IG Metall kämpft um Zukunft von ACC-Batteriezellenwerk in Kaiserslautern

Das europäische Gemeinschaftsunternehmen für Elektroauto-Akkus ACC (Automotive Cells Company) hat die Pläne für den Bau von Großfabriken in Deutschland und Italien diesen Monat offiziell aufgegeben. Die IG Metall will dafür kämpfen, dass zumindest das Werk in Kaiserslautern doch noch errichtet wird.

„Es gibt bundesweit keinen besseren Standort, wenn man Batteriezellenproduktion wirklich will“, sagte der Vorsitzende des Gewerkschaftsbezirks Mitte, Jörg Köhlinger, laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es gebe einen voll erschlossenen Standort, Förderzusagen und eine qualifizierte Belegschaft mit einem ausverhandelten Tarifvertrag.

Neben Hauptinvestor Stellantis sind an ACC auch Mercedes-Benz und TotalEnergies über die Tochter Saft beteiligt. In der Pfalz sollten mit dem angekündigten Akku-Werk auf dem früheren Opel-Gelände rund 2000 neue Jobs entstehen. Das vorgesehene Grundstück dürfe auf keinen Fall weiterverkauft werden, forderte Köhlinger. Die Gewerkschaft wolle Gespräche mit der Politik sowie den Anteilseignern von ACC suchen. Es gehe darum, eine „Koalition der Willigen und Fähigen“ zu schmieden.

ACC hat die Investitionen für Kaiserslautern und ein weiteres Werk in Italien vor wenigen Tagen gestoppt, weil man die Wirtschaftlichkeit der Standorte nicht mehr gegeben sieht. Die IG Metall verweist hingegen auf die Notwendigkeit von widerstandsfähigen Lieferketten und warnt vor drohender Abhängigkeit von externen Zulieferern.

Hintergrund der Entscheidung ist die gedämpfte Nachfrage nach Elektroautos in Europa. Eigentlich wollte ACC auf dem Kontinent drei Fabriken hochziehen. Das erste Werk des Joint Ventures ist in Frankreich entstanden und produziert bereits. Die Erweiterungspläne für Deutschland und Italien waren angesichts der Marktlage bereits im vergangenen Jahr auf Eis gelegt worden.