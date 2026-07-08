Ionity belohnt Laden bis 80 Prozent mit kostenlosem Strom

Ionity führt zur Sommerreisezeit neue Anreize für effizientes Laden ein. Nutzer erhalten mit dem „Fast Lane Reward“ kWh-Gutschriften, wenn sie den Ladevorgang bei 80 Prozent Batteriestand beenden oder zu ausgewählten Nebenzeiten laden. Das soll zu kürzeren Wartezeiten bei starker Auslastung und zu einer höheren Verfügbarkeit von Ladepunkten beitragen.

Für die meisten Fahrten sei ein Ladestand von 80 Prozent bereits ausreichend, während die Ladegeschwindigkeit darüber hinaus deutlich abnehme, erklärt Ionity. Bei vielen Elektrofahrzeugen dauere das Laden von 80 auf 100 Prozent nahezu genauso lange wie der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent.

Der Fast Lane Reward gilt für Ladevorgänge an Ionity-Standorten in Europa, die zwischen 9 und 17 Uhr beginnen. Voraussetzung ist, dass die Lade-Benachrichtigung „80 % geladen“ in der Ionity-App aktiviert ist. Wird das Elektroauto getrennt, bevor der Ladestand 85 Prozent erreicht, wird automatisch eine Gutschrift von 5 kWh gutgeschrieben.

Zusätzlich gibt es den „Off-Peak Reward“ für das Laden außerhalb besonders stark frequentierter Zeiten. Kunden, die zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Strom ziehen, erhalten ebenfalls eine Gutschrift von 5 kWh. Für beide Angebote gilt eine Mindestlademenge von 40 kWh pro Ladevorgang.

Das gesammelte Guthaben ist im Bereich „Credits & Rewards“ der App einsehbar und wird beim nächsten Ladevorgang automatisch verrechnet. „Mit den richtigen Anreizen stärken wir das Bewusstsein für effizientes Ladeverhalten“, sagt Christoph Strecker, Head of Rollout bei Ionity.

Ionity verkündet zudem, über die Sommermonate hinaus weitere Anreize einzuführen und bestehende Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die einzelnen Anreize können je nach Markt und Verfügbarkeit variieren und zeitlich begrenzt sein. Ergänzend kehrt die Initiative „Charge Champions“ zurück: An 22 stark frequentierten Standorten entlang wichtiger europäischer Reiserouten unterstützen speziell geschulte Teams Reisende während der Hauptferienzeit vor Ort.