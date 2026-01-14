Alpitronic-CEO: Niedrige Auslastung bremst Wirtschaftlichkeit der Ladeinfrastruktur

Im Interview mit dem Portal Electrive blickt der Chef des Anbieters leistungsstarker Gleichstrom-Schnellladestationen (DC) Alpitronic Philipp Senoner über die Lage der Ladeinfrastruktur zurück und nach vorn.
Die Auslastung öffentlicher Schnellladepunkte in Europa liege derzeit nur zwischen zwei und acht Prozent. Das sei kein Henne-Ei-Problem mehr, sondern zeige, dass die bestehende Infrastruktur noch nicht ausreichend genutzt wird. Für viele Betreiber reiche diese Auslastung nicht für ein wirtschaftliches Geschäftsmodell – es brauche schlicht mehr E-Autos pro Ladepunkt.
Politisch fordert Senoner eine sachlichere Debatte und einen verlässlichen, zukunftsgerichteten regulatorischen Rahmen. Offene Fragen beträfen vor allem die Ladeinfrastruktur in Großstädten, die bessere Nutzung bestehender Parkräume und wenige verbliebene weiße Flecken. Der oft beschriebene Gegenwind für die Branche sei in der Praxis weniger stark als dargestellt, problematisch seien vielmehr wiederkehrende Grundsatzdebatten, die Kräfte binden.
Im Pkw-Bereich sieht Senoner weiterhin einen wichtigen Wachstumstreiber, auch wenn einige Märkte reifer würden. Der Fokus liege auf Verdichtung, hoher Verfügbarkeit und einem zuverlässigen Betrieb. Entscheidend sei die professionelle Betreuung über den gesamten Lebenszyklus hinweg, von Wartung bis Serviceeinsatz.
E-Nutzfahrzeuge strategisch „extrem relevant“
Strategisch „extrem relevant“ sei der Hochlauf bei elektrischen Nutzfahrzeugen. Der Markt befinde sich im Aufbau und gewinne sichtbar an Substanz. Besonders ins Gewicht falle der Energiebedarf: Bis 2030 könnten Elektro-Lkw rund 35,5 TWh Strom benötigen, während der gesamte Pkw-Bereich bei etwa 24 TWh liege.
Mit Blick auf prognostizierte 374.000 DC-Ladepunkte für Lkw und 514.000 für Pkw werde deutlich, dass es im Nutzfahrzeugsegment weniger um die Anzahl der Ladepunkte gehe als um hohe Ladeleistungen und leistungsfähige Netzanbindungen. Der Großteil der Ladevorgänge werde in Depots stattfinden, wofür individuelle Lösungen notwendig seien. Gleichzeitig warnt Senoner davor, dass fehlende Netzanschlüsse den Markthochlauf ausbremsen könnten.
Logistikunternehmen kalkulierten den Umstieg nüchtern. E-Lkw benötigten rund 60 Prozent weniger Energie als Diesel-Fahrzeuge, unabhängig von kurzfristigen regulatorischen Signalen. Investiert werde dort, wo Nutzung planbar sei: in Depots mit festen Routen und entlang klar definierter Korridore. Depot-Laden biete zusätzliche wirtschaftliche Potenziale durch Photovoltaik-Eigenverbrauch, Speicher, intelligentes Lastmanagement sowie perspektivisch Vehicle-to-Grid und eine Öffnung für Dritte.
Technisch unterschieden sich Lkw-Ladeparks grundlegend von Pkw-Anlagen, erklärt Senoner. Hohe Ladeleistungen, nahezu voll auszulegende Netzanschlüsse, Speicherlösungen, spezielle bauliche Anforderungen und höhere Investitionen prägten diese eigene Infrastrukturklasse. Entsprechend wichtig seien hohe Verfügbarkeit, schnelle Servicezeiten und planbare Ladeprozesse, etwa durch reservierbare Ladepunkte.
