Porsche liefert 61.706 Elektroautos im Jahr 2025 aus

Porsche hat 2025 weltweit insgesamt 279.449 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Im Vorjahreszeitraum waren es 310.718, das entspricht einem Rückgang von 10 Prozent. Mit 84.328 Auslieferungen war der Macan die meistverkaufte Modellreihe. Nordamerika bleibt mit 86.229 Auslieferungen die größte Vertriebsregion, der Wert entspricht dem Vorjahresniveau. Elektroautos wurden 2025 insgesamt 61.706 Einheiten an Kunden übergeben (2024: 39.114).
„Nach mehreren Rekordjahren liegen wir mit den Auslieferungen in 2025 unter dem Vorjahresniveau. Diese Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und ist auf Angebotslücken beim 718 und Macan Verbrenner, die anhaltend schwächere Nachfrage nach exklusiven Produkten in China sowie unsere wertorientierte Angebotssteuerung zurückzuführen“, erklärt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.
„In 2025 haben wir unsere Kundinnen und Kunden mit großartigen Fahrzeugen begeistert – so zum Beispiel dem 911 Turbo S mit T-Hybrid-Antrieb“, so Becker weiter. Die Resonanz auf den vor wenigen Wochen erfolgten Verkaufsstart des Cayenne Electric zeige zudem, dass Porsche „mit seinen innovativen und hoch performanten Produkten“ die Kundenerwartungen treffe.
Porsche hat sich 2025 neu aufgestellt und seine ehrgeizige Strategie zur Elektrifizierung zurückgefahren. „Der Auslieferungsmix in 2025 unterstreicht, dass der Sportwagenhersteller mit seiner Ausweitung des Antriebsdreiklangs – Verbrenner, Plug-in-Hybrid, vollelektrisch – konsequent den weltweiten Kundenwünschen folgt“, heißt es nun.
22,2 Prozent vollelektrische Fahrzeuge
2025 waren 34,4 Prozent der weltweit ausgelieferten Porsche-Fahrzeuge elektrifiziert (+7,4 Prozentpunkte). Diese unterteilen sich in 22,2 Prozent vollelektrische Fahrzeuge und 12,1 Prozent Plug-in-Hybride. Damit liege der globale Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am oberen Ende des ausgegebenen Zielkorridors von 20 bis 22 Prozent für das Jahr 2025, unterstreicht der Sportwagenbauer. In Europa seien 2025 erstmals mehr elektrifizierte Fahrzeuge als reine Verbrenner ausgeliefert worden (57,9 % Elektrifizierungsanteil), dabei sei jedes dritte Fahrzeug vollelektrisch gewesen.
Bei Panamera und Cayenne dominierten die Plug-in-Hybrid-Derivate die europäische Auslieferungsstatistik. Gleichzeitig setze der 911 als Verbrenner und T-Hybrid mit weltweit 51.583 Auslieferungen eine neue Bestmarke.
Nordamerika weiter größte Vertriebsregion
Mit 86.229 Auslieferungen war 2025 Nordamerika analog 2024 die größte Vertriebsregion. Nach Rekordauslieferungen im Jahr 2024 rangierte die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte ebenfalls weitgehend auf Vorjahresniveau. Hier wurden 54.974 Fahrzeuge (-1 %) an Kunden ausgeliefert. In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche bis Ende des zurückliegenden Jahres 66.340 Fahrzeuge ausgeliefert, 13 Prozent weniger als 2024. Im Heimatmarkt Deutschland nahmen 29.968 Kunden ihr Fahrzeug entgegen, ein Minus von 16 Prozent. Ursache für den Rückgang in beiden Regionen sind unter anderem Angebotslücken beim 718 und Macan mit Verbrennerantrieb aufgrund von EU-Vorschriften zur Cybersicherheit.
