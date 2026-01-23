Flottenmarkt-Prognose: E-Autos werden 2026 Antriebsart Nummer 1

Der deutsche Pkw-Flottenmarkt hat 2025 ein schwieriges, aber insgesamt stabiles Jahr hinter sich. Nach Vorliegen der Dezemberzahlen zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der Gesamtmarkt dank eines starken zweiten Halbjahres um 1,4 Prozent wuchs, gingen die Flotten-Neuzulassungen um 4,6 Prozent zurück.

„Das sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas ernüchternd aus. Allerdings gab es bislang überhaupt nur drei Jahre (2019, 2023 und 2024) mit einem höheren Volumen in diesem Marktkanal. Daher gibt es eigentlich weder Grund für Euphorie noch für allzu große Enttäuschung“, so die Analysten von DataForce.

Innerhalb des rückläufigen Marktes konnten einzelne Hersteller zulegen. In den Top-10 steigerten Ford, Cupra und Skoda ihre Flottenzulassungen, wobei Skoda mit einem Plus von 3,0 Prozent auf Rang zwei hinter Volkswagen vorrückte. VW blieb trotz eines leichten Minus von 2,3 Prozent klarer Marktführer und erreichte mit 21,5 Prozent den höchsten Jahresmarktanteil seit 2016. Das erfolgreichste Flottenmodell stellte allerdings Skoda mit dem Octavia.

Ein wesentlicher Treiber dieses Abschneidens waren vollelektrische Modelle. An der Spitze lag der VW ID.7, gefolgt vom Skoda Enyaq sowie den VW-Modellen ID.3 und ID.4. Auch weitere Platzierungen in den Top-8 entfielen überwiegend auf Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern, ergänzt durch den BMW iX1.

Neueinsteiger zeigen unterschiedliche Ergebnisse

Bei den Neueinsteigern, insbesondere aus China, zeigen sich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Für viele dieser Marken bleibt der Zugang zum Flottengeschäft schwierig. Während bei Leapmotor oder Dongfeng der Großteil der Zulassungen auf Privatkunden entfällt, liegt der Firmenkundenanteil bei Polestar bei über 50 Prozent. BYD erreicht mit 14 Prozent einen höheren Flottenanteil als etwa MG.

Gerade der einst britische Hersteller MG verdeutlicht, dass die Gleichsetzung chinesischer Marke und Elektroantrieb zu kurz greift. EU-Zölle auf in China produzierte Elektroautos beeinflussen den Antriebsmix sichtbar. Bei den Flottenzulassungen von MG im Jahr 2025 entfielen lediglich 40 Prozent auf reine Stromer, während Plug-in-Hybride, Vollhybride und Benziner zusammen den Großteil stellten. Andere Anbieter wie Polestar, Leapmotor oder Nio setzen hingegen ausschließlich auf Elektroantriebe.

Unabhängig davon schreitet die Elektrifizierung der deutschen Fuhrparks deutlich voran. Der Anteil von Diesel- und Benzinfahrzeugen sank 2025 unter 30 Prozent. Plug-in-Hybride steigerten ihren Anteil auf 16,4 Prozent, Elektroautos legten auf knapp 24 Prozent zu. In den Monaten November und Dezember 2025 lagen die Stromer erstmals an der Spitze der Antriebsarten – ein Trend, der sich laut DataForce fortsetzen dürfte.

Prognose 2026

Für 2026 erwarten die Analysten eine Erholung des Flottenmarktes. Der saisonbereinigte Trend zeige seit September nach oben, begünstigt durch steigende Elektrifizierung und aufgeschobenen Ersatzbedarf. Viele Leasingverträge, die während der Halbleiterkrise verlängert wurden oder noch aus der Zeit der E-Förderprämie 2023 stammen, liefen nun aus.

Insgesamt soll der Flottenmarkt 2026 um 9,9 Prozent wachsen, was 86.000 zusätzlichen Pkw entspricht. Den größten Beitrag leisten der Prognose zufolge Elektroautos mit einem Plus von 65.000 Einheiten und einem Marktanteil von 28,4 Prozent. Damit werden Vollstromer erstmals die führende Antriebsart im Flottengeschäft. Plug-in-Hybride legen zwar leicht zu, verlieren aber Marktanteile – auch, weil neue CO2-Bewertungen sie für Hersteller weniger attraktiv machen.