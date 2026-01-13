Neuer BMW iX3 in Europa 2026 schon fast ausverkauft

BMW führt mit der neuen Batterieversion des X3 aktuell das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ein. Der iX3 kommt laut dem Unternehmen sehr gut am Markt an.
„Unser Auftragsbestand übertrifft die Erwartungen bei weitem. Betrachtet man allein den europäischen Markt, so decken die aktuellen Aufträge fast die gesamte Produktionskapazität für 2026 ab.“ Das sagte laut dem Portal 36kr der Chef von BMW Italien Massimiliano Di Silvestre im Dezember. Europäische Kunden, die jetzt einen iX3 bestellen, müssten möglicherweise bis nächstes Jahr auf die Auslieferung warten.
Der jüngste iX3 wird in BMWs neuer Fabrik im ungarischen Debrecen hergestellt. Diese hat dem Bericht zufolge zunächst eine jährliche Kapazität von 150.000 Fahrzeugen. Der iX3 rollt darüber hinaus auch in China vom Band.
Schon im Oktober hieß es von BMW, dass der Auftragseingang für den iX3 über den Erwartungen liege. „Wir haben in den ersten sechs Wochen nach Vorstellung auf der IAA in München über 3000 Bestellungen für den iX3 erhalten“, berichtete Christian Ach, Leiter Markt Deutschland. Dies sei deutlich mehr als für den X3 mit Verbrennungsmotor. „Schon jetzt ist absehbar, dass wir mit unserer Produktion im Jahr 2026 die hohe Nachfrage nicht bedienen werden können.“
Die Kunden hätten das E-SUV praktisch „blind“ gekauft, da Probefahrten noch nicht angeboten würden, betonte Ach im Oktober. Dies bedeute, dass Elektroautos auch in Deutschland erfolgreich verkauft werden können, wenn das Produkt stimmt.
Der iX3 der Neuen Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400- kW-Ladeleistung, einer leistungsfähigen Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung. BMW unterstreicht auch die neue Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.
Kommentare
cbzac meint
Da sieht man wie der Visionär Musk durch Blindheit den Trend verpennt hat, als er sagte, dass die Reichweite des Y ausreichend sei und niemand mehr brauche – und in Folge dessen seit 2018 fast nichts mehr passiert ist.
Der iX3 bietet genau das (jedenfalls auf dem Papier) was fast jeder Langstreckenfahrer oder jemand der gerne auch mal schneller als 130 fährt, bei den bisherigen E-Autos vermisst.
Bin gespannt auf den Volvo EX60 am 21.1.26, der da angeblich mithalten will.
Gunnar meint
Die Aussage von Musk war wirklich daneben. Trotzdem ist deine Aussage, dass fast nichts passiert ist, nicht richtig.
Das Model 3 hatte zum Marktstart maximal 560 km Reichweite. Jetzt sind es 750 km.
Das Model Y hatte zum Start 533 km, jetzt sind es 657 km. Zusätzlich sind die Preise bei beiden Modellen um mehrere Tausend Euro gefallen. Wo in der Tat fast nichts passiert ist, ist bei der Ladezeit. Da sind die Teslas mittlerweile ins Hintertreffen geraten.
MichaelEV meint
Hat es jemals eine Aussage gegeben, dass NIEMAND JEMALS mehr Reichweite benötigen wird?
Bin auf das konkrete Zitat gespannt!
MichaelEV meint
Was soll denn der Trend sein? Das alle Neuwagenkäufer jetzt Fahrzeuge mit einem Basislistenpreis von 68k kaufen!?
Wie viele iX3 sollen den nun produziert werden? 150k? 200k? Oder doch weniger?
Isoliert oder im Vergleich zu alten Konkurrenten betrachtet sicherlich ein Erfolg! Aber bitte, wenn man es mit dem MY vergleichen will, dann ist es eine haushohe Niederlage!
Halber Akku meint
Gut gemacht, BMW! Das sind genau die Nachrichten, die wir brauchen, damit es mit der E Mobilität weiter vorangeht.