In China wurden 41.938 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-26 %). Wesentliche Gründe für den Rückgang blieben die herausfordernden Marktbedingungen vor allem im Luxussegment sowie der insbesondere bei vollelektrischen Modellen sehr intensive Wettbewerb im chinesischen Markt, so Porsche. Der Fokus des Unternehmens liege weiterhin „auf einem wertorientierten Absatz“.
Macan die volumenstärkste Modellreihe
Vom mittelgroßen SUV Macan wurden 84.328 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (+2 %). Über die Hälfte davon (45.367 Fahrzeuge) entfallen auf die im Laufe des Jahres 2024 eingeführte neue E-Auto-Generation. Parallel wird in den meisten Märkten außerhalb der EU weiterhin der Macan mit Verbrennungsmotor angeboten, von ihm wurden 38.961 Einheiten ausgeliefert. Die Oberklasselimousine Panamera wurde bis Ende Dezember 27.701 Mal ausgeliefert (-6 %).
Von der Sportwagen-Ikone 911 wurden bis Ende Dezember 51.583 Fahrzeuge an Kunden übergeben (+1 %), damit erzielt der 911 erneut einen Auslieferungsrekord. Die kleinen Sportwagen 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 18.612 Auslieferungen, das sind 21 Prozent weniger als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Auslauf der Modellreihe, die Produktion wurde im Oktober 2025 eingestellt.
Vom als Sportlimousine und Kombi erhältlichen Elektroauto Taycan wurden 16.339 Exemplare an Kunden ausgeliefert (-22 %). Hauptgrund sei der verlangsamte Hochlauf der Elektromobilität, erklärt der Hersteller. Das große SUV Cayenne wurde 80.886 Mal in Kundenhand übergeben – dies entspricht einem Rückgang von 21 Prozent und ist den Angaben zufolge unter anderem auf Nachholeffekte im Vorjahr zurückzuführen. Der neue vollelektrische Cayenne wird ab dem Frühjahr parallel zum Modell mit Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten.
„Auch in 2026 haben wir einen klaren Fokus: Wir wollen Nachfrage und Angebot gemäß unserer Strategie ‚value over volume‘ aussteuern. Gleichzeitig planen wir unser Volumen für das Jahr 2026 infolge des Produktionsauslaufs von 718 und Macan mit Verbrennungsmotor realistisch“, so Vertriebschef Becker. Parallel investiere Porsche „konsequent in den Antriebsdreiklang“. Ein wichtiger Baustein sei der Ausbau des Individualisierungsprogramms – sowohl im Bereich der Exclusive Manufaktur als auch beim Sonderwunsch-Programm. Damit trage man dem stetig steigenden Individualisierungswunsch seiner Kunden Rechnung.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Der Gentleman genießt und schweigt
Aber Applaus für jedes verkaufte BEV gibt es natürlich trotzdem
Paule meint
Da möchte ich doch mal helfen, falls versehentlich die reflexartige Erwähnung von Tesla untergegangen ist.
Muss man sich mal ansehe, was mit den in jeder Hinsicht steinalten Modellen und Megaflops wie CT möglich war. Dieser Vergleich zeigt deutlich, wie schlimm es um Porsche und seine BEVs steht.
„Für das Gesamtjahr 2025 produzierte und lieferte Tesla rund 53.900 (Produktion) bzw. 50.850 (Auslieferung) Fahrzeuge Model S, Model X und Cybertruck.“
Ich helfe doch gerne.
Gunnar meint
Ich kann deinem Kommentar leider nicht entnehmen, ob du nun Bashing gegen Porsche oder gegen Tesla betreibst. Bitte nochmal nach schärfen und konkretisieren.
Andi EE meint
Das interessiert doch nicht, Tesla braucht die Modelle CT, S und X ja nicht. Sie haben die Kassenschlager MY und M3.
Paule meint
Ja leider, denn ich brauche den CT. Meine Bestellung setzt schon Schimmel an. Die ins Auge gefasste Alternative – Produktion eingestellt.
