So stark profitieren verschiedene Berufe von der neuen E-Auto-Förderung

Das Portal LeasingMarkt zeigt in einer aktuellen Auswertung, wie die neue Elektroauto-Kaufprämie typische Gehälter verschiedener Berufsgruppen entlasten kann und so die Anschaffung eines Stromers realistischer macht. Die Ergebnisse sind Teil einer Untersuchung dazu, wie viele Monatsgehälter Menschen in Deutschland für verschiedene Neuwagenmodelle aufbringen müssten.

Bisher können viele Privathaushalte sich E-Mobilität kaum leisten. Ein Beispiel der Analyse: Bisher müssen Angestellte im Verkauf, der Logistik oder Pflegeassistenz zwischen 18 und 21 volle Netto-Monatsgehälter für den Kauf beliebter E-Automodelle wie Tesla Model Y oder dem BYD Seal U investieren.

Um den Effekt der Förderung auf mittlere Einkommen modellhaft zu berechnen, wurden 13 der in Deutschland häufigsten Berufe betrachtet. Für die Berechnung wurde ein standardisierter Musterhaushalt zugrunde gelegt: eine alleinstehende Person (Geburtsjahr 1990, kinderlos, Steuerklasse I). Auf Basis des durchschnittlichen Bruttojahreseinkommens der jeweiligen Berufe wurde das zu versteuernde Einkommen berechnet. Ein Haushalt ohne Kinder kann bis zu 5000 Euro Förderung erhalten. Die Zahlen zeigen: Für die Mittelschicht kann die Förderung eine spürbare Entlastung beim Fahrzeugkauf bedeuten.

Neue E-Kleinwagen fördern breite Verfügbarkeit

Die E-Auto-Prämie macht den Kauf eines Stromers für viele Haushalte attraktiver. Gleichzeitig bleiben die hohen Einstiegspreise von E-Autos ein zentrales Hindernis. Eine Umfrage zeigt, dass rund jeder zweite Deutsche weniger als 30.000 Euro für einen Stromer ausgeben möchte. Gerade deshalb sind niedrige Neuwagenpreise in diesem Segment besonders entscheidend für die Zugänglichkeit der Verkehrswende.

Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2025 präsentierten mehrere Hersteller neue Elektrofahrzeuge im Kleinwagensegment, darunter der Renault Twingo Electric und der VW ID.Polo. Mit Neupreisen zwischen 20.000 und 25.000 Euro sind diese Elektroautos rund 50 Prozent günstiger als bisherige Modelle etwa von BYD oder Tesla. Kombiniert mit der neuen Kaufprämie bietet dies vielen Berufstätigen eine Chance, auf ein Elektroauto umzusteigen.

Mit Förderung weniger Monatsgehälter bis zum Elektroauto

Die Studie von LeasingMarkt analysiert, wie viele Netto-Monatsgehälter unterschiedliche Berufsgruppen in Deutschland aufbringen müssen, um ein bestimmtes Elektroauto als Neuwagen zu finanzieren. Als Referenzmodell dient unter anderem der neue Renault Twingo Electric mit einem Einstiegspreis von 20.000 Euro. An diesem Beispiel wird deutlich, welche Bedeutung bezahlbare Kleinwagen für die Verbreitung der Elektromobilität haben.

Wie stark sich der Preis auf die individuelle Sparleistung auswirkt, zeigt das Beispiel einer alleinstehenden Verkäuferin mit einem durchschnittlichen monatlichen Nettogehalt von 1.973 Euro: Ohne Förderung entspricht der Fahrzeugpreis 10,1 Netto-Monatsgehältern. Mit der neuen Kaufprämie würde sich die notwendige Sparzeit rechnerisch auf 7,6 Monate reduzieren. Die staatliche Unterstützung könnte damit den Weg zum eigenen E-Auto in diesem Beispiel um rund zweieinhalb Monatsgehälter verkürzen.