Seat/Cupra setzt 79.700 Elektroautos im Jahr 2025 ab (+69,2 %)

Cupra und Seat haben für das Jahr 2025 einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. Die Seat S.A. lieferte in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 586.300 Fahrzeuge (Wert gerundet) der beiden Marken aus – ein Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber 2024 (558.200) sowie eine Steigerung gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 (574.100).

Darüber hinaus feierte Cupra den Verkauf seines weltweit millionsten Fahrzeugs und erzielte mit insgesamt 328.800 Auslieferungen auf allen Märkten, einem Plus von 32,5 Prozent gegenüber 2024 (248.100), den höchsten Wert aller Zeiten, während Seat sein 75-jähriges Jubiläum mit 257.400 Einheiten (-17,0 Prozent gegenüber 2024) feierte, was laut der Volkswagentochter die branchenweiten Schwierigkeiten widerspiegelt.

Das spanische Unternehmen erzielte mit der Auslieferung von 84.400 Plug-in-Hybriden (+69,2 Prozent im Vergleich zu 2024) und 79.700 vollelektrischen Fahrzeugen (+65,9 Prozent im Vergleich zu 2024) ein deutliches Wachstum beim Absatz von elektrifizierten Fahrzeugen.

Deutschland festigte seine Position als größter Markt für Cupra und Seat mit 156.200 ausgelieferten Fahrzeugen, was einem Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber 2024 (144.400) entspricht. Die konkreten Neuzulassungszahlen liegen mit bisher nie erreichten 162.566 Fahrzeugen und einem Rekordmarktanteil von 5,7 Prozent noch höher.

Spanien behielt mit 92.700 Verkäufen den zweiten Platz, was einem Anstieg von 6,8 Prozent gegenüber 2024 (86.900) entspricht, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 64.300 ausgelieferten Fahrzeugen, einem Rückgang von 4,3 Prozent gegenüber 2024 (67.200). Frankreich mit 38.900, einem Minus von 3,7 Prozent im Vergleich zu 2024 (40.400), und Italien mit 30.200 Auslieferungen, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr (28.800), runden die Top 5 der Märkte ab. Die globalen Märkte bleiben für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, wobei die Türkei mit 23.000 Auslieferungen, das sind 6,8 Prozent mehr als in 2024 (21.500), die positiven Ergebnisse anführt.

Cupra

Cupra setzte seinen Aufwärtstrend fort und erreichte 2025 mit 328.800 ausgelieferten Fahrzeugen seine bisher höchsten Verkaufszahlen. Der Formentor blieb mit 104.400 Einheiten der Bestseller, während der Terramar in seinem ersten vollen Jahr auf dem Markt 66.000 Auslieferungen erzielte. Vollelektrische Modelle machen mittlerweile fast ein Viertel (24,2 %) des Absatzes von Cupra aus, angeführt vom Born (43.700 Einheiten) und dem Tavascan (36.000 Einheiten).

„Cupra festigte seine Position als eine der am schnellsten wachsenden Automobilmarken Europas, stellte neue Rekorde auf dem gesamten Kontinent auf, erreichte einen Marktanteil von 2,22 Prozent und rückte damit seinem Ziel von 3 Prozent näher“, freut sich die Marke. Deutschland führte mit einem Umsatzanstieg von 27,7 Prozent und stellte mit 103.100 Auslieferungen (2024: 80.700) einen neuen Rekord auf. Es folgten das Vereinigte Königreich mit 41.200 (+35,7 %, 2024: 30.400), Spanien mit 26.600 (+18,8 %, 2024: 22.400), Frankreich mit 22.600 (+28,2 %, 2024: 17.600) und Italien mit 22.100 (+29,1 %, 2024: 17.100) ausgelieferten Fahrzeugen.

Seat

In ihrem 75-jährigen Jubiläumsjahr lieferte die Marke Seat 257.400 Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von 17,0 Prozent gegenüber 2024 (310.000) entspricht. Der Ibiza blieb mit 94.800 Einheiten das meistverkaufte Modell, gefolgt vom Arona mit 72.400 Einheiten. Elektroautos bietet Seat bisher nicht an.

Spanien behauptete mit 66.100 ausgelieferten Fahrzeugen seine Position als größter Markt für Seat mit einem Wachstum von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (64.500). An zweiter Stelle lag Deutschland mit 53.000 Verkäufen, einem Minus von 16,6 Prozent (2024: 63.600), gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 23.000 Fahrzeugen, einem Minus von 37,4 Prozent (2024: 36.800).