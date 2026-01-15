Mazda nimmt auch MX-30 R-EV vom Markt

Nachdem Mazda vor rund einem Jahr den vollelektrischen MX-30 vom Markt genommen hatte, kann nun auch der MX-30 R-EV mit Range-Extender-Technologie in Europa nicht mehr bestellt werden.

Ein Sprecher von Mazda erklärte gegenüber Autocar, dass der R-EV aus einer „Kombination von Gründen“ eingestellt worden sei, darunter „Verbrauchertrends“ und „Produktionsprioritäten“. Das teilelektrische Modell sei in Europa „relativ wenig“ verkauft worden. Die Produktion des MX-30 R-EV für den japanischen Markt wurde pausiert, soll aber im Sommer wieder aufgenommen werden.

Auf der deutschen Website von Mazda wird der MX-30 R-EV noch angezeigt, allerdings erscheint im Konfigurator die Meldung: „Dieses Modell ist als individualisierbarer Neuwagen nicht mehr erhältlich. Dennoch können Sie sich das Modell gerne in unserem Konfigurator genauer anschauen oder Sie nutzen unsere digitale Fahrzeugbörse mit einer großen Auswahl an direkt verfügbaren Neu- und Gebrauchtwagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren Mazda Händler vor Ort.“

Der MX-30 war 2020 als erster reiner Stromer von Mazda eingeführt worden. Die Japaner warben mit dem „Rightsizing“-Konzept, bei dem die Batterie nur so groß wie nötig sein sollte. Doch die Reichweite von nur 200 Kilometern pro Ladung und gerade einmal 37 kW DC-Ladeleistung kamen nicht gut am Markt an – auch, weil der MX-30 hierzulande mindestens 35.990 Euro kostete.

2023 führte Mazda zum Preis von ebenfalls 35.990 Euro den MX-30 R-EV ein. Bei dieser Version der Baureihe werden die Räder ausschließlich vom 125 kW/170 PS starken Elektromotor angetrieben, ein Kreiskolbenmotor sorgt mit Benzin als Stromgenerator für zusätzliche Reichweite. Die Batterie kann mit Stecker aufgeladen werden, rein elektrisch sind nach WLTP-Norm 85 Kilometer möglich. Der nur mit Batterie betriebene MX-30 wurde Anfang 2025 aus dem Programm genommen, ein Jahr später ist jetzt auch die teilelektrische Variante nicht mehr neu bestellbar.

Seit etwas weniger als einem Jahr hat Mazda die Elektro-Limousine Mazda6e im Angebot und bringt bald das Batterie-SUV CX-6e nach Europa. Bei beiden setzt das Unternehmen auf Technik des China-Joint-Venture-Partners Changan, der die von Mazda designten Fahrzeuge auch in der Volksrepublik fertigt. Eine angekündigte Mazda-eigene neue Elektroauto-Plattform lässt auf sich warten.