Ein Elektroauto lohnt sich in den meisten Fällen jetzt schon gegenüber einem Auto, das mit Benzin oder Diesel betankt wird – in Deutschland wie in Großbritannien. Die beiden Länder sind die größten Märkte für E-Autos in Europa. Jedoch sind die Ersparnisse der Briten bei den verglichenen Modellen deutlich höher als in Deutschland. Grund dafür ist der Vorsprung Großbritanniens bei Smart Metern und die damit verbundene Verfügbarkeit von günstigen Nachtstromtarifen.

Das zeigt die gemeinsame Analyse der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) und der britischen Organisation Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

Die Sparpotenziale bei einem Elektroauto gegenüber einem Auto mit Verbrennungsmotor sind demnach sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien erheblich. Dies zeigt der Vergleich der Gesamtbetriebskosten mehrerer Automodelle. Verglichen wurden folgende Modelle, sowohl im deutschen als auch im britischen Kontext (das erst genannte Modell jeweils mit Verbrennungsmotor): VW Tiguan mit VW ID.4, VW Polo mit Renault 5, Audi Q5 mit Tesla Model Y, BMW 318 mit Tesla Model 3, Hyundai Tucson mit Hyundai Kona. Bei der Auswahl der Modelle wurde auf eine ähnliche Größe und Leistung der Fahrzeuge geachtet sowie deren Beliebtheit in beiden Märkten.

Für die Vergleichbarkeit der beiden Länder wurde angenommen, dass das Laden zuhause möglich ist – allerdings mit Netzstrom und ohne eigene Photovoltaikanlage. Mit selbstproduziertem Solarstrom würden die Kosteneinsparungen demnach noch deutlich höher liegen. Berücksichtigt wurden auch weitere Parameter wie Kosten für Strom, Benzin, Kfz-Versicherung und Steuern über eine geschätzte Lebensdauer von 14 Jahren. Alles in allem zeigen sich bei allen verglichenen Modellen große Sparpotenziale bei einem Umstieg auf ein batterieelektrisches Auto.

Der VW Tiguan gehört zu den in Deutschland in den letzten Jahren meistverkauften Autos. Wer sich aber anstelle des Tiguans für einen batterieelektrischen ID.4, ebenfalls von VW, entscheidet, spart unter Einbeziehung der oben genannten Parameter 855 Euro im Jahr. Über 14 Jahre Haltedauer sind das 12.000 Euro. Gemäß dem Vergleich zwischen dem vollelektrischen Tesla Model Y und dem Audi Q5 spart der Besitzer sogar 1790 Euro im Jahr beziehungsweise 25.000 Euro über 14 Jahre. Im Durchschnitt aller verglichenen Modelle können mit einem Elektroauto jährlich 1100 Euro eingespart werden.

Vor dem Hintergrund dieser Ersparnisse werden Elektro­autos auch bei höheren Kaufpreisen unter Einberechnung der Betriebskosten schon zwei bis drei Jahre nach der Anschaffung gün­sti­ger als ihr Pendant mit Verbrennungsmotor. In manchen Fällen, wie zum Beispiel bei den Vergleichen Audi Q5 vs. Tesla Model Y und BMW 318 vs. Tesla Model 3, ist der Vollstromer von vornherein gün­sti­ger. Der Betrieb, das heißt das Tanken, Steuern und Wartungskosten, eines VW-Polos ist nach sieben Jahren teurer als der batterieelektrische Renault 5.

Britische E-Auto-Fahrer sparen im Durchschnitt 56 Pro­zent mehr Kosten ein

Großbritannien und Deutschland sind die größten Märkte für Elektro­autos in Europa. Im Jahr 2024 überholte Großbritannien Deutschland zum ersten Mal bei der absoluten Zahl der Verkäufe von Elektro­autos: 84.000 gegenüber 81.000 im ersten Quartal 2024. Ein Grund dafür könnte laut der Auswertung sein, dass der Betrieb eines E-Autos auf der Insel deutlich gün­sti­ger ist als in Deutschland.

