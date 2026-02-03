Neuer Porsche Cayenne Electric nahtlos in bestehende Produktion integriert

Mitte November 2025 feierte der neue Porsche Cayenne Electric Weltpremiere. Auch die Produktion in Bratislava ist bereits gestartet, auf einer Linie mit der noch angebotenen vorherigen Generation mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieb. Diese flexible Produktion ermögliche es, schnell auf Veränderungen der Nachfrage zu reagieren, erklärt der Hersteller.

Um die eigene Batteriekompetenz gezielt weiter auszubauen, setze man beim Cayenne Electric zudem auf komplett in Eigenregie entwickelte Batteriemodule. Diese würden im Porsche Smart Battery Shop in Horná Streda gefertigt, rund 100 Kilometer nordöstlich von Bratislava gelegen.

Das Topmodell Cayenne Turbo ist mit bis zu 850 kW (1156 PS) Leistung das stärkste Serienmodell der Marke aller Zeiten. Die neue Generation soll auch mit der bis dato größten Bildschirm-Fläche eines Porsche und einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit des Porsche-Communication-Management (PCM) punkten. Außerdem lässt sich der Cayenne laut Porsche noch nie so umfassend individualisieren. Auch bei der Produktion gehe das Unternehmen neue Wege.

„Mit dem Cayenne Electric übertragen wir die DNA von Porsche konsequent in die Zukunft – mit Batteriemodulen aus eigener Entwicklung, maximaler Fertigungsqualität und einer Produktionslinie, die Verbrenner, Hybrid und Elektro nahtlos vereint“, sagt Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik der Porsche AG. „So gewinnen wir die notwendige Flexibilität, um weltweit in jedem Markt höchste Qualität, modernste Technologie und individuelle Kundenansprüche zuverlässig zu bedienen.

Gemeinsam mit der Porsche Werkzeugbau GmbH hat Porsche in Horná Streda den Porsche Smart Battery Shop aufgebaut – „einen hochmodernen Produktionsstandort“ für die nächste Generation von Batteriemodulen. Die enge Verzahnung mit dem Porsche-Werkzeugbau sei dabei zentral, Kompetenzen aus der Prototypenfertigung konnten in die Serienproduktion übertragen werden. In einem präzise gesteuerten Prozess aus Zellvorbereitung, Stapelbildung, Laserschweißen, Verschäumen, Kühlplattenintegration und End-of-Line-Prüfungen entstünden die Module unter vollständiger Qualitätsüberwachung.

„Schlüsseltechnologie, die unsere Zukunft maßgeblich prägt“

„Mit dem Smart Battery Shop bündeln wir jahrzehntelange Industrialisierungserfahrung mit modernster Batterietechnologie – von der Zellbearbeitung bis hin zur vollautomatisierten End-of-Line-Prüfung. Diese durchgängige Fertigungstiefe verschafft Porsche die Kontrolle über Qualität, Präzision und Skalierbarkeit einer Schlüsseltechnologie, die unsere Zukunft maßgeblich prägt“, so Markus Kreutel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Werkzeugbau GmbH.

Mit 113 kWh Brutto-Energieinhalt, hoher Energiedichte und großen Pouch-Zellen ermögliche die funktionsintegrierte Hochvolt-Batterie des potenten Elektro-Cayenne Reichweiten von über 600 Kilometern nach WLTP-Norm und unterstütze das 800-Volt-Schnellladen. Porsche hebt die doppelseitige Kühlung als Weltneuheit hervor: „Zwei Kühlplatten kühlen oder erwärmen die Hochvolt-Batterie bedarfsgerecht von oben und unten. Damit lässt sich das optimale Temperaturfenster effektiver erreichen.“

Für die Produktion des großen Elektro-SUV wurde der Mehrmarken-Standort des Volkswagen-Konzerns im Stadtteil Devínska Nová Ves erweitert. Herzstück der Umbaumaßnahmen ist eine neue Plattformhalle. Sie ist die Geburtsstätte jedes Cayenne Electric: Hier wird das skateboardartige Chassis aufgebaut und in den nächsten Schritten um Seitenwände, Dach, Türen, Fronthaube und Heckklappe ergänzt. Diese Karosserieanbauteile kommen aus dem Presswerk. Mit einer fast vollautomatisierten Pressenlinie sei es eines der modernsten Presswerke Europas, erklärt Porsche.

Um eine nahtlose Zusammenarbeit sicherzustellen, sei eine kleine Gruppe von Mitarbeitern der Porsche AG dauerhaft im Werk Bratislava präsent. „Sie greifen aktuelle Herausforderungen direkt auf, bringen sie in die Porsche-Organisation ein und sorgen so für einen schnellen Austausch im dynamischen Umfeld eines Neufahrzeuganlaufs“, heißt es. Porsche spricht dabei von einem sogenannten Residenten-Modell.