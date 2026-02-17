Hyundai erreicht 20 Millionen Kilometer mit Wasserstoff-Elektro-Lkw in Europa

Hyundai meldet einen Meilenstein für seine wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeugflotte in Europa: Die Lkw vom Typ Xcient Fuel Cell Class 8 haben dort insgesamt 20 Millionen Kilometer zurückgelegt. Die Strecke wurde innerhalb von fünf Jahren mit 165 Fahrzeugen in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Österreich erreicht. Damit unterstreiche man das Potenzial von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV), Verbrennungsmotoren im gewerblichen Transport zu ersetzen, so die Südkoreaner.

Chul Youn Park, Leiter der Global Commercial Vehicle and Light Commercial Vehicle Business Division: „Hyundai Motor reduziert die CO2-Emissionen am Auspuff, indem wir mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Lkw in verschiedenen Bereichen wie Logistik, Distribution und urbanen öffentlichen Einsätzen einzuführen.“ Ausgehend von den ersten Einsätzen in der Schweiz habe man die Präsenz in mehreren europäischen Regionen ausgebaut und zugleich sichtbare Fortschritte in Nordamerika erzielt.

Die Einführung der Xcient Fuel Cell begann im Oktober 2020 in der Schweiz. Bis Juni 2024 erreichten die Fahrzeuge dort laut dem Hersteller eine kumulierte Fahrleistung von 10 Millionen Kilometern. Die erbrachte Leistung habe die Expansion in weitere Regionen sowie zusätzliche Einsatzbereiche ermöglicht, darunter die Lebensmittel- und Getränkelogistik, die Belieferung von Supermärkten und spezialisierte Fahrzeugtypen wie Müll- und Kranfahrzeuge.

In der Schweiz kommen die Lkw unter anderem in der Logistik für Lebensmittel, Getränke und Bekleidung zum Einsatz. In Deutschland bedienen sie Supermarktketten, Textilunternehmen und große Flottenbetreiber. Frankreich nutzt die Fahrzeuge für große Einzelhandelsketten sowie als Müll- und Kranfahrzeuge mit elektrischem Nebenabtrieb. In den Niederlanden wurde ein Planen-Lkw an einen Baustoffhändler geliefert, in Österreich ein Kühlfahrzeug in die Abläufe einer Supermarktkette integriert.

Hyundai betont die Weiterentwicklung der Technologie: 2025 stellte das Unternehmen eine neue Version des Xcient Fuel Cell vor, die über ein verbessertes Wasserstoff-Brennstoffzellensystem verfügt. Das Fahrzeug wird seit 2021 unter verschiedenen Klima- und Einsatzbedingungen getestet, um Anforderungen wie Hafenverkehre und mittlere Transportdistanzen zu erfüllen.

Auch außerhalb Europas baut Hyundai seine Wasserstoffaktivitäten aus. In Nordamerika sind derzeit 63 Xcient Fuel Cell-Lkw im Einsatz. Seit ihrem regionalen Marktstart im Jahr 2023 haben sie dort zusammen rund 1,6 Millionen Kilometer zurückgelegt.

„Die bewährte Leistung der Xcient Fuel Cell-Lkw in verschiedenen Logistikumgebungen demonstriert ihre praktische Einsatzfähigkeit und unterstreicht die Führungsrolle von Hyundai Motor bei der Förderung der globalen Umstellung auf Wasserstoffenergie“, so das Unternehmen.