Plug-in-Hybrid-Studie: Kraftstoffverbrauch deutlich höher als angegeben

Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) verbrauchen in der Praxis deutlich mehr Kraftstoff als in den offiziellen EU-Typgenehmigungen angegeben. Das ist das Ergebnis einer Analyse, an der unter anderem das Fraunhofer Institut in Karlsruhe beteiligt war. Für die Studie wurden die Daten von rund einer Million Fahrzeugen der Baujahre 2021 bis 2023 ausgewertet. Die Wissenschaftler ermittelten mit regelmäßig von den Fahrzeugen per Funk übermittelten Daten den realen Kraftstoffverbrauch auf der Straße.
Laut den offiziellen Angaben nach der europäischen Fahrnorm WLTP verbrauchen Fahrzeuge mit der Kombination aus Verbrennungsmotor, E-Maschine und extern aufladbarer Batterie häufig nur zwischen ein und zwei Litern. Doch der aktuellen Studie zufolge sind es bei den eine Million untersuchten Fahrzeugen im Durchschnitt fast sechs Liter Kraftstoff und damit 300 Prozent mehr als in den Herstellerangaben der EU-Typgenehmigung.
Bisher ging man davon aus, dass im „Elektro-Modus“ der Kraftstoffverbrauch sehr gering oder fast Null wäre. Das ist nicht so, haben die Wissenschaftler herausgefunden. Ihre Datenauswertung zeigt, dass die Teilzeitstromer schon im „überwiegend elektrischen“ Modus („Entlademodus“) durchschnittlich drei Liter Kraftstoff verbrauchen. Das sei ein „Schock“ für alle beteiligten Wissenschaftler gewesen, sagte Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) der Tagesschau.
Die Wissenschaftler vermuten, dass der Verbrennungsmotor dieser Fahrzeuge viel häufiger anspringt als bisher gedacht. Laut ihren Auswertungen zählen die deutschen Fahrzeuge zu den Modellen mit durchschnittlich höheren Verbräuchen – vor allem die von Porsche, die ganz am Ende der Tabelle liegen. Demnach verbrauchen Hybridfahrzeuge des Sportwagenbauers im „Entlademodus“ bereits rund sieben Liter Kraftstoff, im „Verbrennermodus“ noch deutlich mehr.
Porsche verwies in einer Anfrage des SWR auf die unterschiedlichen Nutzungsweisen, die den Verbrauch beeinflussen würden. Bei den Verbrauchsmessungen halte man sich an die gesetzlichen Vorgaben. Das Unternehmen erklärt: „Die Verbrauchsangaben unserer Fahrzeuge basieren auf den gesetzlich vorgeschriebenen EU‑Messverfahren, die europaweit einheitliche und vergleichbare Werte sicherstellen. Abweichungen zu individuellen Realverbräuchen können durch unterschiedliche Nutzungsprofile und Randbedingungen entstehen.“
Am niedrigsten waren die in der Studie (PDF) ermittelten Verbräuche bei Modellen von Kia, Toyota, Ford und Renault. Sie erreichten im „Entlademodus“ sehr niedrige Verbräuche, von zum Teil deutlich unter einem Liter Kraftstoff.
Angesichts der Ergebnisse ihrer Analyse fordern die Wissenschaftler eine Anpassung der EU-Regularien. Die Lücke zwischen theoretischem und tatsächlichem Kraftstoffverbrauch sei viel zu groß, man müsse sie durch strengere Vorgaben bei der Berechnung des Kraftstoffverbrauchs von Plug-in-Hybriden deutlich verkleinern.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Wer hätte das gedacht?
Warum macht man eigentlich nicht einmal eine sinnvolle Studie z.B. dazu, wie viele Dienstwagen steuerlich abgesetzt werden, obwohl sie die Richtlinie 50 % dienstliche Nutzung überhaupt nicht erfüllen – da könnte der Staat wahrscheinlich immens Steuergelder sparen, wenn man das mal ordentlich nachprüfen würde.
Wahrscheinlich ist da die Dunkelziffer ähnlich hoch, wie bei einer Studie, die lieber einmal herausfinden sollte, wie viele private Haushalte „schwarz“ putzen lassen.
Mark Müller meint
Zum gefühlt zehnten Mal die gleiche Meldung. Und immer wird damit argumentiert, dass empirische Werte aus der Praxis richtiger seien, als die Berechnungen der Behörden.
.
Dabei kommt diese unerfreuliche Realität nur darum zustande, weil man so dumm ist, durch Fördergelder zu bewirken, dass auch Anwender PHEV kaufen, die gar nicht beabsichtigen, elektrisch zu fahren. Wenn ein an sich aufwedigeres Fahrzeug mit Verbrenner und Batterie durch Fördergelder billiger wird als der reine Verbrenner, dann werden die PHEV eben einfach gekauft, weil sie billiger sind.
Ich gehe jede Wette ein, dass hier in der Schweiz, wo es keine Fördergelder gibt, die Zahlen viel besser sind. Alle PHEV-Besitzer die ich kenne, fahren fast ausschliesslich elektrisch, meist sogar mit PV-Strom. Nur so rechnet sich das teurere PHEV-Modell.
.
Man lerne: Fördergelder bewirken nebst den erwünschten Verhaltensänderungen oft auch unerwünschte Verzerrungen, wie im Fall der geförderten PHEV, die wegen der Dummheit der Politik zu Unrecht disqualifiziert werden.
