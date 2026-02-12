VW überholte 2025 Tesla als Europas führenden Elektroauto-Verkäufer

Volkswagen hat Tesla 2025 bei den Verkäufen von rein elektrischen Autos in Europa überholt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Marktanalytsen von Jato Dynamics.

Demnach ist der Absatz von Elektroautos der Marke VW in Europa im vergangenen Jahr gegenüber 2024 um 56 Prozent gestiegen. Das ist vor allem auf die Beliebtheit des als Limousine und Kombi erhältlichen Obere-Mittelklasse-Modells ID.7 zurückzuführen.

Die Zulassungen von E-Autos des ehemaligen Branchenkönigs Tesla gingen hingegen im gleichen Zeitraum um 27 Prozent zurück. Laut den Daten von Jato verkaufte Volkswagen im vergangenen Jahr 274.278 Vollstromer in Europa, während der Konkurrent aus den USA 236.357 Fahrzeuge absetzte.

Für den nachlassenden Absatz von Tesla gibt es mehrere Gründe. Die kleine, in die Jahre gekommene Modellpalette sieht sich in Europa zunehmender Konkurrenz sowohl durch traditionelle europäische Autohersteller als auch durch eine wachsende Zahl chinesischer Konkurrenten gegenüber. Zudem schreckt wohl das kontroverse politische Engagement von CEO Elon Musk auch in Europa viele Autokäufer ab.

Elektroautos haben Jato zufolge in Europa im Jahr 2025 einen „bedeutenden Schritt nach vorne” gemacht, wobei die Zulassungen von vollelektrischen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent gestiegen seien. Insgesamt stiegen die Kfz-Zulassungen laut den Analysen 2025 um nur 2,3 Prozent. Jato beruft sich auf Daten aus 28 europäischen Ländern, darunter auch Nicht-EU-Mitglieder wie Norwegen, die Schweiz und Großbritannien, jedoch ohne Bulgarien und Malta.

Auch weltweit ist Tesla nicht mehr der führende Hersteller von Elektroautos: Das auf Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge spezialisierte chinesische Unternehmen BYD hat Tesla im letzten Jahr überholt. BYD lieferte 2,26 Millionen Elektroautos aus, was einen Anstieg von knapp 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Tesla hingegen brachte etwa 1,64 Millionen Fahrzeuge auf die Straße, ein Rückgang von 8,4 Prozent gegenüber 2024,