Mercedes-Benz stellt Wasserstoff-Lkw NextGenH2 Truck vor

Nach dem erfolgreichen Entwicklungs- und Testprogramm mit Prototypen der ersten Generation seiner Brennstoffzellen-Lkw zeigt Daimler Truck nun erstmals den Mercedes-Benz NextGenH2 Truck. Der Wasserstoff-Lkw markiere einen weiteren Entwicklungsschritt auf dem Weg zum nachhaltigen Transport mit wasserstoffbasierten Antrieben, erklärt das Unternehmen. Im Rahmen einer Kleinserienproduktion sollen 100 der weiterentwickelten Sattelzugmaschinen im Mercedes-Werk Wörth gebaut und ab Ende 2026 bei Kunden in den Praxisbetrieb gehen.

„Wasserstoffbasierte Antriebe sind neben batterieelektrischen Lösungen entscheidend für die nachhaltige Transformation unserer Branche. Mit dem NextGenH2 Truck gehen wir den nächsten technologischen Schritt bei Brennstoffzellen-Lkw. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir ab Ende 2026 die Kleinserie mit hoher Reichweite und seriennaher Technologie in den täglichen Transporteinsatz bringen“, so Achim Puchert, CEO Mercedes-Benz Trucks.

Die bewährten Stärken des Mercedes-Benz GenH2 Truck der ersten Generation seien bei der Entwicklung des neuen Modells übernommen worden. So komme weiterhin Flüssigwasserstoff zum Einsatz, der Reichweiten von deutlich über 1000 Kilometern mit einer Tankfüllung bei voller Ausladung ermögliche. Die Umwandlung des Wasserstoffs in elektrische Energie an Bord des Lkw übernehme die bewährte Brennstoffzelle BZA150 von Cellcentric.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen laut dem Hersteller aktuelle Serienkomponenten aus dem batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600. Dazu gehören die aerodynamisch optimierte ProCabin, die neue Generation der integrierten E-Achse, das moderne Multimedia Cockpit Interactive 2 sowie die neuesten Sicherheits- und Assistenzsystemen basierend auf der aktuellen E/E-Architektur. Wie sein Vorgänger eigne sich der Mercedes-Benz NextGenH2 Truck insbesondere für sehr flexible und besonders anspruchsvolle Anwendungen im schweren Fernverkehr, erklärt der Anbieter.

Flüssigwasserstoff für über 1000 Kilometer Reichweite

Bei der Entwicklung wasserstoffbasierter Antriebe bevorzugt Daimler Truck den Einsatz von Flüssigwasserstoff. Der Energieträger hat in diesem Aggregatzustand bei -253 Grad Celsius im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff eine deutlich höhere Energiedichte. Dadurch kann mehr Wasserstoff transportiert werden, was die Reichweite deutlich erhöht und eine vergleichbare Leistungsfähigkeit wie ein konventioneller Diesel-Lkw ermöglicht.

Das Volumen der beiden Flüssigwasserstofftanks wurde gegenüber der ersten Generation des Mercedes-Benz GenH2 Truck erhöht, sodass nun beidseitig insgesamt bis zu 85 Kilogramm Wasserstoff aufgenommen werden können. Mit dem von Daimler Truck und Linde geschaffenen sLH2-Tankstandard soll sich der Lkw so innerhalb von 10 bis 15 Minuten mit Flüssigwasserstoff wieder volltanken lassen – „so sicher, schnell und einfach, wie bei heutigen Diesel-Lkw“.

Der Transportaufwand von Flüssigwasserstoff lasse sich zudem deutlich reduzieren und Flüssigwasserstofftanks böten gegenüber gasförmigem Druckwasserstoff Vorteile bei Kosten und Gewicht, unterstreicht das Unternehmen. So ermögliche der Einsatz von Flüssigwasserstoff unter anderem eine höhere Nutzlast, die Einsätze vergleichbar mit heutigen Diesel-Lkw erlaube. Daimler Truck habe dies bereits Ende 2023 erfolgreich demonstriert, als auf einer Rekordfahrt ein Mercedes-Benz GenH2 Truck mit einem Gesamtzuggewicht von etwa 40 Tonnen mit einer Tankfüllung flüssigem Wasserstoff insgesamt 1047 Kilometer zurücklegte.

„Zuverlässige und effiziente Brennstoffzellentechnologie“

Die Brennstoffzelle BZA 150 von Cellcentric – dem Joint Venture zwischen Daimler Truck und der Volvo Group – bildet auch im NextGenH2 Truck das Herzstück des Antriebs. Hier sind zwei Brennstoffzellenaggregate als Twin-System mit in Summe 300 kW Systemleistung (zweimal je 150 kW) platzsparend im Motorraum unterhalb der Kabine in den NextGenH2 Truck integriert.

„Das wasserstoffbasierte Antriebskonzept überzeugte dabei in den vergangenen Jahren bereits bei intensiven Test- und Entwicklungsfahrten durch Zuverlässigkeit und Effizienz unter Realbedingungen“, wirbt der Nutzfahrzeughersteller. „So lag beispielsweise der durchschnittliche Wasserstoffverbrauch der Brennstoffzellen-Lkw bei ersten kundennahen Erprobungen mit dem Mercedes-Benz GenH2 Truck je nach Einsatz zwischen 5,6 kg/100 km und 8 kg/100 km, bei einem durchschnittlichen Gesamtzuggewicht zwischen 16 und 34 Tonnen.“

Bei der Funktionsweise der Brennstoffzelle entsteht durch die Reaktion zwischen Wasserstoff (H₂) und Sauerstoff (O₂) elektrische Energie. Diese treibt zusammen mit einer Pufferbatterie die in die E-Achse integrierten E-Motoren an. Einzige Emission dieses Prozesses ist Wasserdampf.

