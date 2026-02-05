PEM erforscht direktes Recycling von Batteriematerialien

Der auf Nachhaltigkeit spezialisierte Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen ist in das auf drei Jahre anberaumte und von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens geförderte Forschungsprojekt „RECLAIM“ gestartet. Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung umweltschonender und ressourceneffizienter Batterie-Recycling-Technologien. Dabei soll es vor allem um die Wiedergewinnung wertvoller Batterie-Aktivmaterialien gehen, um den Primärressourcen-Bedarf in Zukunft deutlich zu senken.

„Die Wiederaufbereitung fördert die Etablierung einer europäischen Wertschöpfungskette, die die Abhängigkeit Europas von importierten und häufig kritischen Rohstoffen reduziert und die Ressourceneffizienz erhöht“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker. Zur Erhöhung der Nachhaltigkeit in der Batteriezellfertigung sollen Methoden des direkten Recyclings erforscht werden, mit denen sich eine effiziente Materialrückgewinnung umsetzen und industrialisieren lässt.

Dafür sollen vielversprechende Ansätze der Delamination mehrerer Partner im Technikums- bis zum Pilotlinienmaßstab erprobt werden. Danach soll das zurückgewonnene Material wieder in der Zellproduktion zum Einsatz kommen.

„Die verschiedenen Ansätze werden anschließend miteinander verglichen, um anhand technischer, ökonomischer und ökologischer Kriterien zu entscheiden, unter welchen Umständen und für welche der untersuchten Materialien die Verfahren industriell geeignet sind“, erläutert PEMs Projektverantwortlicher Timon Elliger. Das RECLAIM-Projekt betrachte dazu unterschiedliche Aktivmaterialien und verschiedene Bindesysteme in technisch sinnvollen Kombinationen.

An dem Vorhaben sind die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB als Projektkoordinatorin und PEM, „Münster Electrochemical Energy Technology“ (MEET) der Universität Münster sowie die Unternehmen „cylib“ und „No Canary“ als Partner beteiligt. „Otto Junker Solutions“ fungiert darüber hinaus als assoziierter Partner.