VW und Stellantis fordern Bonus für in Europa produzierte Elektroautos

Europas größte Automobilhersteller, Volkswagen und Stellantis, fordern mehr Unterstützung von der Europäischen Union für den Bau von Elektroautos. VW-Chef Oliver Blume und Stellantis-Manager Antonio Filosa drängen in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt und die französische Zeitung Les Echos darauf, die heimische Produktion bei den EU-Klimaregeln zu bevorzugen. Sie fordern zudem finanzielle Anreize. „Jedes Elektrofahrzeug ‚Made in Europe‘ sollte einen CO₂-Bonus erhalten“, schreiben sie.
Zur Volkswagen Group zählen zahlreiche Marken, darunter VW, Škoda, Seat, Cupra und Audi. Zu Stellantis gehören unter anderem Citroën, Peugeot, Fiat und Opel. Die Vorstandschefs der beiden Unternehmen schlagen eine „Made in Europe“-Strategie vor. Ziel sei es, Investitionen in der EU zu stärken und Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Wer Fahrzeuge an europäische Kunden verkaufe, solle diese auch unter vergleichbaren Bedingungen herstellen müssen.
Die Kriterien für made in Europe sollten Produktion, Antrieb, Batteriezellen und elektronische Schlüsselkomponenten umfassen, schlagen Blume und Filosa vor. Fahrzeuge, die die Kriterien erfüllen, sollten ein Label erhalten und etwa von staatlichen Kaufprämien oder öffentlichen Aufträgen profitieren.
Zudem regen die Automanager an, dass jedes E-Auto, das die Kriterien für made in Europe erfüllt, einen CO₂-Bonus erhalten soll. Wenn ein Hersteller diese Kriterien für einen großen Teil seiner Flotte erfüllt, solle ein solcher CO₂-Bonus für alle seine Elektrofahrzeuge anerkannt werden. Nach den Worten von Blume und Filosa wäre dies ein Anreiz, Produktion in der EU aufrechtzuerhalten, Milliarden an Strafzahlungen zu vermeiden und stattdessen für dringend benötigte Investitionen im Binnenmarkt einzusetzen.
Die vorgeschlagene Strategie solle gleichzeitig nicht zu Abschottungen führen. „Wir können nicht um jede Werkbank einen protektionistischen Zaun ziehen“, schreiben Blume und Filosa. Ziel sei, die Resilienz in ausgewählten strategischen Komponenten aufzubauen oder zu stärken.
Man erlebe den Beginn einer neuen Ära geopolitischen Wettbewerbs, schreiben die Manager weiter. Handel, Technologie und Industrie würden zunehmend genutzt, um nationale Machtinteressen durchzusetzen. Europa müsse dringend entscheiden, „ob es nur ein Markt für andere werden oder auch zukünftig Produzent und Industriemacht bleiben will“.
Die Automobilindustrie ist ein wesentlicher Teil des Industriestandorts Europa. Sie erwirtschaftet jährlich acht Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts und beschäftigt 13 Millionen Menschen.
Kommentare
42 meint
warum gabs eigentlich keinen Aufschrei für Förderungen von in Europa hergestellte Computer und Handys?
F. K. Fast meint
Bitte keinerlei Förderung mehr, sondern lieber Forderungen: wer in Europa verkaufen will, muss hier herstellen. Sonst 50% Zoll drauf. Wer Verbrenner verkaufen will, muss die erwarteten CO2-Emissionen über die anzugebende Lebenserwartung des Fahrzeuges vorab bezahlen.
MK2 meint
Den Vorschlag begrüße ich sehr, auch weil durch eine Vermeidung von unnötigen Transporten CO2-Emissionen vermieden werden.
Letztes Jahr war zu lesen, dass die chinesische Regierung die chinesischen Hersteller angewiesen im Ausland keine Werke aufzubauen um Know-hört-Abfluss zu vermeiden. Wir sehen die Standorte-Entscheidungen chinesischer Hersteller sind nicht aus wirtschaftlicher Sicht, sondern die Produktion wird politisch in China gehalten.
Zusätzlich sollte man sich sehr genau abschauen, wie China in den letzten Jahrzehnten Know-how-Aufbau im Automobilbau geschafft hat und ähnliche Maßnahmen implementieren.
Erfolgsfaktor war, dass ausländische Produzenten Werke nur in einem Joint Venture mit einem einheimischen Partner aufbauen durften. Das brauchen wir insbesondere bei der Batterieproduktion.
Andi EE meint
@MK2
„Den Vorschlag begrüße ich sehr, auch weil durch eine Vermeidung von unnötigen Transporten CO2-Emissionen vermieden werden.“
Das sicher nicht, der Rohstoff der hier nicht vorhanden ist (heisst es ja immer 😄), muss ja auch hierher gekarrt werden. In der Regel ist der schwerer, da es noch Abfall in der Produktion gibt. Wenn der Rohstoff in China vorhanden ist, macht eine Produktion in DE aus CO2-Sicht, keinerlei Sinn. Das Märchen wird immer rauf und runter gebetet.
Was noch viel schlimmer ist, wenn die europäischen Hersteller noch fürs Verbrenner herstellen mit CO2-Gutschriften belohnt werden. Das muss man sich mal geben, absurder geht’s wirklich nicht mehr.
Der Rest ist die Logik der Trump-Regierung, die hier auch salonfähig wird. Wer hier verkaufen will, muss hier produzieren. Die Arbeitsbedingungen und Löhne sind derart unterschiedlich, dass es zwangsläufig zu einer extremen Schieflage in der Handelsbilanz und Beschäftigung in der Bevölkerung führen muss. Dieses ganz einfach Prinzip ist simpel und eines sicher nicht … unfair.
Die Robotik mit KI wird diese Nachteile wieder umkehren, aber bis das eintritt, hat der Westen strukturelle Nachteile die man gegenüberz.B. China nicht wettmachen kann.
Mäx meint
„Wenn ein Hersteller diese Kriterien für einen großen Teil seiner Flotte erfüllt, solle ein solcher CO₂-Bonus für alle seine Elektrofahrzeuge anerkannt werden.“
Ach schön, kleiner Finger, ganzen Arm und so.
Was ist denn „großer Teil“, 50%?
Gleichzeitig wird übrigens auch schon gegen das Automotive Package in seiner jetzigen Fassung lobbyiert, genauer gesagt gegen die Quoten in den Flotten.
Da wird schon wieder von einem defacto Verbrenner Verbot 2030 gesprochen, obwohl die Quote für Neuzulassungen 77% beträgt…