zunächst eine jährliche Kapazität von 150.000 Fahrzeugen. Der iX3 rollt darüber hinaus auch in China vom Band.

Schon im Oktober hieß es von BMW, dass der Auftragseingang für den iX3 über den Erwartungen liege. „Wir haben in den ersten sechs Wochen nach Vorstellung auf der IAA in München über 3000 Bestellungen für den iX3 erhalten“, berichtete Christian Ach, Leiter Markt Deutschland. Dies sei deutlich mehr als für den X3 mit Verbrennungsmotor. „Schon jetzt ist absehbar, dass wir mit unserer Produktion im Jahr 2026 die hohe Nachfrage nicht bedienen werden können.“

Die Kunden hätten das E-SUV praktisch „blind“ gekauft, da Probefahrten noch nicht angeboten würden, betonte Ach im Oktober. Dies bedeute, dass Elektroautos auch in Deutschland erfolgreich verkauft werden können, wenn das Produkt stimmt.

Der iX3 der Neuen Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400- kW-Ladeleistung, einer leistungsfähigen Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung. BMW unterstreicht auch die neue Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.