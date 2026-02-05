DS plant radikalen Neustart für den nächsten N°4

Die zum Stellantis-Konzern gehörende Premiummarke DS Automobiles plant für die nächste Generation des kompakten Modells N°4 einen radikalen Neuanfang. Designchef Thierry Métroz sagte Autocar, das Fahrzeug solle „komplett anders“ und „revolutionär“ werden.

Obwohl DS erst im vergangenen Jahr den stark überarbeiteten DS 4 (und den neuen Namen N°4) eingeführt hat, der sich gestalterisch am deutlich anders positionierten Flaggschiff N°8 orientiert, arbeitet das Designteam laut Métroz bereits an Ideen für den Nachfolger. Der nächste N°4 dürfte demnach gegen Ende des Jahrzehnts erscheinen.

Ziel sei es, „alles neu zu erfinden“. Dabei arbeite das Team mit Gilles Vidal zusammen, dem neuen Leiter des Konzern-Designs bei Stellantis. DS verfolge für das Modell hohe Ambitionen, mit einer neuen Form und einer neuen Designsprache. Inhaltlich soll der kommende N°4 zwar im bisherigen Segment bleiben, gestalterisch aber neue Wege gehen. Métroz betonte, man prüfe „andere Proportionen“ und „andere Silhouetten“. Fest steht, was der Wagen nicht sein wird: „Es wird kein SUV sein und definitiv keine klassische Limousine.“

Stattdessen setzt DS auf ein eigenständiges Konzept mit deutlich veränderten Proportionen. Diese sollen einen völlig neuen Ansatz der Marke ausdrücken. Zudem stellte Métroz klar, dass das Fahrzeug stark auf Aerodynamik ausgelegt sein werde.

Einen Ausblick auf die neue Designsprache könnte eine kürzlich präsentierte Studie geben: Der Taylor Made N°4 Concept entstand nach Ideen von Rennfahrer Taylor Barnard, der im Team DS Penske die ABB FIA Formel E-Weltmeisterschaft bestreitet. Das auf einem N°4 basierende Elektroauto-Konzept überträgt stilistische Details des E-Rennwagens DS E-Tense FE25 auf ein Straßenfahrzeug.

Der aktuelle N°4 rollt als 4,4 Meter langer SUV-Crossover vom Band. Es gibt ihn als vollelektrisches Auto sowie als Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid und Dieselwagen. Welche Antriebsarten die nächste Generation unterstützen soll, verriet Métroz gegenüber Autocar nicht. Angesichts der derzeitigen Marktentwicklung dürfte die Baureihe auch in Zukunft voll- und teilelektrisch angeboten werden, die reine Verbrenner-Technik könnte aber wegfallen.