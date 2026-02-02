ADAC-Verkehrspräsident Hillebrand tritt nach Äußerungen zu höheren Spritpreisen zurück

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand ist von seinem Amt zurückgetreten. Er zieht damit laut einer Mitteilung des ADAC die Konsequenzen aus seinen Äußerungen in einem Interview zum Jahreswechsel. Diese hätten nach Angaben des Mobilitätsclubs „zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und Kündigungen“ geführt.
Auslöser wurde ein Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung, in dem Hillebrand sich für höhere Benzin- und Dieselpreise ausgesprochen hatte, um Klimaschutzziele zu erreichen. „Der ADAC hält die CO₂-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen“, sagte er. „Die Leute brauchen den Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen.“
Die Aussagen stießen bei Teilen der nach Angaben des Clubs rund 22 Millionen Mitglieder auf Ablehnung. In sozialen Netzwerken veröffentlichten Nutzer Fotos von Kündigungsschreiben oder erklärten öffentlich ihren Austritt. Zudem gingen laut dem ADAC in großer Zahl Beschwerden ein.
Der ADAC hatte schon kurz nach den Äußerungen seines Verkehrspräsidenten reagiert und den Vorwurf zurückgewiesen, sich von seinen Mitgliedern zu entfernen. Man sprach von „Missverständnissen“. Doch das reichte offenbar nicht und Hillebrand gibt seinen Posten nun auf.
Hillebrand bedauere, dass seine Äußerungen Mitglieder verunsichert und verärgert sowie Glaubwürdigkeit gekostet haben, erklärt der ADAC. Mit seinem Schritt übernehme er persönlich Verantwortung für den entstandenen Reputationsschaden. Er sei zu der Überzeugung gekommen, „dass es im Interesse des ADAC und seiner Glaubwürdigkeit richtig ist, daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen“, so Hillebrand.
Den Verantwortungsbereich des Verkehrspräsidenten im ADAC-Präsidium übernimmt kommissarisch Technikpräsident Karsten Schulze. „ADAC Präsident Christian Reinicke würdigt Hillebrands Schritt und dankt dem ehemaligen Verkehrspräsidenten ausdrücklich für seinen Einsatz für den ADAC und seine Mitglieder“, betont der Club.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Ist schon schwierig, wenn man in einem Verein, wo sich die Gegner der Elektromobilität versammeln, mal ein ausgewogenes Statement abgibt. Der Rücktritt ändert aber nichts daran, dass er recht hat und man die CO2-Bepreisung eh nicht ändern kann.
Deine Mudder meint
Man kann die verantwortlichen Parteien abwählen, bei Landes-, Bundes- und Europatagswahlen. Wahltag ist Zahltag. Demokratie und so.
F. K. Fast meint
Die dann gewählten Parteien wollen aber die Demokratie abschaffen. Sie wird halt nur als Trittbrett gebraucht, um an die entscheidende Position zu kommen. Aber Hauptsache der Sprit ist schön billig.
Gerry meint
100% richtig.
Hoffentlich begreifen das muddder und co. noch rechtzeitig👍.
Gerry meint
Ja, wer die Wahrheit spricht braucht ein schnelles Pferd. Schon traurig.
Franz Berger meint
Wenn man Umweltschutz wirklich betreiben will, dann muss auch das Verbrennen von Fossilien teurer werden, damit auch der Letzte versteht, dass es so nicht weiter geht. Aber immer wieder das Gleiche, sobald man selbst betroffen ist, ist das Jammern groß und es beginnt das Verleugnen von Wahrheiten und das Zeigen auf Andere „Schuldige“. Wahrheiten aushalten und stattdessen konstruktiv mithelfen ist in unserer egoistischen Gesellschaft scheinbar nicht möglich. Dann lieber den Kopf in den Sand und Andersdenkende am Besten Wegmobben.
South meint
… ein wahres Wort… und der mutige Hillebrand hat völlig recht. Nur. Der Bestand ist weit überwiegend Verbrenner und so auch die Mitgliedsstruktur. Der ADAC kann es sich nicht leisten diese Gruppe zu verprellen und das auch noch in einigen Jahren…
Deine Mudder meint
Viel Spaß bei den Wahlen wer sowas als Partei durchsetzen will. Wahltag ist Zahltag. Das Leben ist so schon teuer genug für die meisten geworden.
