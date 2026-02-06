Nio hat im Q4/2025 erstmals operativen Gewinn erzielt

Nio hat erstmals seit seiner Gründung im Jahr 2014 einen operativen Gewinn auf Quartalsebene erzielt. Nach einer vorläufigen Auswertung des ungeprüften Konzernabschlusses rechnet der chinesische Elektroautobauer für das vierte Quartal 2025 mit einem bereinigten operativen Gewinn zwischen circa 700 Millionen Yuan (ca. 85 Mio. Euro ) und 1,2 Milliarden Yuan (ca. 147 Mio. Euro). Im Vorjahresquartal gab es noch einen bereinigten operativen Verlust von etwa 677 Millionen Euro.

Der erstmalige Quartalsgewinn geht unter anderem auf den deutlich gestiegenen Absatz zurück: Im Q4 2025 hat Nio 124.807 Elektroautos ausgeliefert, ein Plus von 71,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Neben der Kernmarke mit Fokus auf den Premiummarkt generiert das Unternehmen inzwischen auch Wachstum mit den beiden neuen Marken mit Fokus auf Familien und Kleinwagen Onvo und Firefly. 38 Prozent aller im gesamten letzten Jahr ausgelieferten 326.028 Elektroautos von Nio sind im vierten Quartal auf die Straße gekommen.

Nio gibt an, dass der erstmalige operative Gewinn auf das anhaltende Wachstum des Absatzvolumens im vierten Quartal 2025, die Optimierung der Fahrzeugmarge durch einen günstigen Produktmix sowie die laufenden umfassenden Kostensenkungsbemühungen und die kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz zurückgehe.

Nio hat auch schon die Auslieferungen für Januar 2026 veröffentlicht: 27.182 Elektroautos stellen ein Plus von 96,1 Prozent gegenüber Januar 2025 dar. Darunter waren 20.894 Fahrzeuge von Nio, 3481 von Onvo und 2807 von Firefly. Seit seiner Gründung hat Nio damit 1.024.774 Fahrzeuge ausgeliefert.