Gunnar meint
Sehr schön, dass die Nachfrage so hoch ist. Schade, dass das BMW nicht hat kommen sehen. Trauen die Vertriebler ihrem eigenen Produkt so wenig zu? Ich meine, wenn ich ein Elektro-SUV mit 805 km Reichweite für unter 70k€ anbiete und die gesamte Konkurrenz preisunabhängig circa 200 km darunter liegt, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal, welches ein sehr starkes Verkaufsargument ist.
Fred Feuerstein meint
Das war doch bei dem i4 auch so. Da hat man die plötzliche Nachfrage auch nicht kommen sehen, na ja zu der Zeit hat auch noch Kolben Klaus davon fabuliert, dass die BMW Kunden keine Elektroautos nachfragen.
Gunnar meint
Der i4 hatte nicht das herausragende Alleinstellungsmerkmal der extrem großen Reichweite. Andere BEVs im gleichen Segment wie Tesla Model 3 oder Ioniq 6 hatten auch schon 600 km Reichweite. Also nicht 1zu1 vergleichbar.
Besser-BEV-Wisser meint
150000 (nach Rump up) ist halt nicht wirklich viel. Schade. Vielleicht schafft BMW es ja die Technik (Akku/Antrieb) auf iX1, iX, iX5 schnell auszurollen. Dann werden die auch wieder attraktiv.
MrBlueEyes meint
Ist ja auch logisch, weil aktuell bestes Elektro-MidSize-SUV auf dem Markt! 😊
Car.maniac holt sich auch einen und wird berichten… das wird gut… was er auch hat durchblicken lassen, dass März(?) der i3 von ihm vorgestellt wird und dass die elektrischen Daten einen Verbrenner quasi obsolet machen… ich persönlich rechne mit 900 Km WLTP… das Ding wird alles in den Schatten stellen…
BMW macht gerade alles richtig… moderne, schicke Auto, die auch noch auf der elektrotechnischen Ebene einfach alles einsargen, was sonst so angeboten wird…
Die BEV-Zahlen für 2025 im Vergleich zu Mercedes sind auch da:
336.537 BEV von BMW und nur ca. 168.800 von Mercedes
MrBlueEyes meint
Und bei BMW kommen noch gut 105.000 rein elektrische Mini dazu… um exakt zu bleiben…
Martin meint
Der I3 wird vermutlich die kleineren 46mm Zellen bekommen die nur 80% der hohen haben also vielleicht 85-90kwh Akku somit sind die 900km ein bisschen hoch gegriffen. Ich tippe auf 750km. Ist aber reine Spekulation.
MrBlueEyes meint
Du bist nicht richtig informiert… der iX3 hat auch nur die 4690er… der i3 50 xDrive wird den gleichen Akku bekommen wie der iX3, also auch 108,7 KWh… nur so wird er die ca. 900 Km WLTP schaffen… also 850 werden es mindestens…
Heißt aber auch, dass der iX5 aufwärts die großen Zellen bekommt und dann wahrscheinlich mit 135 oder mehr KWh Netto aufwarten wird können… BMW macht gerade diesbezüglich alle platt…
MrBlueEyes meint
Wait.. sind 4695er laut Dr. Google… (und nicht 4690)
Mäx meint
Jop 4695 (hatte das auch letztens mal falsch), aber man weiß ja was gemeint ist ;)
Man muss mal abwarten wo dann die 46120 Zellen eingesetzt werden.
Der Radstand beim X5 sind ca. 10cm mehr, dafür ist es aber eine Mischplattform, wo man evtl. Kompromisse eingehen muss, was Batteriepack angeht (nicht der volle Radstand nutzbar oder oder).
Man kann also evtl. nicht einfach linear vom iX3 auf den kommenden iX5 hochrechnen.
Aber spannend wird es und Potential in Richtung 120kWh+ ist auf jeden Fall gegeben.
brainDotExe meint
Der iX3 hat schon die kleineren Zellen. Kleinere gibt es bei BMW nicht.
McGybrush meint
Im iX3 ist von auszugehen das es bereits „nur“ der kleine Akku ist. Und es gibt soweit ich weiss nur 2 Akkus. Den kleinen (108kWh dann) und den grossen.
Sicher für iX5 iX6 und iX7 bzw deren Limo Varianten davon.
Mäx meint
Nur so halb richtig.
