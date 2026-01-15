VW Nutzfahrzeuge liefert 65.900 Elektroautos im Jahr 2025 aus

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im zurückliegenden Jahr 393.700 Fahrzeuge an Kunden übergeben, inklusive Nordamerika mit dem vollelektrischen ID. Buzz lag die Zahl bei 401.000. Weltweit legte vor allem der als Kleinbus und Kastenwagen erhältliche ID. Buzz mit 102 Prozent gegenüber 2024 zu: 60.700 Kunden wurde ein Exemplar übergeben. VWN verdoppelte damit 2025 die Anzahl an vollelektrischen Fahrzeugen auf weltweit 65.900, was einem Plus von 118,9 Prozent und einer Quote von 16,4 Prozent entspricht.

„2025 hat viele Herausforderungen, aber auch echte Highlights für uns ‘Nutzis’ parat gehabt“, so Lars Krause, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. „Der ID. Buzz wächst kontinuierlich, ist klarer Marktführer in seinem Segment in Europa und baut diese Position weiter aus. Weltweit haben wir die Schwelle von 60.000 Fahrzeugen überschritten – trotz des langsamen Hochlaufs der Märkte für vollelektrische Transporter, insbesondere in den USA.“

Ein Plus von 31 Prozent auf 38.700 an Kunden übergebene Multivan verhalf dem auch als Plug-in-Hybrid erhältlichen Kleinbus zum besten Jahr seiner Geschichte. „Auch das zweite Fahrzeug aus Hannover begeistert unsere Kunden: Noch nie wurden so viele Multivan an Kunden übergeben wie in 2025“, freut sich Krause. „Der Transporter als drittes Fahrzeug unseres Bulli-Trios kam 2025 in die Märkte und schließt Schritt für Schritt an die Erfolge des Vorgängers an: insgesamt gut 71.200 Transporter im Jahr 2025 sind ein solides Ergebnis.“

Die Fahrzeuge aus den polnischen Werken legten ebenfalls erneut zu: „Über 183.000 Caddy und Crafter haben wir an unsere Kunden geliefert. Auch hier: Top Ergebnisse!“, unterstreicht der Vertriebschef.

Der ID. Buzz bleibe der führende Elektro-Transporter im B-Segment in Europa und punkte weiterhin stark bei Gewerbekunden, erklärt der Hersteller. Gut 46 Prozent des Elektrofahrzeugs sind den Angaben nach Cargo-Versionen. Dieses Segment baut VWN aus und wird den ID. Buzz Cargo auch mit langem Radstand vorstellen.

Der Stadtlieferwagen Caddy kommt seit 2025 auch als Plug-in-Hybrid-Version und erzielte im letzten Jahr mit 110.400 Einheiten ein erneutes Absatz-Plus gegenüber dem Vorjahr (107.200).

Auch der aktuell nur als Verbrenner erhältliche Crafter, das größte Nutzfahrzeug von VWN, legte 2025 erneut bei den Auslieferungen zu und kam auf 73.000 Fahrzeuge (Vorjahr 71.900). Im Dezember 2025 wurde im Crafter Werk im polnischen Września die Grundsteinlegung für die Produktionserweiterung für die nächste Generation des rein elektrischen Crafter gefeiert.

Der neue, nur als Verbrenner gebaute Amarok lag mit 30.100 Auslieferungen unter dem Vorjahresergebnis von 33.700, was auch auf das Auslaufen der ersten Generation in Südamerika zurückzuführen ist. 2025 wurden hier noch 1.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben, nach 18.400 im Jahr zuvor.