Andi EE meint
Du hast ja gewusst, dass der so wie er ist, wahrscheinlich nicht in die EU exportiert werden kann? Sorry, da kann man dich nicht damit rechnen, dass der bestellt werden kann.
Paule meint
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Einladung zum CT Event letztes Jahr war ja bestimmt nicht um mir zu zeigen, „äätsch bäätsch“ DEN wirst du nie bekommen. Auf meine Frage, warum die Order nicht einfach storniert wird: man soll die Hoffnung nie aufgeben.
Paule meint
Gunnar, das kannst du auch nicht erkennen, denn ich schreibe immer völlig neutral.
banquo meint
Da schließt Porsche aus einem Wachstum der Macan-Verkäufe im vergangenen Jahr, dass eine Verbrenner Ausführung fehlt. Was soll diese ständige Gier nach Wachstum und mehr Gewinn? Das Modell gibt es erst 12 Jahre und der e-Macan überzeugt in allen Eigenschaften innerhalb seiner Klasse.
Gunnar meint
Mehr eMacans als Verbrenner-Macans verkauft. So muss das sein. Dieser Trend setzt sich hoffentlich auch beim Cayenne durch. Wenn es ähnlich läuft, könnte Porsche in diesem Jahr eine sechsstellige Anzahl an Elektroautos verkaufen. Wir werden sehen.
Haubentaucher meint
Das ist vermutlich kein Trend beim Macan, da es ihn in EU nur noch elektrisch gibt. Er soll aber als PHEV/Verbrenner zurückkommen.
Andi EE meint
Das ist echt brutal, dass man auf dem stark wachsenden asiatischen Markt so schwach abschneidet. -26% in China und kein Ende in Sicht.
„Steuerbefreiung: Die Kaufsteuerbefreiung für sogenannte New Energy Vehicles (NEVs), inklusive batterieelektrischer Fahrzeuge (BEVs) und Plug-in-Hybride (PHEVs), wurde bis Ende 2027 verlängert.“
Das wird die Verkäufe von reinen Elektroherstellern eher positiv denn negativ beeinflussen. China ist wirklich extrem positiv zu sehen, die wollen ganz bestimmt ihre eigene Industrie pushen, aber es hilft auch Klima und Umwelt! 👍
Und bezüglich Porsche ist das finanzielle Ergebnis viel wichtiger, als ob man da jetzt 10% weniger Fahrzeuge verkauft hat. Nach dem Q3 Desaster mit der Milliarde Minus muss jetzt eine Korrektur kommen, sonst wird’s übel.
eBikerin meint
die Kaufsteuerbefreiung nützt Porsche nichts, da die als Luxus eingestuft sind.
Paule meint
Epischer Einbruch, nach unten durchgereicht, auf dem Weg ins Tal der Tränen. Magenschwinger.
Hab ich noch was vergessen?
Achja, Aktie, minus 30 Prozent im Jahr, auf dem Weg in die Pennystocks.
Mäx meint
Marktanteil ;)
Paule meint
..in Deutschland 🤣
Mäx meint
„Angebotslücken beim Macan Verbrenner“
Macan Absatz: +1%
Man geht also davon aus man hätte noch deutlich mehr verkaufen können wenn man einen Verbrenner Macan gehabt hätte?
Okay, schauen wir uns die anderen nicht Sportwagen Baureihen an, ob sich die Verbrenner gut verkaufen:
Panamera -6%
Cayenne -21%
Oh, da geht die Argumentationskette ja gar nicht gut auf…
Taycan -22%…finde hat das Auto nicht verdient.
Von der E Mobilität betrachtet ist das wirklich ein gutes Auto (Reichweite und Ladegeschwindigkeit).
Aber natürlich hat die Restwertdiskussion und die anhaltenden Rückrufe nicht für eine positive Entwicklung beigetragen.
Die zweite Version scheint bisher aber solide zu sein.