Im Durchschnitt sparen demnach Autofahrer im Vereinigten Königreich mehr als 1700 Euro im Jahr. Damit sparen Briten jährlich über 600 Euro mehr gegenüber deutschen E-Autofahrern. Mit einem batterieelektrischen VW ID.4 anstelle eines Tiguans sparen die britischen Autofahrer umgerechnet 1145 Euro im Jahr und 19.040 Euro über 14 Jahre. Das sind 7040 Euro mehr als bei den deutschen Nutzern. Der Vergleich Tesla Model Y und Audi Q5 ergibt 2606 Euro im Jahr und 36.684 Euro über die angenommene Lebensdauer von 14 Jahren.

Smart Meter ermöglichen geringere Stromkosten

Ein wichtiger Grund für die Ersparnisse in Großbritannien gegenüber Deutschland ist der Vorsprung bei Smart Metern und die damit verbundene Verfügbarkeit von günstigen Nachtstromtarifen. 62 Pro­zent der Briten hatten 2024 einen Smart Meter verbaut, in Deutschland waren es im selben Jahr nur ein Pro­zent. Das hat zur Folge, dass dynamische Tarife hierzulande kaum verfügbar sind, da ein Smart Meter fast immer die Voraussetzung dafür ist. Er erfasst den Stromverbrauch in 15-Minuten-Intervallen und übermittelt die Daten an den Anbieter, um die Kosten direkt an die stündlichen Börsenpreise zu koppeln und so das Sparen durch das Verschieben von Verbräuchen zu ermöglichen. Nur 7 Pro­zent der deutschen Haus­halte nutzte 2024 einen fle­xi­blen Stromtarif.

Im Vereinigten Königreich gibt es günstige Nachtstromtarife. Diese sind aus mehreren Gründen gün­sti­ger: Zum einen wegen einer geringeren Nachfrage, zum anderen einer zeitweisen hohen Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Offshore-Windenergieanlagen. Dank der Kombination aus Smart Meter und fle­xi­blem Stromtarif können Elektro­autos in Großbritannien für 8 Cent pro Kilowattstunde (7 Pence/kWh) aufgeladen werden. Das bedeutet, dass sie für weniger als 1,4 Cent pro Kilometer (2 Pence/Meile) betrieben werden können, verglichen mit etwa 11 Cent pro Kilometer (15 Pence/Meile) für ein Benzin- oder Dieselauto.

Deutsche Fahrer von Elektro­autos, die ihre Fahrzeuge zu Hause aufladen, zahlen ohne dynamischen Stromtarif der Analyse zufolge in der Regel circa 33 Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht etwas mehr als 5 Cent pro Kilometer. Zwar ist das immer noch deutlich gün­sti­ger als das Fahren mit einem mit Benzin- oder Diesel betriebenen Auto, aber im Durchschnitt immer noch 600 Euro teurer als im Vereinigten Königreich.

„Wo Stromnetze digitalisiert sind, sinken die La­de­kos­ten“

„Der Blick ins Vereinigte Königreich zeigt: Wo Stromnetze digitalisiert sind, sinken die La­de­kos­ten. Dort senken Smart Meter und fle­xi­ble Tarife die Betriebskosten von Elektro­autos spürbar und bringen auch die Dekarbonisierung des Verkehrssektor weiter in Fahrt“, so die Studienautoren.

„Für Deutschland bedeutet das: Ohne einen beschleunigten Rollout intelligenter Messsysteme und ohne marktgängige fle­xi­ble Strom­ta­rife bleiben zentrale Kostenvorteile der Elektro­mobilität ungenutzt. Dabei zeigt der Kostenvergleich, dass ein moderneres Stromsystem die Wirtschaftlichkeit von Elektro­autos unmittelbar verbessert und Haus­halte dauerhaft entlasten kann.“

Eine zügige Digitalisierung der Netze hierzulande würde die bestehende Preisvorteilsstruktur des ele­ktrischen Antriebs verstärken und damit Investitionsentscheidungen im Verkehrssektor erleichtern – für Verbraucher ebenso wie für Unternehmen. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und der anstehenden Modernisierung des Fahrzeugbestands sei Handlungstempo entscheidend, damit deutsche Autofahrer den vollen wirtschaftlichen Nutzen des Elektro­autos realisieren können.