Mäx meint
Also PHEV sind gut, aber nicht so gut dass sie gefördert gehören, weil dann sind sie schlecht.
Okay got it.
Bob meint
Die Publikation nimmt das politische Spiel vorweg, dass in den Monaten kommen wird. In der EU ist ab 2027 eine Anpassung der elektrischen Nutzungsfaktoren von PHEV für die Flottengrenzwerte geplant. Die Autohersteller werden versuchen diese Anpassung zu verhindern. Die Daten zeigen, dass auch nach der Anpassung die elektrische Nutzung für die Flottengrenzwerte immer noch höher liegt, das in der Praxis. Der Abstand wäre danach aber nur noch klein. Dies zeigt, dass die geplante Anpassung ab 2027 durchgezogen werden sollte, da sie die elektrische Nutzung adäquat repräsentiert.
Was man aber politisch diskutieren könnte, wären Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellern. Die Unterschiede sind extrem. Porsches PHEV nutzen nur zu 0,8% elektrische Energie zum Antrieb, während Toyotas PHEV 42,8% durch elektrische Energie angetrieben werden, nach der verlinkten Auswertung.
MrBlueEyes meint
Wenn man die Dinger zumeist nur als reinen Benziner fährt, ist das ja logisch…
Mich verwundert eher mehr die Verwunderung über diesen Umstand als der Umstand selbst…
Und wer als Dienstwagenfahrer noch zusätzlich eine Tankkarte hat, den interessiert das noch weniger (das Laden)…
Mäx meint
Ich kenne jemanden mit PHEV, 0,5% Versteuerung, Tankkarte und Laden auf Arbeit.
Der macht den Akku jeden Tag voll wenn er im Büro ist und nicht unterwegs.
Aber die Reichweite reicht gerade für den Heimweg; der Hinweg ins Büro ist immer mit leerer Batterie, weil er zuhause nicht lädt, weil er das noch nicht abrechnen kann oder darf oder wie auch immer…das weiß ich gerade nicht.
Und wenn er dann unterwegs zu Kunden ist, fährt er eben im Hybrid Modus und das Auto macht was es macht. Verbrauch um die 7l Super, auf dem Papier 1,xl.
Also obwohl der Akku jeden Tag vollgemacht wird, trotzdem 7l.
MK2 meint
Bis Ende 25 konnte der Arbeitgeber einfach und unbürokratisch das private Laden mit einer Pauschale entschädigen.
Das Finanzministerium fordert ab diesem Jahr eine eichrechtskonforme Messung des der an der heimischen Wallbox geladenen Strommenge. Die neuen Vorgaben wurden mit gerade mal 8 Wochen Vorlauf veröffentlicht.
Bei der Maximierung von Bürokratie und dem Verbot von pragmatischen Lösungen muss man sich nicht wundern, wenn die Plug-in-Hybride nicht geladen werden.
Justin Case meint
Das Regelwerk für die CO2-Berechnung von Plug-in-Hybriden war immer der Cheat-Code für die Fossilindustrie. Einer, den die Lobbyhörigen in verschiedenen Regierungen immer erhört haben. Eigentlich ein guter Fall für die DUH diesen Betrug gegen das dann eintretende Sperrfeuer aus dem Hause Springer gerichtlich zu Fall zu bringen.
Bob meint
Wobei die neuen EU-Verschärfungen seit 2025 die Berücksichtigung deutlich realistischer gemacht haben (ca. Halbierung der Lücke zwischen erhobenen Daten und WLTP).
Die oben verlinkte Auswertung zeigt auf Seite 36, dass die aktuell geplante weitere Verschärfung ab 2027 der realen elektrischen Nutzung recht nahe käme. Die Lobbyisten der Autokonzerne klopfen natürlich schon an.
brainDotExe meint
„Betrug“ selten so gelacht. Wo steht dass der WLTP den realistischen Fahrbetrieb wiederspiegelt?
Das ist ein Testzyklus für Vergleichbarkeit, nicht für realistische individuelle Ergebnisse.
Miro meint
und das kabel liegt noch in den originalfolie im auto bei rückgabe des firmenfahrzeugs.
Dagobert meint
Ein alter urbaner Mythos aus einer Zeit als Abrechnungsmodalitäten für das Laden zu Hause noch nicht geklärt waren und beim Arbeitgeber keine Ladesäulen vorhanden waren.
Wenn ich Ladevorgänge nicht abrechnen kann, packe ich das Ladekabel selbstverständlich nicht aus.
Darüber hinaus liegt das Ladekabel unseres Smart #1 auch noch Originalverpackt im Regal – Ich habe in der Garage eine Wallbox mit Kabel.
Miro meint
Das ist ein Elektroauto und kein Plug-in. Ich bezweifle, dass selbst wenn die Abrechnung geklärt ist, dass sich viele die „Mühe machen“ sich umzustellen. Einfach den Tankrüssel rein und nix neues lernen müssen.
Daniel meint
Ach was. Das konnte ja niemand ahnen. Dass Autos, meist dicke SUVs tatsächlich nicht mit 1 bis 2 l/100km betrieben werden, wie hätte man darauf kommen sollen. Wenn man einen Antrieb immer sinnlos durch die Gegend fährt, muss doch der Verbrauch sinken.
Irgend jemand scheint immer noch zu viel Geld zu haben, dass man dafür eine Studie bezahlt.
Bob meint
Ganz vielleicht ist eine systematische Auswertung von Daten doch wertvoller als das Einschätzung von Daniel.