Förderung nötig, aber nicht dauerhaft
Öffentliche Fördermittel hält Senoner für entscheidend, da sich Wirtschaftlichkeit erst mit steigender Auslastung einstelle. EU-Programme wie AFIF minderten die Risiken der ersten Investitionswelle und zögen privates Kapital an. Gleichzeitig warnt der Alpitronic-Chef vor dauerhafter Subventionsabhängigkeit und versteht Subventionen als zeitlich begrenzten Katalysator für ein später vollständig kommerzielles Lkw-Ladenetz.
Beim öffentlichen Laden betont Senoner, dass höhere Preise nicht aus der Geschwindigkeit, sondern aus Infrastruktur, Netzanschluss, Wartung und 24/7-Verfügbarkeit resultierten. Als Hersteller konzentriere sich Alpitronic auf Effizienz und Zuverlässigkeit, etwa mit einem Wirkungsgrad von 97,5 Prozent. Die Preisgestaltung liege beim Betreiber. Für den Alltag sei entscheidend, welche Ladeleistung Fahrzeuge über relevante Zeiträume abrufen könnten; Spitzenleistungen spielten oft nur kurz eine Rolle. Alpitronic arbeite an skalierbaren Lösungen, die heutige Elektrofahrzeuge bedienen und kommende Generationen vorbereiten.
Kommentare
ID.alist meint
Irgendwie war es zu erwarten, und mich wundert es, dass der CEO von Alpitronic sich dazu äußert.
Es war zu erwarten, da viele versucht haben erstmals sich die besseren Lagen zu sichern. Egal ob es im Schnitt dafür der Bedarf existiert. Jetzt werden nach und nach die E-Autos und entsprechend die Auslastung kommen.
Ich kann nur verstehen, dass Alpitronic das Thema anspricht, weil die EnBWs und Fastneds immer wieder weinend zu Alpitronic gehen und einen Rabatt verlangen, weil momentan die Ladeparks noch nicht wirtschaftlich sind.
Jörg2 meint
In meiner Welt entscheidet über den Erfolg oder das Scheitern eines Produktes (einer Dienstleistung) das Preis-/Leistungsverhältnis.
Da man an der Ladesäule beim „L“ wo wenig gestalten kann (Strom ist halt Strom und die technische Ausstattung bietet halt XY kW an; es bliebe noch die Verfügbarkeit…) muss wohl am „P“ gedreht werden.
Mein (sehr persönliche) Empfehlung an die Ladesäulenbetreiber: Lasst flächendeckend das Durchleitungsmodell zu und stellt x-beliebigen Stromanbietern Abrufkontingente zu euren Preisen zur Verfügung. Vielleicht machen diese x-beliebigen Stromanbieter ihren Kunden dann Ladetarifangebote, die diese Kunden an eure Ladesäulen bringen. Die Preisgestaltung „x-beliebiger Stromanbieter / dessen Kunden“ kann euch egal sein. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass euer Preis in Richtung x-beliebiger Stromanbieter für euch und für den Stromanbieter sinnvoll ist.
MichaelEV meint
Und die sehr persönliche Empfehlung der Ladeanbieter auf Basis von viel mehr Erfahrung und Wissen an sich selber scheint flächendeckend zu sein, dass das in keiner Form zuträglich für das eigene Geschäft ist. Sache gegessen…
Jörg2 meint
Wir werden sehen.
Es ist im Vertrieb nicht unüblich, Mehrauslastungen per Einbeziehung von Weiterverkäufern zu erreichen. Man versaut sich die eigenen Listenpreise nicht und sorgt für mehr Umsatz.
Es gibt natürlich die besitzstandswahrende Ablehnung solange man Quasimonopole hat oder anstrebt.
MichaelEV meint
Aktuell sieht der Markt keine Relevanz, aber wir werden sehen.
Mit dem letzten Satz kehrt wieder der Wahn zurück. Es gibt keine Quasimonopole und du widersprichst dir damit ja selber. Man macht es nicht, weil man ausgehend einer nicht wirtschaftlichen Lage das eigene Geschäft nicht weiter schädigen will. Das einzige, was ein Privatunternehmen an der Stelle machen kann!
