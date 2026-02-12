VW überholte 2025 Tesla als Europas führenden Elektroauto-Verkäufer

Volkswagen hat Tesla 2025 bei den Verkäufen von rein elektrischen Autos in Europa überholt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Marktanalytsen von Jato Dynamics.
Demnach ist der Absatz von Elektroautos der Marke VW in Europa im vergangenen Jahr gegenüber 2024 um 56 Prozent gestiegen. Das ist vor allem auf die Beliebtheit des als Limousine und Kombi erhältlichen Obere-Mittelklasse-Modells ID.7 zurückzuführen.
Die Zulassungen von E-Autos des ehemaligen Branchenkönigs Tesla gingen hingegen im gleichen Zeitraum um 27 Prozent zurück. Laut den Daten von Jato verkaufte Volkswagen im vergangenen Jahr 274.278 Vollstromer in Europa, während der Konkurrent aus den USA 236.357 Fahrzeuge absetzte.
Für den nachlassenden Absatz von Tesla gibt es mehrere Gründe. Die kleine, in die Jahre gekommene Modellpalette sieht sich in Europa zunehmender Konkurrenz sowohl durch traditionelle europäische Autohersteller als auch durch eine wachsende Zahl chinesischer Konkurrenten gegenüber. Zudem schreckt wohl das kontroverse politische Engagement von CEO Elon Musk auch in Europa viele Autokäufer ab.
Elektroautos haben Jato zufolge in Europa im Jahr 2025 einen „bedeutenden Schritt nach vorne” gemacht, wobei die Zulassungen von vollelektrischen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent gestiegen seien. Insgesamt stiegen die Kfz-Zulassungen laut den Analysen 2025 um nur 2,3 Prozent. Jato beruft sich auf Daten aus 28 europäischen Ländern, darunter auch Nicht-EU-Mitglieder wie Norwegen, die Schweiz und Großbritannien, jedoch ohne Bulgarien und Malta.
Auch weltweit ist Tesla nicht mehr der führende Hersteller von Elektroautos: Das auf Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge spezialisierte chinesische Unternehmen BYD hat Tesla im letzten Jahr überholt. BYD lieferte 2,26 Millionen Elektroautos aus, was einen Anstieg von knapp 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Tesla hingegen brachte etwa 1,64 Millionen Fahrzeuge auf die Straße, ein Rückgang von 8,4 Prozent gegenüber 2024,
Kommentare
MrBlueEyes meint
Bis 2030 gilt das auch in Bezug auf Tesla global 👍🏻
Miro meint
Naja…dafür brauchten sie auch ne menge mehr Modelle…
M. meint
Aber deswegen haben die diese Modelle doch. ;-)
MrBlueEyes meint
Stell dir vor, genau das ist die Strategie… du bist da was ganz Großem auf der Spur… :)
Andi EE meint
Sind ja praktisch gleichauf, in der Presse ist bei Tesla immer vom Weltuntergang die Rede. 🥳 Mehr Propaganda geht echt nicht. Ich frag mich immer, sind das alles gekaufte / PR-Artikel von anderen Herstellern die die gleiche Anzahl verkaufter BEVs, einmal verteufeln und auf der anderen Seite in tausenden Artikeln schönschafeln.
Wie das in der Retrospektive dann mal betrachtet wird, bin ich gespannt. Es gab ja schon einige Branchen (marktbeherrschende Konzerne) die über Jahrzehnte Kampagnen mit viel Geld gegen offensichtliche medizinische Tatsachen, Sicherheitsfeatures, Umweltbenefits, allgemein gegen Disruption … geführt haben.
Thorsten 0711 meint
Mit einem erwarteten KGV für 2026 von teils über 120 ist Tesla im Vergleich zu Toyota (KGV ~9) oder Tech-Riesen wie Apple (KGV ~36) einfach extrem teuer bzw. sehr hoch bewertet.
Und du brauchst jetzt keinen Roman zu FSD, KI, Robotaxis und Optimus schreiben. Das wissen wir alle. Die Verkaufszahlen spiegeln den Aktienkurs nicht wider und genau darum geht es im Artikel. Die Frage ob diese Wette auf Tesla aufgehen wird werden wir in der Zukunft erfahren.
hu.ms meint
Da schliesse ich mich an.
Allerdings kaufe ich schon seit 2020 meist zu den Q-ergebnissen für ein paar tage tesla-hebelputs. Leider war ich beim letzten kursrückgang von 450 auf 400 $ nicht dabei. Dann eben ende märz.
Andi EE meint
Hey @hu.ms,
hast du gehört, dass Waymo seine Robotaxis mit Operatoren aus den Philippinen betreiben. 😄😄😄 Ehrlich, schiefer geht’s nimmer. Wenn die so autonom sind, zu was bitte muss man das in ein Billiglohnland weit entfernt, auslagern. Ist das peinlich.
M. meint
16% Rückstand ist nicht gleichauf.
Vor allen nicht, wenn man im Jahr davor noch (geschätzt) 60% vorne lag.
Und es hier gar nicht um den VW Konzern geht, also nicht um Audi, Seat/Cupra und Skoda.
Aber warten wir mal 2026 ab. Vielleicht ist es dann schon deutlich genug, dass statt von „gleichauf“ wieder von dem dummen, patriotisch verblendeten Volk die Rede ist, dass „wahre Effizienz und überlegene Technik“ einfach nicht zu schätzen weiß.
😉
hu.ms meint
2026 wird tesla bei BEV von BYD überholt… :-))
Andi EE meint
Das ist ja nur Europa, weltweit vorne ist euer Verein natürlich nirgends außer beim Verbrenner / in Klima- und Umweltbelastung, dort habt ihr die Krone, bravo. 😄
Weltweit seid ihr in der Elektromobilität im Vergleich zu Tesla ein Zwerg. 🥳 Um das geht’s bei euch nie, man verkleinert die Nische soweit, bis man vorne liegt. 😄
hu.ms meint
Und wieder mal falsch Andi: die meisten autos verkauft toyota !
Und wenn tesla in USA verbrenner/hybride anbieten würde, würden sie dort ein mehrfaches als jetzt verkaufen…
M. meint
Ja, weltweit dauert es bei den BEV noch, das stimmt.
Aber mach‘ doch mal ein einfaches Excel- Diagramm mit den BEV-Verkäufen dieser beiden Konzerne und lege für jeden eine Trendlinie rein.
Du kannst BYD dazunehmen oder weglassen, wie du magst.
Aber die ersten 2 Trendlinien, die kommentierst du hier vielleicht mal, wenn du dich traust.
Andi EE meint
In Klima- Umweltbelastung nicht in absoluten Verkaufszahlen 😉
M. meint
Dann müssen wir vielleicht mal noch die ganzen Rechnerfarmen für Ki einrechnen, die ganzen Raketen, tausende von Wegwerfsatelliten, die beim Absturz den Flugverkehr gefährden, und natürlich Umweltverstöße, die es bei Tesla auch gibt… aber Andi’s Welt ist dafür zu einfach.
Citystromerer meint
Hallo, kann das bitte mal präzisiert werden?
„VW überholte als …Elektroauto-Hersteller…“
„Volkswagen hat bei den Verkäufen … überholt.
VW oder Volkswagen?
Bei der europäischen Herstellung oder dem Verkauf in Europa?
Der Marke VW? Ich dachte immer, es ist der VW-Konzern mit der Marke Volkswagen.
hu.ms meint
Einfach den ganzen artikel lesen. Da steht:
„der Absatz von Elektroautos der Marke VW in Europa“