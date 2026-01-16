Genesis setzt in Europa nicht mehr nur auf Elektroantrieb

Hyundais Edelmarke Genesis will sich anders als ursprünglich geplant hierzulande nicht mehr auf vollelektrische Antriebe beschränken. Anbieten wollen die Südkoreaner laut dem Entwicklungsvorstand der Hyundai Group Manfred Harrer auch „Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mit vier und sechs Zylindern sowie Hybridantriebe“. Das gelte für ganz Europa.

„Wir investieren massiv in neue, effiziente Verbrennungsmotoren, in moderne Hybrid-Technologie, auch in Range-Extender-Lösungen, die Letztgenannten aber eher nicht im Performance-Bereich. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an den nächsten beiden Magma-Varianten, sowohl als Hybrid und auch als Verbrenner“, so Harrer im Gespräch mit Auto Motor und Sport. Magma ist die neue Hochleistungsmarke von Genesis.

Auch Diesel-Modelle will Hyundai weiterentwickeln und verkaufen, allerdings nicht in Europa. „Weltweit sehen wir zwar noch Einsatzmöglichkeiten für den Diesel, speziell für den Vierzylinder, doch für strategische Märkte wie Europa haben wir uns durch stetig strenger werdende Emissionsvorgaben davon verabschiedet und setzen hier voll auf die Elektrifizierung und Hybridisierung von Benzinern“, erklärt Harrer. In anderen Märkten werde man weiterhin Dieselmodelle anbieten.

Schon im letzten Jahr hatte Harrer auf die Lücke bei der Elektromobilität zwischen den „Early Adopters“ und dem restlichen Markt hingewiesen. Diese resultiere daraus, dass der vollständige Umstieg auf Stromer länger dauert als erwartet. „Dies ist eine Lektion für die gesamte Automobilindustrie und auch wir müssen darauf reagieren und innovativ sein. Wir können uns nicht weiterhin darauf fokussieren, ausschließlich Elektroautos auf den Markt zu bringen. Dies war ein gewagtes Ziel von uns, doch wir müssen uns anpassen und auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Schließlich ist noch nicht jeder bereit, auf Elektromobilität zu setzen.“

„Wir werden schon bald sowohl neue Elektroautos als auch aktualisierte Modelle mit neuen Antriebsvarianten anbieten“, hatte Harrer 2025 angekündigt. „Dazu zählen Hybrid- oder auch EREV-Antriebe, also Elektrofahrzeuge mit Range Extender“. Bei letzterem Antriebskonzept erzeugt ein kompakter Verbrenner als Stromgenerator bei Bedarf Energie für den Elektromotor.

Das aktuelle Elektroauto-Angebot von Magma besteht aus dem mittelgroßen Crossover GV60 sowie Batterieversionen des großen SUV GV70 und der Edellimousine G80.