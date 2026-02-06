Solaris modernisiert ältere Elektrobusse per Batterietausch

Der Omnibus­hersteller Solaris erweitert sein Angebot um den Service „Zero-Emission Vehicle Retrofit“, mit dem Betreiber ältere Elektrobus-Generationen technologisch auf den aktuellen Stand bringen und ihre Einsatzdauer verlängern können. Ziel ist es laut dem polnischen Unternehmen, bestehende Flotten wirtschaftlich weiterzunutzen und zugleich von Fortschritten bei Effizienz, Leistung und Haltbarkeit zu profitieren.

Hintergrund sei der rasche Wandel im urbanen Verkehr. In kurzer Zeit würden Dieselbusse durch Elektrofahrzeuge ersetzt, begleitet von neuer Ladeinfrastruktur und digitalen Flottenlösungen. Diese schnelle Entwicklung führe dazu, dass einzelne Technologien noch während der regulären Nutzungsdauer von Fahrzeugen veralten. Mit dem Retrofit wolle man dieser Dynamik begegnen, erklärt Solaris.

Im Zentrum des neuen Angebots steht zunächst der Austausch von Batterien. Die Modernisierung der Energiespeichersysteme soll Effizienz und Lebensdauer verbessern und den Einsatz aktueller Batterietechnologien ermöglichen. Perspektivisch umfasst der Service auch weitere Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs.

Solaris verweist auf seine langjährige Erfahrung in der Elektromobilität. Seit 2011 produziert das Unternehmen Elektrobusse, von denen heute mehrere Tausend in Europa im Einsatz sind. Einige Fahrzeuge fahren seit über zehn Jahren und haben fast eine Million Kilometer zurückgelegt. Der Retrofit erfolgt nach Ablauf der Garantie und soll die Rendite der Investitionen in E-Mobilität erhöhen.

Der Service ist als Komplettlösung angelegt: Er reicht von der Analyse des Einzelfalls und der technischen Dokumentation über den Ausbau und die Entsorgung der alten Batterien bis zur Installation neuer Systeme. Unterstützt wird das Angebot durch zusätzliche Maßnahmen wie den Austausch elektrischer Komponenten, die Nachrüstung oder Aktualisierung des Batteriethermomanagementsystems, Updates des Batteriemanagementsystems sowie die Sicherstellung der Kompatibilität mit bestehender Ladeinfrastruktur. Der Service gilt nicht nur für Batteriebusse, sondern auch für Oberleitungsbusse mit Batterien und IMC-Systemen. Künftig sollen zudem Wasserstoffbusse einbezogen werden.

Die Auswahl der Batterien erfolgt kundenspezifisch. Solaris bietet Lösungen auf Basis von LFP-, NMC- oder LTO-Technologien an. In die Auslegung fließen den Angaben nach diverse Faktoren ein, darunter erwartete Lebensdauer, Lade- und Einsatzprofile, täglicher Energiebedarf und Kosten. Solaris sieht sich aufgrund von insgesamt 6300 verkauften Elektro-, Wasserstoff- und Oberleitungsbussen in Europa gut aufgestellt, um das Retrofit-Angebot europaweit auszurollen.

„Die Umrüstung auf emissionsfreie Fahrzeuge ist ein Service, der auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist und es Betreibern von Solaris-Bussen ermöglicht, in jeder Phase des Lebenszyklus ihrer Fahrzeuge maximale Vorteile zu erzielen. Unsere After-Sales-Abteilung reagiert gemeinsam mit dem Battery Hub auf die wachsenden Erwartungen des Marktes und bietet eine einsatzbereite Lösung für Nutzer von Batteriebussen, die alle Schritte des Prozesses bis zur Entsorgung der alten Batterien übernimmt“, sagt Marco Franza, Chief Services Officer bei Solaris Bus & Coach.