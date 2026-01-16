Opel-Chef: Elektro-Manta kommt nicht vor 2030 auf den Markt

Opel bietet inzwischen jede Baureihe auch in einer rein elektrischen Version an. Die Rüsselsheimer haben zudem ein eigenständiges Modell mit reinem E-Antrieb angekündigt, das den Namen Manta wiederbeleben soll. Darauf muss man allerdings noch länger warten. Die E-Mobilität soll aber weiter im Fokus stehen.

„Der Manta ist ein Modell mit riesigem emotionalem Potenzial“, sagte Opel-Chef Florian Huettl im Gespräch mit dem Spiegel. „Wir haben unsere mittelfristigen Prioritäten aber neu sortiert: Zuerst erneuern wir den Corsa und unser SUV-Segment. Das Manta-Projekt existiert, es gibt Designmodelle – aber vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen.“ Laut einem frühen Entwurf (Artikelbild) ist ein großer Crossover geplant.

Die EU rückt wohl von ihrem Ziel ab, dass ab 2035 in der Region nur noch nicht fossil betriebene Neuwagen neu zugelassen werden können. Man sei froh, dass etwas Bewegung in die Regulierung gekommen ist, meinte Huettl dazu. Es blieben jedoch zentrale Punkte ungelöst. Schon das CO₂-Ziel für 2030 sei aus heutiger Sicht kaum erreichbar.

Opel plane mit dem, was die EU-Kommission kürzlich vorgeschlagen hat. Die Hersteller von Pkw sollen demnach 2035 nur noch das Ziel einer Verringerung der Auspuffemissionen um 90 Prozent einhalten, statt zuvor 100 Prozent. Dies wird es ermöglichen, dass Plug-in-Hybride, sogenannte Range-Extender-Elektrofahrzeuge, Mildhybride und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 eine Rolle spielen, zusätzlich zu rein elektrischen und Wasserstofffahrzeugen.

Am Kurs der Stellantis-Tochter ändern die angepassten EU-Pläne laut Huettl nichts: „Wir setzen weiter voll auf Elektromobilität.“ Bei den neuen Modellen wie Frontera und Grandland liege Opel beim Bestellmix in Deutschland schon bei über 30 Prozent Elektro. Insgesamt sei man hierzulande Ende 2025 auf knapp 18 Prozent Elektro-Anteil in den Zulassungen und mehr als 20 Prozent in den Kaufverträgen gekommen.

Der Elektro-Anteil werde weiter steigen, ist sich der Opel-Chef sicher. Eigentlich wollte die Marke bis 2028 nur noch Elektroautos verkaufen, davon ist man jedoch auf Abstand gegangen. „Wir hatten eine sehr ambitionierte Strategie, die wir regelmäßig überprüfen. Wir haben klar gesehen, dass die Hochlaufgeschwindigkeit im Markt und beim Ausbau der Ladeinfrastruktur hinter unseren Erwartungen zurückbleibt“, erklärte der CEO.