South meint
An sich ist Preis- Leistung korrekt, aber der Vorschlag mit der Durchleitung hat seine Tücken. Schwer vorstellbar, dass ein privater einen günstigeren Strompreis als ein gewerblicher Anbieter bekommt, zudem müssen ja die Kosten für den Lader, Platzmiete, Anschlusskosten… etc. ja trotzdem bezahlt werden und zudem dann die Technik für die Durchleitung. Schwer Vorstellbar, dass das aufgeht…
Das größte Markthindernis sind aktuell eher die Roaming Gebühren und die Abbo’s und das im Vergleich dazu superteuer adhoc Laden und leider oft auch die fehlende Bezahlmöglichkeit mit Bankkarte. Noch besser wäre einfach ein ID an einem Auto, dann könnte man sich das ganze Gedöns sparen.
Es müssen die künstlichen Markthindernisse gesetzlich reguliert werden und der Ausbau gefördert werden. Auf Dauer muss das dann der Wettbewerb regeln…
Jörg2 meint
„Schwer vorstellbar, dass ein privater einen günstigeren Strompreis als ein gewerblicher Anbieter bekommt, zudem müssen ja die Kosten für den Lader, Platzmiete, Anschlusskosten… etc. ja trotzdem bezahlt werden und zudem dann die Technik für die Durchleitung. Schwer Vorstellbar, dass das aufgeht…“
Diese Problemstellung löst sich dann auf, wenn man sich davon wegbegibt, dass der Wiederverkäufer dies als zentrales Geschäftsmodell betreibt. Mischt er das als Nebengeschäft seinem Hauptgeschäft unter, kann ihm sein Einkaufspreis fast egal sein.
Bsp: Der Stromanbieter eines großen Kühllagers mit erheblichen Stromliefermengen an den Kühlhausbetreiber bekommt die Anfrage, ob er auch die überschaubare E-Auto-Flotte des Kühlhausbetreibers versorgen kann. Natürlich kann er das an den betriebseigenen Ladesäulen. Über das Durchleitungsmodell könnte er das flächendeckend in D. Den Preis dafür kann er frei kalkulieren. Er sollte die Menge deckeln. Der Deckel sollte zum Fuhrpark des Kühlhausbetreibers passen.
Oder halt: Hausstromtarif über 6.000 kWh/a zu 30Cent plus 1.000 kWh/a Ladestrom zu 40Cent im Durchleitungsmodell an jedweder Ladesäule.
Aktuell ist solch Vorgehen schwer möglich. Der Stromlieferant des Kühlhausbetreibers kann die Betreiber der Ladeinfrastruktur nicht zum Vertrag zwingen. Aktuell gibt es Einzellösungen. Sinnvoll wären flächendeckende Lösungen (also kein Flickwerk). Einen Kontrahierungszwang gibt es aber nicht.
Die EU hat das Investitionsprojekt zur autobahnnahen Lkw-Ladestruktur genehmigt. Hier ist erstmalig ein Durchleitungszwang vorgesehen. Ich bin gespannt, was daraus wird.
letztendlich ist eine Verlagerung des Wettbewerbs dahin, wo er hingehört. Aktuell findet er im quasimonopolistischen Netz halt nicht statt. Dann findet er im Bereich der über 1.000 Stromanbieter statt.
Mirko Mahlberg meint
Immer wieder interessant, dass andere Menschen (meist wohlhabende Entscheidungsträger) in einer anderen Welt leben.
Hier mal zwei Punkte, damit die Auslastung signifikant steigen würde:
– kWh Preise unter 50ct ohne Abo
– Kartenzahlung vor Ort (ad hoc) für denselben Preis (wie mit Account)
Subventionierte Ladesäulen, aber dann 70ct/kWh verlangen ist halt ein hausgemachtes Problem.
Heißt natürlich nicht, dass es nicht auch mehr E-Auto benötigt.