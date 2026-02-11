Batteriediagnostik-Experte Aviloo erhält 30-Millionen-Euro-Investment

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich das österreichische Unternehmen Aviloo eigenen Angaben nach zum Weltmarktführer im Bereich der unabhängigen Batteriediagnostik für gebrauchte Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge entwickelt. Mit einem 30-Millionen-Euro-Investment zählt die deutsche Investment-Gruppe Armira Growth neben der Invest AG und Raiffeisen KMU Invest nun zu den wichtigsten Investoren des Scale-ups.

Die Investition unterstreiche das große Vertrauen in das skalierbare Geschäftsmodell, die technologische Führungsrolle sowie das langfristige Wertschöpfungspotenzial im wachsenden Markt für Elektromobilität“, so Aviloo. „Die gestärkte Gesellschafterstruktur bietet eine solide Kapitalgrundlage, um das weitere Wachstum von Aviloo zu unterstützen und das Unternehmen als wegweisenden Marktführer im Bereich der Batteriediagnostik für Elektrofahrzeuge weiter zu etablieren.“

Die angebotene Lösung liefere eine objektive und herstellerunabhängige Bewertung des Batteriezustands – „und geht mit präzisen Berechnungen deutlich über einfache Fahrzeugdaten-Auslesungen hinaus“, heißt es. „Die Anwendung ist unkompliziert, liefert Ergebnisse innerhalb von drei Minuten und ist mit über 96 % aller Elektrofahrzeuge kompatibel. Durch die transparente Darstellung des Batteriezustands schafft Aviloo Vertrauen für Käufer und Verkäufer und adressiert einen der entscheidendsten Werttreiber im Remarketing von Elektrofahrzeugen.“

Die Diagnosetechnologie des Unternehmens kombiniert eigens entwickelte Hardware, Software und datengestützte Analytik, die eine verlässliche und objektive Beurteilung des Batteriezustands ermöglichen soll. Ein wesentlicher Differenzierungsfaktor ist Aviloo zufolge sein kontinuierlich wachsender Batterie-Datensatz, der auf mehr als 550.000 bislang durchgeführten Tests basiere und die reale Batterieperformance über verschiedene Fahrzeugmodelle, Nutzungsmuster und Lebenszyklusphasen hinweg abbilde.

Die Lösungen von Aviloo werden den Angaben nach von einer wachsenden Kundenbasis mit mehr als 750 Kunden in über 30 Ländern genutzt – darunter Händlernetzwerke von Autoherstellern, Leasing- und Flottenbetreiber, Prüfgesellschaften und KFZ-Dienstleister. Unter anderem Autobauer wie Hyundai und Mercedes-Benz hätten Aviloo-Diagnosen in ihre Händlerökosysteme integriert.

Aviloo ist in Europa, Asien, Australien und den USA tätig und will seine internationale Präsenz weiter ausbauen. „Die nun vorgenommene Investition wird die Produktentwicklung und die internationale Expansion des Batteriediagnostik-Anbieters weiter beschleunigen – mit besonderem Fokus auf die Vereinigten Staaten und Asien“, erklärt das niederösterreichische Unternehmen. „Sie unterstützt die Entwicklung neuer Produkte und bedeutender strategischer Partnerschaften, wobei mehrere Markteinführungen im Laufe des Jahres 2026 geplant sind. Mit diesen Initiativen möchte Aviloo seine technologische Führungsposition weiter stärken und unabhängige Batteriediagnostik weltweit als Industriestandard etablieren.“