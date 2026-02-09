VDA und Sixt kritisieren EU-Vorgaben für gewerbliche Flotten

Die europäische Automobilbranche zeigt sich zunehmend besorgt über die geplanten Änderungen im Rahmen des EU-„Automobilpakets“. Besonders die neuen Regelungen für gewerbliche Flotten sorgen für Widerstand bei großen Unternehmen wie Sixt und dem Verband der Automobilindustrie (VDA). In ihren Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium, die der Automobilwoche vorliegen, bringen die beiden Akteure ihre Kritik zum Ausdruck und sprechen sich gegen die geplanten Vorschriften aus.

Kernpunkt ihrer Ablehnung ist die geplante Quotenregelung für gewerblich registrierte Fahrzeuge, die künftig zu einem erheblichen Teil emissionsfreie Autos umfassen müssen. Laut der EU-Kommission sollen die Unternehmen bis 2030 ihre Flotten zu 83 Prozent aus sogenannten Zero- oder Low-Emission Vehicles (ZEV und LEV) bestehen lassen. Dies würde de facto ein Verbrenner-Verbot für große Flotten bis 2030 bedeuten. Autovermieter Sixt spricht von einer „Vorziehung und Verschärfung des Verbrennerverbots“ und sieht das als eine „plötzlich“ weitreichende Maßnahme an, die „fünf Jahre oder sogar mehr“ vorgezogen wird.

Nach bisherigem Stand sollen ab dem Jahr 2035 nur noch Pkw in der EU neu zugelassen werden, die keine Auspuffemissionen haben. Das wird von einigen als „Verbrenner-Verbot“ oder „Verbrenner-Aus“ bezeichnet, da in der Praxis der Umstieg auf Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge nötig wäre. Die EU-Kommission hat allerdings 2 Jahr erklärt, die Vorgaben aufweichen zu wollen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) kritisiert ebenfalls die weiter von der EU angestrebte Regelung für gewerbliche Flotten und sieht diese als unrealistisch an. Neben großen Unternehmensflotten wären auch Leasing- und Mietwagenflotten betroffen, wodurch die Quotenregelung auf einen Großteil der Fahrzeugflotte in der EU ausgeweitet würde. Der VDA warnt vor einer massiven Verbreitung dieser Vorgaben, die seiner Einschätzung nach nicht nur rund 60 Prozent, sondern vielmehr einen erheblichen Anteil der Neuwagenflotte betreffen würden.

„De facto eine Elektroquote von 83 Prozent“

Ein weiteres Problem ist die Unklarheit bei der Umsetzung der Anforderungen. Die EU sieht eine Kombination aus Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden vor, um die Quoten zu erfüllen. Allerdings gibt es nur wenige Modelle von Plug-in-Hybriden, die den strengen CO₂-Vorgaben der EU entsprechen. Die von Sixt und dem VDA berechneten Zahlen deuten darauf hin, dass diese Quoten in der Praxis einer Elektroquote von 83 Prozent gleichkämen, was die Flexibilität und den Spielraum für die Unternehmen erheblich einschränken würde.

Sixt befürchtet zudem, dass die geplante Regelung zu einer drastischen Erhöhung der Mietpreise führen könnte, da die höheren Produktionskosten für emissionsfreie Fahrzeuge auf die Endkunden umgelegt werden würden. Eine zusätzliche Herausforderung stellt der Mangel an Infrastruktur dar, insbesondere an Schnellladestationen. Diese sind für Mietwagenunternehmen von entscheidender Bedeutung, da Flughäfen, an denen etwa 50 Prozent des Geschäfts abgewickelt werden, oft unzureichend ausgestattet sind.