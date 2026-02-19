Plug-in-Hybrid-Studie: Kraftstoffverbrauch deutlich höher als angegeben

Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) verbrauchen in der Praxis deutlich mehr Kraftstoff als in den offiziellen EU-Typgenehmigungen angegeben. Das ist das Ergebnis einer Analyse, an der unter anderem das Fraunhofer Institut in Karlsruhe beteiligt war. Für die Studie wurden die Daten von rund einer Million Fahrzeugen der Baujahre 2021 bis 2023 ausgewertet. Die Wissenschaftler ermittelten mit regelmäßig von den Fahrzeugen per Funk übermittelten Daten den realen Kraftstoffverbrauch auf der Straße.

Laut den offiziellen Angaben nach der europäischen Fahrnorm WLTP verbrauchen Fahrzeuge mit der Kombination aus Verbrennungsmotor, E-Maschine und extern aufladbarer Batterie häufig nur zwischen ein und zwei Litern. Doch der aktuellen Studie zufolge sind es bei den eine Million untersuchten Fahrzeugen im Durchschnitt fast sechs Liter Kraftstoff und damit 300 Prozent mehr als in den Herstellerangaben der EU-Typgenehmigung.

Bisher ging man davon aus, dass im „Elektro-Modus“ der Kraftstoffverbrauch sehr gering oder fast Null wäre. Das ist nicht so, haben die Wissenschaftler herausgefunden. Ihre Datenauswertung zeigt, dass die Teilzeitstromer schon im „überwiegend elektrischen“ Modus („Entlademodus“) durchschnittlich drei Liter Kraftstoff verbrauchen. Das sei ein „Schock“ für alle beteiligten Wissenschaftler gewesen, sagte Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) der Tagesschau.

Die Wissenschaftler vermuten, dass der Verbrennungsmotor dieser Fahrzeuge viel häufiger anspringt als bisher gedacht. Laut ihren Auswertungen zählen die deutschen Fahrzeuge zu den Modellen mit durchschnittlich höheren Verbräuchen – vor allem die von Porsche, die ganz am Ende der Tabelle liegen. Demnach verbrauchen Hybridfahrzeuge des Sportwagenbauers im „Entlademodus“ bereits rund sieben Liter Kraftstoff, im „Verbrennermodus“ noch deutlich mehr.

Porsche verwies in einer Anfrage des SWR auf die unterschiedlichen Nutzungsweisen, die den Verbrauch beeinflussen würden. Bei den Verbrauchsmessungen halte man sich an die gesetzlichen Vorgaben. Das Unternehmen erklärt: „Die Verbrauchsangaben unserer Fahrzeuge basieren auf den gesetzlich vorgeschriebenen EU‑Messverfahren, die europaweit einheitliche und vergleichbare Werte sicherstellen. Abweichungen zu individuellen Realverbräuchen können durch unterschiedliche Nutzungsprofile und Randbedingungen entstehen.“

Am niedrigsten waren die in der Studie (PDF) ermittelten Verbräuche bei Modellen von Kia, Toyota, Ford und Renault. Sie erreichten im „Entlademodus“ sehr niedrige Verbräuche, von zum Teil deutlich unter einem Liter Kraftstoff.

Angesichts der Ergebnisse ihrer Analyse fordern die Wissenschaftler eine Anpassung der EU-Regularien. Die Lücke zwischen theoretischem und tatsächlichem Kraftstoffverbrauch sei viel zu groß, man müsse sie durch strengere Vorgaben bei der Berechnung des Kraftstoffverbrauchs von Plug-in-Hybriden deutlich verkleinern.