South meint
Nachhaltig gegen Arm ausspielen… und deshalb blau-braun… so ein schmarrn, da gibts mittlerweile ja schöne Praxisbeispiele. Schau dir mal den Aufstieg von Trump und der blaun-braunen A f D an, da kann man nur sagen, gesponsert von reichen antidemokratischen Patriarchen vornehmlich über die Schweiz, und in den anderen Ländern kann man sehen… wenn die was zu sagen haben, dann machen sich die die Taschen voll. Da wirst du mal sehen wie teuer das Leben noch werden kann, übrigens ohne, dass du noch Chancen auf freie Wahlen hast…. und das Endstadium sieht man in aktuell Russland… da bist du nach nem kritischen Kommentar weg vom Fenster….
Steven B. meint
So läuft das in Europa, da sagt man mal das richtige, oder mit anderen Augen das falsche und man räumt den Sessel. Musk, Trump und Co in Übersee können Behauptungen, Meinung und Schrott erzählen und werden keine Konsequenzen fürchten müssen. Das ist echt traurig, jeder darf eine Meinung haben und diese auch vertreten können.
Deine Mudder meint
ap500 meint
die meisten Menschen wohnen wegen Geldmagels in einer Mietwohung fast immer ohne Stellplatz und ohne Wallbox.
F. K. Fast meint
Aber Strom gibt es doch sicher. Tiefgaragen gibt es ja auch viele.
MK meint
Was zum einen nicht stimmt, zum zweiten sind bei dem Thema ja nur die Haushalte mit Auto relevant: Auf Großstädte wie Berlin oder München mag Ihre Aussage zutreffen. Obwohl dort auch viele Firmenfahrzeuge gemeldet sind, die sich nie in diesen Städten befinden, kommt z.B. in Berlin aber nur auf jeden dritten Erwachsenen ein Auto. Auf dem Land in Dörfern, wo jeder die Möglichkeit hat, eine Wallbox zu installieren, kommt dafür teils sogar mehr als ein Auto auf einen Erwachsenen. Damit erhöht sich der Anteil der Autonutzer, der die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, drastisch über das hinaus, was die Statistik z.B. zur Eigenheimquote vermuten lässt: In Großstädten haben zwar viele Haushalte keinen Parkplatz, aber eben auch kein Auto.
Zum dritten gibt es Stellplatzsatzungen, die seit Jahrzehnten regeln, wie viele Stellplätze pro Wohnung gebaut werden müssen. In den meisten Städten sind das viel mehr als gebraucht werden. Hier bei uns in Marburg bekommen Sie Stellplätze bei Neubauprojekten für 20 €/Monat „warm“ (also inkl. Nebenkosten für Grundsteuer, Allgemeinstrom usw.) hinterhergeworfen. Ein Gesetz regelt dabei, dass der Vermieter Ihnen den Bau einer Wallbox an so einem gemieteten Stellplatz ermöglichen MUSS.
Zum vierten: Ich habe ein eAuto, wohne in einer Mietwohnung und habe keine Wallbox. Nicht, weil mein Vermieter nicht bereit dazu wäre: Es rechnet sich trotz 45.000 km/Jahr einfach nicht. Da zu laden, wo ich das Auto sonst parke (Arbeit, Einkaufen, Fitnessstudio usw.) ist genauso komfortabel und deutlich billiger. Unabhängig von Eigentum oder Mietwohnung kostet eine Wallbox und vor Allem deren Installation einfach Geld. Das rechnet sich in vielen Fällen über die Lebensdauer einer Wallbox nicht.
Und fünftens: Auch wenn man keinen festen Parkplatz hat: Irgendwo parkt das Auto…statistisch im Schnitt 23 Stunden am Tag. Und überall, wo ein Auto parken kann, kann man auch eine Lademöglichkeit installieren.
Future meint
Vernünftige Leute wie Hillebrand hat man nicht so gern in dem ADAC Verein.
Ich bin schon vor über 10 Jahrem ausgetreten, als die ganzen ADAC Skandale öffentlich wurden.