„Serienkomponenten sorgen für Technologiesprung“

Der Mercedes-Benz NextGenH2 Truck überzeuge durch eine hohe technologische Reife, unter anderem durch den Einsatz modernster Komponenten aus den Serienfahrzeugen von Mercedes-Benz Trucks, verspricht der Hersteller. Dazu gehöre auch die ProCabin, die neben dem Mercedes-Benz Actros L und dem batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600 nun auch erstmals in einem Brennstoffzellen-Lkw zum Einsatz kommt. Damit profitiere nun auch der NextGenH2 Truck vom um neun Prozent verbesserten cW-Wert im Vergleich zur Vorgängerkabine.

Der NextGenH2 Truck biete ein Fahrerlebnis auf sehr hohem Niveau, das seinem batterieelektrischen Pendant eActros 600 in nichts nachsteht, heißt es weiter. Die dynamische Kraftentfaltung durch das sofort abrufbare hohe Drehmoment, das souveräne und komfortable Fahrverhalten sowie der niedrige Geräuschpegel innen und außen seien bekannte Vorteile, die der Brennstoffzellen-Lkw als elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit Wasserstoff als Energiequelle ausspielen kann. Auch in anspruchsvollen Fahrsituation am Berg oder bei hoher Zuladung könne der NextGenH2 Truck mit einer Leistung von bis zu 340 kW (im Economy Modus) beziehungsweise bis zu 370 kW (im Power Modus) punkten.

Herzstück des Energiespeichersystems ist eine von Daimler Truck eigens entwickelte Hochvoltbatterie mit einer installierten Kapazität von 101 kWh. Die Batterie basiert auf der Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP) und wirkt als Pufferbatterie für die Brennstoffzelle und speichert die Energie beim Rekuperieren. Der NextGenH2 Truck nutzt zudem dieselbe elektrische Antriebsachse aus hauseigener Entwicklung, wie sie im Mercedes-Benz eActros 600 zum Einsatz kommt. Das Unternehmen verspricht hohe Effizienz, die 4-Gang-Schaltung (inklusive zweier Rückwärtsgänge) biete dabei stets eine optimale Kraftentfaltung.

Im Zusammenspiel der Komponenten soll sich der Mercedes-Benz NextGenH2 Truck besonders durch seine leistungsfähige Rekuperation beim Bergabfahren oder bei Bremsvorgängen auszeichnen. Dabei wandelt die E-Achse Bewegungsenergie zurück in elektrischen Strom, der direkt wieder in die Pufferbatterie gespeist wird. Diese Rückgewinnung erhöhe spürbar die Gesamtreichweite und ermögliche verbesserte Verbrauchswerte, erklären die Entwickler.

Auch die Hochvoltkomponenten sind serienmäßig vom Mercedes-Benz eActros 600 übernommen, genauso wie die neueste E/E-Architektur. So kommen im NextGenH2 Truck nun auch die aktuellen Sicherheitssysteme wie der Active Brake Assist 6, der Front Guard Assist oder Active Sideguard Assist 2 zum Einsatz. Zudem ermöglicht die E/E Architektur den Schutz durch aktuelle Cybersecurity-Standards.

„Innovative Lösungen verbessern Einsatzfähigkeit für Kunden“

Die ersten kundennahen Erprobungen des Mercedes-Benz GenH2 Truck stellten dem Entwicklungsteam von Daimler Truck Feedback von Kunden zur Verfügung. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Weiterentwicklung des NextGenH2 ein.

„Dank einer innovativen und platzsparenden Anordnung der Komponenten im Tech-Tower hinter der Kabine ist dieser nun deutlich kompakter“, heißt es etwa. „Dadurch konnte der Radstand des NextGenH2 Truck gegenüber dem Vorgängermodell um 150 mm auf 4,000 Millimeter verkürzt werden. Dies erhöht die Flexibilität für die Kunden, da nun verschiedene Anhänger-Kombinationen und eine breite Abdeckung von Standard-Aufliegern unter Anwendung der EU-Längenvorschriften möglich sind.“

Im Tech-Tower befindet sich zudem ein neues Boil-Off Management System, das die relevanten gesetzlichen Anforderungen im Umgang mit Wasserstoff erfüllt, unter anderem für das Abstellen des Fahrzeugs in geschlossenen Räumen. Das integrierte Kühlsystem soll dafür sorgen, dass auch bei sehr hohen Umgebungstemperaturen oder sehr anspruchsvoller Topografie dauerhaft stabile Betriebsbedingungen gegeben sind.

Eine neue Sensorik, die auf austretenden Wasserstoff reagiert, ermöglicht nun auch die Übernachtung in den zwei serienmäßig verbauten Betten in der Kabine. Darüber hinaus sorgt eine neu entwickelte Seitenverkleidung mit integrierten Crash-Elementen für einen verbesserten Schutz der Flüssigwasserstofftanks bei Unfällen. Die aerodynamisch verbesserte Verkleidung ist mit Trittplatten ausgestattet, die die Sicherheit erhöhen, die Zugänglichkeit erleichtern und eine verbesserte Aerodynamik bieten.

Die Entwicklung, Produktion und der Praxiseinsatz der NextGenH2 Trucks, die ab Ende 2026 bei Kunden eingesetzt werden sollen, werden vom Bundesministerium für Verkehr (BMV) und den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit einer bereitgestellten Förderung von 226 Millionen Euro unterstützt. Die Serienproduktion von Brennstoffzellen-Lkw ist für die frühen 2030er-Jahre geplant.