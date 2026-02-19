FEV-Analyse: TCO-Reduktion durch Range-Extender-Trucks um bis zu 33 Prozent

Der Entwicklungsdienstleister FEV hat neue Analyseergebnisse zur Wirtschaftlichkeit elektrifizierter Nutzfahrzeuge veröffentlicht. Die Auswertung techno-ökonomischer Daten zeigt: Durch Lkw mit Range-Extender-Architektur (REEV/Hybrid-BEV) können je nach Fahrzyklus die Total Cost of Ownership (TCO/Gesamtkosten) um bis zu 33 Prozent gegenüber konventionellen Diesel-Lkw gesenkt werden – bei gleichzeitig deutlich reduzierten CO₂-Emissionen. Selbst im ungünstigsten „Long-Haul“-Szenario sinken die TCO um circa 14 Prozent.

Die Berechnungen basieren den Angaben zufolge auf einem realistischen europäischen Einsatzprofil mit nächtlichem Depot-Charging zu Industriestrompreisen von rund 19 Cent pro Kilowattstunde. In nationalen beziehungsweise internationalen Regionen mit niedrigeren Stromkosten fällt der wirtschaftliche Vorteil entsprechend höher aus.

Ein zentraler Hebel der REEV-Architektur liegt in der deutlich reduzierten Batteriegröße gegenüber rein batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw. Während ein typischer BEV-Truck mit reinem E-Antrieb Batteriekapazitäten von rund 560 kWh erfordert, kommt ein REEV-Truck mit etwa 280 kWh aus. Selbst bei langsamerem AC-Laden mit 22 kW lassen sich über Nacht rund 240 kWh nachladen – ausreichend also, um das Fahrzeug je nach Einsatzszenario nahezu vollständig elektrisch für den nächsten Tag zu versorgen. Ein Ausbau einer Megawatt-Ladeinfrastruktur ist damit für den wirtschaftlichen Betrieb nicht erforderlich.

„Unsere Analyse zeigt klar: Der Range Extender macht elektrische Lkw sofort wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll nutzbar – ohne Warten auf den flächendeckenden Ausbau von Hochleistungs-Ladeinfrastruktur. Genau das ist im Fernverkehr entscheidend“, sagt Norbert W. Alt, COO der FEV Group.

„Signifikanter TCO-Vorteil im kostenkritischen Nfz-Markt“

Der wirtschaftliche Vorteil der Range-Extender-Architektur ergibt sich aus mehreren Faktoren. Die kleinere Batterie eines REEV-Trucks reduziert Fahrzeugkosten sowie dessen Gewicht und erhöht die Nutzlast. Gleichzeitig ermöglicht der hohe elektrische Fahranteil niedrige Energiekosten, insbesondere bei nächtlichem Depot-Charging zu Industriestrompreisen.

Durch die geringe Abhängigkeit von öffentlicher Hochleistungs-Ladeinfrastruktur lassen sich REEV-Trucks bereits heute nahtlos in bestehende Depotstrukturen integrieren. Dies erhöht die Einsatzflexibilität im Fernverkehr und senkt Investitionsrisiken für Flottenbetreiber.

In Summe führe diese Kombination aus geringeren Investitionskosten, niedrigen Betriebskosten und hoher Praxistauglichkeit im Long-Haul-Betrieb zu einem TCO-Vorteil von circa 14 Prozent gegenüber konventionellen Diesel-Lkw, so FEV. Im „Short-Distance“-Modus seien es sogar bis zu 33 Prozent – Werte, die im Nutzfahrzeugsegment als „wirtschaftlich hochrelevant“ gelten, erklären die Analysten.

Ergänzend zur Wirtschaftlichkeit zeigt die Auswertung auch einen ökologischen Effekt: Abhängig von Einsatzprofil und Energiemix lässt sich das „Global Warming Potential“ laut den Analysten gegenüber konventionellen Diesel-Lkw um bis zu 82 Prozent reduzieren.

Fokus auf Nutzfahrzeuge, Demonstratoren in Entwicklung

Während FEV bereits in früheren Studien das hohe Dekarbonisierungspotenzial von Hybrid-BEV- und REEV-Konzepten im Pkw-Bereich aufgezeigt hat, liegt der aktuelle Fokus auf dem Nutzfahrzeug- und Fernverkehrssegment, in dem die Technologie ihre wirtschaftlichen Stärken dem Unternehmen zufolge besonders klar ausspielt. Der Entwicklungsdienstleister arbeitet derzeit an Demonstrator-Fahrzeugen, um die Analyseergebnisse praxisnah zu validieren und mit Kunden und Partnern in marktfähige Lösungen zu überführen.

„Range-Extender-basierte Hybrid-BEV-Lkw bieten eine sofort verfügbare, wirtschaftlich hochattraktive Lösung für den elektrifizierten Fernverkehr. Sie kombinieren hohe elektrische Fahranteile mit minimalen Infrastrukturanforderungen – und liefern genau dort einen messbaren Mehrwert, wo Kostenentscheidungen besonders sensibel sind“, fasst FEV-COO Alt die Vorteile zusammen.