Egon_meier meint
Es erinnert mich sehr an die historische Rede von Philipp Jenninger bei der eine sehr respektable und politisch untadelige Rede durch wissentliches oder dummes Missverstehen und verdrehtes Zitieren zu einem Eklat gemacht worden ist.
So ist es im vorliegende Fall auch – eine völlig korrekte Position wurde isoliert interpretiert und zum Fallbeil genutzt.
Im Januar hat der ADAC übrigens 100.000 neue Mitglieder gewonnen – er vertritt offenkundig sehr wirksam die Autofahrer und nicht isoliert die Diesel-Dieter.
Deine Mudder meint
Wer Benziner oder Gasantrieb fährt will auch keine höheren Sprit- oder Gaspreise, E-Mobilisten sind im Bestand irrelevant, vll. 2%.
F. Westphal meint
#Deine Mudder: Wer Meinung äußert, sollte auch Ahnung haben! Aber das wäre anscheinend zu viel verlangt. Kurz im Browser nachgefragt, ergab für Anfang 2025 einen Anteil reiner Elektro-PKW von rund 3,5 %. Da sind die besonders im Dienstwagenbereich aus steuerlichen Gründen gerne genommenen Hybride, die inzwischen teils gut 100 km elektrisch ermöglichen, nicht berücksichtigt. Aber deren Anteil steig weiter und die neu eingeführte E-Auto-Prämie wird auch ihr übriges tun. Man hört schon jetzt in den Autohäusern, dass die Nachfrage nach BEV deutlich anzieht.
Und es ist richtig die Verursacher von Problemen an der Lösung der Probleme angemessen zu beteiligen. Ob das über die Treibstoffpreise erfolgen muss, sei dahingestellt. Wie wäre es alternativ mal mit einer Regulierung der Strompreise an Ladesäulen, bei denen bislang kein echter Wettbewerb erkennbar ist.
Noch etwas Statistik 18 % der Verkehrsleistung (PKW) belegt 82 % der Verkehrsfläche, als ruhender oder fließender Verkehr. Jeder der etwas nachdenkt, wird darauf kommen, dass dieses Verhältnis nicht gut ist, weil es auch eine Einschränkung von Lebensqualität bedeutet.
Manchmal sollte man auch ins Ausland schauen. Es gibt genügend Beispiel aus großen europäischen Städten, in denen Verkehrsfläche für den Individualverkehr eingeschränkt wurde und z.B. dem ÖPNV zugeschlagen wurde. Was ist passiert!
Die Luft- und Lebensqualität wurde besser und die Menschen zufriedener.
Aber so etwas wollen manche Leute einfach nicht hören! lieber mit der Wahlkeule drohen.
Deine Mudder meint
2 oder 3,5 % im Bestand bei 50 Mio. PKW sind ja jetzt so ein riesen Unterschied.
M. meint
Ach, Muddi.
Es geht nicht alleine um Bestand – der altert und wird irgendwann ausgetauscht.
Daher geht es auch um Zulassungsanteile. Und da sieht’s anders aus als „3%“. Aktuell sind das auch nur 20+x, wirst du einwerfen, aber es werden jedes Jahr mehr. Und Verbrenner jedes Jahr weniger.
In Deutschland
In Europa
Global.
Davor kannst du die Augen verschließen, aber das ändert nichts.
Yoyo meint
Unter den 60.000 Austritten sind auf jeden fall auch viele Sterbefälle alrer Autofahrer, die von den Hinterbliebenen abgemeldet wurden.
Sagt aber keiner.
Andre meint
„Er sei zu der Überzeugung gekommen, „dass es im Interesse des ADAC und seiner Glaubwürdigkeit richtig ist, daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen“, so Hillebrand.“
Schade. Endlich hat einer tatsächlich glaubwürdig die richtige Sache angesprochen und schon wurde er von der Meute der nichts ändern wollenden Lobbysten zerrissen.
Frank Peters meint
“ … glaubwürdig die richtige Sache …“
Dann wäre er bei der DUH wohl besser aufgehoben, und nicht im ADAC.
