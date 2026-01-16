Porsche liefert 61.706 Elektroautos im Jahr 2025 aus

Porsche hat 2025 weltweit insgesamt 279.449 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Im Vorjahreszeitraum waren es 310.718, das entspricht einem Rückgang von 10 Prozent. Mit 84.328 Auslieferungen war der Macan die meistverkaufte Modellreihe. Nordamerika bleibt mit 86.229 Auslieferungen die größte Vertriebsregion, der Wert entspricht dem Vorjahresniveau. Elektroautos wurden 2025 insgesamt 61.706 Einheiten an Kunden übergeben (2024: 39.114).

„Nach mehreren Rekordjahren liegen wir mit den Auslieferungen in 2025 unter dem Vorjahresniveau. Diese Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und ist auf Angebotslücken beim 718 und Macan Verbrenner, die anhaltend schwächere Nachfrage nach exklusiven Produkten in China sowie unsere wertorientierte Angebotssteuerung zurückzuführen“, erklärt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.

„In 2025 haben wir unsere Kundinnen und Kunden mit großartigen Fahrzeugen begeistert – so zum Beispiel dem 911 Turbo S mit T-Hybrid-Antrieb“, so Becker weiter. Die Resonanz auf den vor wenigen Wochen erfolgten Verkaufsstart des Cayenne Electric zeige zudem, dass Porsche „mit seinen innovativen und hoch performanten Produkten“ die Kundenerwartungen treffe.

Porsche hat sich 2025 neu aufgestellt und seine ehrgeizige Strategie zur Elektrifizierung zurückgefahren. „Der Auslieferungsmix in 2025 unterstreicht, dass der Sportwagenhersteller mit seiner Ausweitung des Antriebsdreiklangs – Verbrenner, Plug-in-Hybrid, vollelektrisch – konsequent den weltweiten Kundenwünschen folgt“, heißt es nun.

22,2 Prozent vollelektrische Fahrzeuge

2025 waren 34,4 Prozent der weltweit ausgelieferten Porsche-Fahrzeuge elektrifiziert (+7,4 Prozentpunkte). Diese unterteilen sich in 22,2 Prozent vollelektrische Fahrzeuge und 12,1 Prozent Plug-in-Hybride. Damit liege der globale Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am oberen Ende des ausgegebenen Zielkorridors von 20 bis 22 Prozent für das Jahr 2025, unterstreicht der Sportwagenbauer. In Europa seien 2025 erstmals mehr elektrifizierte Fahrzeuge als reine Verbrenner ausgeliefert worden (57,9 % Elektrifizierungsanteil), dabei sei jedes dritte Fahrzeug vollelektrisch gewesen.

Bei Panamera und Cayenne dominierten die Plug-in-Hybrid-Derivate die europäische Auslieferungsstatistik. Gleichzeitig setze der 911 als Verbrenner und T-Hybrid mit weltweit 51.583 Auslieferungen eine neue Bestmarke.

Nordamerika weiter größte Vertriebsregion

Mit 86.229 Auslieferungen war 2025 Nordamerika analog 2024 die größte Vertriebsregion. Nach Rekordauslieferungen im Jahr 2024 rangierte die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte ebenfalls weitgehend auf Vorjahresniveau. Hier wurden 54.974 Fahrzeuge (-1 %) an Kunden ausgeliefert. In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche bis Ende des zurückliegenden Jahres 66.340 Fahrzeuge ausgeliefert, 13 Prozent weniger als 2024. Im Heimatmarkt Deutschland nahmen 29.968 Kunden ihr Fahrzeug entgegen, ein Minus von 16 Prozent. Ursache für den Rückgang in beiden Regionen sind unter anderem Angebotslücken beim 718 und Macan mit Verbrennerantrieb aufgrund von EU-Vorschriften zur Cybersicherheit.

In China wurden 41.938 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-26 %). Wesentliche Gründe für den Rückgang blieben die herausfordernden Marktbedingungen vor allem im Luxussegment sowie der insbesondere bei vollelektrischen Modellen sehr intensive Wettbewerb im chinesischen Markt, so Porsche. Der Fokus des Unternehmens liege weiterhin „auf einem wertorientierten Absatz“.

Macan die volumenstärkste Modellreihe

Vom mittelgroßen SUV Macan wurden 84.328 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (+2 %). Über die Hälfte davon (45.367 Fahrzeuge) entfallen auf die im Laufe des Jahres 2024 eingeführte neue E-Auto-Generation. Parallel wird in den meisten Märkten außerhalb der EU weiterhin der Macan mit Verbrennungsmotor angeboten, von ihm wurden 38.961 Einheiten ausgeliefert. Die Oberklasselimousine Panamera wurde bis Ende Dezember 27.701 Mal ausgeliefert (-6 %).

Von der Sportwagen-Ikone 911 wurden bis Ende Dezember 51.583 Fahrzeuge an Kunden übergeben (+1 %), damit erzielt der 911 erneut einen Auslieferungsrekord. Die kleinen Sportwagen 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 18.612 Auslieferungen, das sind 21 Prozent weniger als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Auslauf der Modellreihe, die Produktion wurde im Oktober 2025 eingestellt.

Vom als Sportlimousine und Kombi erhältlichen Elektroauto Taycan wurden 16.339 Exemplare an Kunden ausgeliefert (-22 %). Hauptgrund sei der verlangsamte Hochlauf der Elektromobilität, erklärt der Hersteller. Das große SUV Cayenne wurde 80.886 Mal in Kundenhand übergeben – dies entspricht einem Rückgang von 21 Prozent und ist den Angaben zufolge unter anderem auf Nachholeffekte im Vorjahr zurückzuführen. Der neue vollelektrische Cayenne wird ab dem Frühjahr parallel zum Modell mit Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten.

„Auch in 2026 haben wir einen klaren Fokus: Wir wollen Nachfrage und Angebot gemäß unserer Strategie ‚value over volume‘ aussteuern. Gleichzeitig planen wir unser Volumen für das Jahr 2026 infolge des Produktionsauslaufs von 718 und Macan mit Verbrennungsmotor realistisch“, so Vertriebschef Becker. Parallel investiere Porsche „konsequent in den Antriebsdreiklang“. Ein wichtiger Baustein sei der Ausbau des Individualisierungsprogramms – sowohl im Bereich der Exclusive Manufaktur als auch beim Sonderwunsch-Programm. Damit trage man dem stetig steigenden Individualisierungswunsch seiner Kunden Rechnung.