Der iX3 50xDrive hat einen 108kWh Akku mit 4695 Zellen.
Daneben wird es noch Akku geben mit weniger als 108kWh für kleinere Motorisierungen aber auch mit 4695 Zellen.
Außerdem gibt es noch die 46120 Zellen.
Bisher wurde nicht verlautbart, wo diese Zellen eingesetzt werden.
McGybrush meint
WLTP steht doch schon mit 805km in der Effizientesten Konfiguration fest.
Das sind locker 500km Deutsche Autobahn. Bzw 900km mit 1x 30min Stopp. Das ist schon mega.
Beim i3 Neue Klasse rechne ich dann mit 850km WLTP wenn er den gleichen Akku bekommen sollte.
Gunnar meint
Wenn der i3 tatsächlich den gleichen Akku bekommt, sollte bei der WLTP Reichweite eine 9 davor stehen, weil die Limousine deutlich aerodynamischer ist. Nur 45km mehr ist zu wenig.
Mal ein paar Vergleichswerte bei identischem Akku:
CLA: 792 km
GLB: 631 km
Das sind 160 km Unterschied.
xdaswarsx meint
805km WLTP für den BMW iX3 50 xDrive.
Das heißt alle kleiner motorisierten Varianten, evtl. kleiner Räder, und vor allem die ohne Allrad, werden noch mehr Kilometer bekommen.
Gut möglich, dass hier schon eine Version mit über 900 Kilometer kommt.
Paule meint
Na dann, Produktion verdoppeln! 150k Stück ist nun nicht so die große Masse.
Mäx meint
Doch, das ist viel.
BMW verkauft wohl so grob 150k X3 pro Jahr…da bleibt also für den Verbrenner gar nicht mehr so viel übrig.
Mäx meint
*150k X3 pro Jahr in Europa
Andi EE meint
Nein, 150k ist wenig. Ihr meldet ja schon den Weltuntergang, wenn das Model 3 von Tesla „nur“ eine halbe Million über den Ladentisch geht und jetzt sollen 150k viel sein?!
brainDotExe meint
Doch, 150k ist für einen X3 viel.
Du musst das immer im Kontext der Baureihe sehen.
Andi EE meint
Was ist der Kontext? Es ist doch die gleiche Klasse wie das Model Y und das verkauft sich 7x besser.
brainDotExe meint
Na und? Der X3 im allgemeinen verkauft sich nicht so oft wie das Model Y.
Du musst das immer im Kontext der Baureihe sehen.
Für den X3, als Fahrzeug eines Premiumherstellers, ist das viel.
MrBlueEyes meint
Doch, ist es… das wären allein jetzt schon rund die Hälfte aller BEV von BMW… und in China wird ZUSÄTZLICH produziert… da wäre natürlich schön zu wissen, wie dort kalkuliert wurde…
Und es lässt auf den i3 hoffen… wenn der iX3 schon mit 150.000 pro Jahr ausverkauft werden kann, dann hat der normale 3er als i3 locker 250.000 oder mehr Potenzial allein für Europa…
Mäx meint
Der i3 wird in München gebaut werden (bisher 3er, i4 und M Modell)
Maximale Kapazität sind dort ca. 240k im Jahr.
Ob die anderen Modelle dann noch da gebaut werden weiß ich gerade nicht.
Für mich ergäbe das keinen Sinn, da andere Plattform und keine Synergien.
Ich würde eher davon ausgehen, dass dann i4 und die Verbrenner M Modelle zukünftig in Dingolfing vom Band laufen wo auch i5/i7 gebaut werden (gleiche Plattform CLAR für alle Modelle dort und einzelne Bauteile der Gen 5 usw.)
MrBlueEyes meint
Ok, danke, lag ich ja gar nicht so falsch u.U…. :)
brainDotExe meint
Die werden den i4 nicht für max. 1 Jahr verlagern, der läuft planmäßig mit dem Verbrenner Gran Coupé in 2027 aus.
MichaelEV meint
Ist dann jetzt jedes Ergebnis < der Jahreskapazität als "Nachfrageproblem" zu werten? Dann mal schauen wie nah der iX3 in Q1 und Q2 an die 37500 Stück rankommt!