Andi EE meint
👍 Hat was, so ziemlich das einzige was von dem Verein glaubwürdig geäussert wurde und schon muss er gehen. 😉 Ein Anflug von Ehrlichkeit und man ist weg vom Fenster.
ap500 meint
S EDE meint
was hat das mit dem Rücktritt vom ADAC Chef zu tun?
EV1 meint
Bei Gelmangel ist die Anschaffung eines Kfz. die beste Möglichkeit noch mehr von dem knappen Geld zu verbrennen.
ap500 meint
@EV1 nochmal wegen Geldmangel wohnen vile Menschen die arbeiten in Mietskasernen und sind auf ein „altes “ und günstiges Auto angewiesen.
Es geht nicht um die wenigen 3% Eautos im Bestand (meist Firmenwagen und EFH).
M. meint
Wohneigentumsquote liegt in Deutschland bei etwa 47,3 Prozent.
Das ist aber ein schlechter Indikator, weil nicht alle Eigenheimbesitzer zu Hause laden können, aber viele Mieter können das durchaus.
Ich kenne selbst einen (Arbeitskollege), der in einem großen Miethaus wohnt und sich 2024 einen EV6 zugelegt hat, den er zu Hause lädt.
Und ich „kenne“ einen Tesla 3 Eigner mit Eigenheim, der das bei Aldi macht.
eBikerin meint
Der ADAC ist nun mal ein Automobil-Club. Und ich kenne niemanden der möchte das Autofahren für ihn teurer wird. Daher ist es total logisch dass so eine Äusserung einfach in seiner Position als Verkehrspräsident hirnlos war.
Andi EE meint
Ich mach mal eine Analogie.
Eigentlich wäre es billiger, wenn ich keine Gemeindesteuern für die Abfallentsorgung zahlen müsste und dann einfach den Müll auf die Straße kippen würde. Das käme mich persönlich günstiger.
Das Problem, … Irgendwann wenn es jeder so wie ich machen würde, könnte ich nicht mehr aus meinem Grundstück fahren, weil ich vor lauter Müll, nicht mehr über diese Berge fahren kann.
Und genau so verhält es sich mit Schadstoffen und CO2. Er hat ja nur mal gesagt, dass man es so bepreisen müsste. Wer der Allgemeinheit schadet, sollte das auch zahlen. Es ist einfach ein wenig erwachsenes Verhalten, dass dann gleich wieder Aufstand geschieht. Aber es war ja schon bei der Wärmepumpe so. Dass das geschieht, geschenkt. Das ist Problem ist viel mehr die Presse, niemand getraut sich mal etwas gegen den aufgebrachten Mob zu texten.
MK meint
Ich kenne schon einige, die wollen, dass Autofahren teurer und unattraktiver wird…und ich würde zumindest gerne weniger Auto fahren und mehr den ÖPNV nutzen, was aber auf meinen Strecken eine Vervielfachung des Zeitaufwands bedeuten würde.
Wo Sie aber vollkommen recht haben: Der ADAC ist als Verein eine Lobbyorganisation für Autofahrer. Und egal ob einem das gefällt oder nicht, ist es damit die Aufgabe des ADAC FÜR die Attraktivität des Autofahrens zu arbeiten, wozu ganz sicher niedrige Preise für die jeweils verwendete Energie gehören.
eBikerin meint
„Ich kenne schon einige, die wollen, dass Autofahren teurer und unattraktiver wird“
Das sind aber keine Autofahrer – oder zumindest keine Verbrennerfahrer.
„…und ich würde zumindest gerne weniger Auto fahren und mehr den ÖPNV nutzen, was aber auf meinen Strecken eine Vervielfachung des Zeitaufwands bedeuten würde.“
Tja siehste, einen Tot stirbt man eben immer.
„ist es damit die Aufgabe des ADAC FÜR die Attraktivität des Autofahrens zu arbeiten, wozu ganz sicher niedrige Preise für die jeweils verwendete Energie gehören.“
Genau so sieht es aus. Seine Aussage wäre vergleichbar mit dem Präsidenten eines Schützenvereins der sich für ein Waffenverbot einsetzen würde.
Franky meint
Ein Lobbyist sollte halt nicht gegen seine Geldgeber reden. Ob er Recht hat oder nicht, spielt da keine Rolle. ;)
Ich bin seit 2004 draussen…